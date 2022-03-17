TONOs Cato Strøm går av etter 33 år

Strøm går av med pensjon til sommeren, med over tre tiår som administrerende direktør for rettighetsorganisasjonen TONO bak seg.

– Da kulturminister Lars Roar Langslet avviklet kringkastingsmonopolet i 1981 lå det i kortene at en medierevolusjon ville treffe Norge. Det var bakgrunnen for at jeg, etter råd fra mine sjefer i departementet der jeg var ansatt, begynte i TONO. Det ble nesten 40 intense, spennende, omveltende og morsomme år i opphavernes tjeneste, sier Cato Strøm i en pressemelding fra TONO.

I juni fyller han 70 år. Det lange arbeidsforholdet med TONO startet i januar 1983, da Strøm kom inn i organisasjonen som juridisk rådgiver. I 1986 ble han underdirektør og juridisk ansvarlig, og i 1989 overtok han som administrerende direktør. 1. juli går han av med pensjon.

Det har ikke bare vært én medierevolusjon som traff Norge, og verden, i Cato Strøms tid i TONO. I hans første år som administrerende direktør omsatte selskapet for 68,1 millioner kroner. I 2020 var dette økt til 712,4 millioner kroner. Tallene for 2021 offentliggjøres om få uker, opplyser selskapet.

– Det har vært et privilegium og en glede, sammen med fantastiske kolleger, å se TONO vokse i til å bli et av de mest inntektsbringende og kostnadseffektive kollektive forvaltningsselskapene i verden, fortsetter Strøm. – Et ettertraktet repertoar, god lovgivning og gode strategiske organisatoriske valg gjør at vi som selskap er der vi er i dag. Vi har dessuten klart oss bedre gjennom to år med pandemi enn de fleste andre kollektive forvaltningsselskaper i verden, ikke minst takket være tålmodige opphavere, et solid lovgrunnlag og en fantastisk dugnadsånd, sier han.

– Få, om noen, i Norge har bidratt så mye til norsk musikkliv, for norske komponister, låtskrivere, musikktekstforfattere og musikkforlag som det Cato Strøm har gjort i løpet av 33 år som administrerende direktør i TONO, sier styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm.

– Utviklingen de siste 30 år har vært enorm, og preget av store skifter i både teknologi, musikkbruk, og lisensieringsformer. Strøm har ledet TONO igjennom alle disse skiftene, og ikke minst igjennom de to siste, og svært utfordrende, årene med pandemi.

Arbeidet med å finne Strøms etterfølger er i gang, og styreleder Karlstrøm sier at de vil søke bredt for å finne den rette personen til å lede TONO de neste årene, i en tid hvor norsk musikkliv skal starte opp igjen etter pandemien og endringstakten i markedene øker.