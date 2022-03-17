Cato Strøm, administrerende direktør i TONO. 1. juli går han av med pensjon.(Foto: Kristian Dugstad/TONO)

TONOs Cato Strøm går av etter 33 år

17.03.2022
- Red.

Strøm går av med pensjon til sommeren, med over tre tiår som administrerende direktør for rettighetsorganisasjonen TONO bak seg.

– Da kulturminister Lars Roar Langslet avviklet kringkastingsmonopolet i 1981 lå det i kortene at en medierevolusjon ville treffe Norge. Det var bakgrunnen for at jeg, etter råd fra mine sjefer i departementet der jeg var ansatt, begynte i TONO. Det ble nesten 40 intense, spennende, omveltende og morsomme år i opphavernes tjeneste, sier Cato Strøm i en pressemelding fra TONO.

I juni fyller han 70 år. Det lange arbeidsforholdet med TONO startet i januar 1983, da Strøm kom inn i organisasjonen som juridisk rådgiver. I 1986 ble han underdirektør og juridisk ansvarlig, og i 1989 overtok han som administrerende direktør. 1. juli går han av med pensjon.

Det har ikke bare vært én medierevolusjon som traff Norge, og verden, i Cato Strøms tid i TONO. I hans første år som administrerende direktør omsatte selskapet for 68,1 millioner kroner. I 2020 var dette økt til 712,4 millioner kroner. Tallene for 2021 offentliggjøres om få uker, opplyser selskapet.

– Det har vært et privilegium og en glede, sammen med fantastiske kolleger, å se TONO vokse i til å bli et av de mest inntektsbringende og kostnadseffektive kollektive forvaltningsselskapene i verden, fortsetter Strøm. – Et ettertraktet repertoar, god lovgivning og gode strategiske organisatoriske valg gjør at vi som selskap er der vi er i dag. Vi har dessuten klart oss bedre gjennom to år med pandemi enn de fleste andre kollektive forvaltningsselskaper i verden, ikke minst takket være tålmodige opphavere, et solid lovgrunnlag og en fantastisk dugnadsånd, sier han.

– Få, om noen, i Norge har bidratt så mye til norsk musikkliv, for norske komponister, låtskrivere, musikktekstforfattere og musikkforlag som det Cato Strøm har gjort i løpet av 33 år som administrerende direktør i TONO, sier styreleder i TONO, Jørgen Karlstrøm.
– Utviklingen de siste 30 år har vært enorm, og preget av store skifter i både teknologi, musikkbruk, og lisensieringsformer. Strøm har ledet TONO igjennom alle disse skiftene, og ikke minst igjennom de to siste, og svært utfordrende, årene med pandemi.

Arbeidet med å finne Strøms etterfølger er i gang, og styreleder Karlstrøm sier at de vil søke bredt for å finne den rette personen til å lede TONO de neste årene, i en tid hvor norsk musikkliv skal starte opp igjen etter pandemien og endringstakten i markedene øker.

– Vi ser frem til et godt og avklart forretningsmessig forhold til RiksTV i årene som kommer, sier adm. dir. i TONO, Cato Strøm

RiksTV og TONO i historisk forlik

Enige om erstatningssum på 100,5 millioner kroner etter at TONO vant i Høyesterett. Striden handlet om manglende klarering av musikkrettigheter.

Cato Strøm

Facebook-avtale for TONO

Første avtalen gjennom lisensieringshuben Polaris HUB.

Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm

2018 nytt rekordår for TONO

Rettighetsforvalteren omsatte for over 700 millioner kroner i 2018.

Cato Strøm

I dag er det 90 år siden TONO ble stiftet

Organisasjonen har kjempet for opphaveres rettigheter og levebrød siden 1928.

Tidal logoen. Selskapet har avskjediget 17 % av sine ansatte globalt.

TONO anmelder Tidal til Økokrim

Anmeldelsen kommer som følge Dagens Næringslivs saker om at strømmetjenesten skal ha manipulert strømmetall.

MOYKA BERLIN

Moyka sikter mot stjernene

– Jeg har så mye bra musikk i banken som bare venter på å bli gitt ut, og jeg vil...

Anne Lise Frøkedal

Musikkvalget 2021: – Merkelig at populærartister med inntekter utenlands havner helt utenfor

Låtskriver, artist, bandleder – og GramArts styremedlem – Anne Lise Frøkedal snakker musikerøkonomi. Og gir litt kred til minister Raja.

Ergo Strykekvartett fra Oslo under TICCs avslutningskonsert i 2014 Foto:

Flyttes fra stat til fylke

Fylkene er fornøyde med mulige nye oppgaver. Men musikkinstitusjoner frykter at regionale føringer skal få konsekvenser for nasjonal og internasjonal...