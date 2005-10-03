Ultima Ung i Nasjonalbiblioteket

Årets konserter i serien Ultima Ung finner sted i det nyrestaurerte Nasjonalbibliotekets auditorium. I alt blir det seks gratiskonserter med ungt norsk spillende talent, som gir seg i kast med så vel etablert som nytt komposisjonstalent fra inn- og utland. I år er utøverne Kari Rønnekleiv (fiolin), Kjell Tore Innervik (slagverk), Ingfrid Breie Nyhus, (klaver), Else Olsen S. (preparert klaver), Lina Felberg Braaten (klaver) og Anders Førisdal (gitar). Flere av musikerne vil bli presentert med egne intervjuer i Ballade fremover. Første konsert i Ultima Ung-serien er onsdag 5. oktober, klokken 12.

Av Hilde Holbæk-Hanssen

Onsdag 5. oktober kl. 12.00 åpner fiolinisten Kari Rønnekleiv serien, med en konsert der John Cages dekonstruksjon av gamle moraviske koraler fra 1978 møter Brian Ferneyhoughs komprimerte og komplekse klangverden i verket Unsichbare Farben (1997-99). En norsk kontrast i dette internasjonale selskapet utgjør Ole-Henrik Moes Persefone-persepsjoner.

Kari Rønnekleiv har sin grunnutdanning fra Trøndelag Musikkonservatorium og Post Graduate Diploma fra Royal College of Music i London. Lærere var Bjarne Fiskum og Levon Chilingirian. Hun var medlem av TrondheimSolistene fra starten i 1988 og har vært solist med både dem og Trondheim Synfoniorkester flere ganger.

Hun var Landsdelsmusiker i Finnmark ifra 1995 til 1997, og gruppeleder på 2. fiolin i Tromsø Symfoniorkester 1997 til 2000, hvor hun også fungerte som konsertmester og leder i kammerprosjekter. Siden 1999 har hun vært fast tilknyttet Bodø Sinfonietta. Hun spiller stadig egne kammerkonsert-prosjekter, gjerne i samarbeid med dansere eller skuespillere. Det siste året har hun opptrådt med ”komprovisasjoner” sammen med Ole-Henrik Moe, hvor hun har nærmet seg hans spilleteknikker og tonespråk.

Torsdag 6. oktober kl. 12.00 inntar Kjell Tore Innervik Nasjonalbiblioteket med sitt arsenal av slagverk, hvorav opptil flere er konstruert av ham selv. For hans selvkomponerte instrumenter, som bl.a. omfatter en mikrotonal marimba, har han fått spesialskrevet verk av Peter Tornquist og David Bratlie, som fremføres på konserten. I tillegg spiller han verker av James Wood, Iannis Xenakis og Javier Alvarez.

Kjell Tore Innervik (f.1974 ) avsluttet høsten 2003 sitt diplomstudium i slagverk ved Norges Musikkhøgskole. I 2003 vant han 1. pris i Phillips/Conoco musikkonkuranse. Samme år var han festspillartist ved Vinterfestuka i Narvik. Han spiller jevnlig i samtidsensemblet Oslo Sinfonietta og har ellers medvirket i Oslo Filharmoniske orkester, Den norske Operas orkester, Kristiansand Symfoniorkester, Forsvarets musikkorps og Cikada Ensemble. I 1998 etablerte han slagverkduoen Twine sammen med slagverkeren Håkon Mørch Stene. Twine har opptrådt i Ultima en rekke ganger. Kjell Tore Innervik er også aktiv som pedagog og dirigent. I 2004 ble han kåret til en av Rikskonsertenes INTRO-musikere.

Fredag 7. oktober kl. 12.00 fremfører pianisten Ingfrid Breie Nyhus verk av de tre unge norske komponistene Emil Bernhardt, Knut Olaf Sunde og Ørjan Matre. Fra Luciano Berios 6 Encores henter hun satsene om de fire elementene vann, jord, luft og ild. Konserten avsluttes med George Crumbs vakre julesuite, inspirert av Giottos julefresker i Padua.

Ingfrid Breie Nyhus har studert klaver i Norge, Finland og Tyskland med lærere som Jens Harald Bratlie, Håvard Gimse og Markus Groh. I 1999 vant hun Ungdommens Pianomesterskap, og fikk samtidig ekstrapris for beste tolkning av Geirr Tveitt. Hun har også mottatt en rekke stipender, blant annet RWE-Deas musikkstipend. Under Festspillene i Bergen 2005 ble hun den første mottaker av Den Norske Solistpris. Ved siden av det klassiske repertoaret er hun både en engasjert hammerklaverutøver; og samtidsmusikkutøver. Hun har gitt konserter som solist og kammermusiker rundt om i Norge og Europa, blant annet ved Schwetzinger Festspiele, Bebersee Soireen Berlin, Vinterfestspill i Bergstaden, Troldhaugen; og vært solist med blant andre Kringkastingsorkesteret og Trondheim Symfoniorkester.

Tirsdag 11. oktober kl. 12.00 byr gitaristen Anders Førisdal, også kjent fra ensemblet asamisimasa, på en urfremføring av briten Roger Redgate. Konserten åpner med et verk av den unge London-baserte østerrikeren Matthew Shlomowitz. I konsertens to sist verk prøver Aldo Clementi og Brian Ferneyhoug iflg. Ultimas programbok ”på forskjellige måter å skrive seg ut av det musikalsk mulige”.

Anders Førisdal fullførte hovedfag med fordypningsemne ved Norges musikkhøgskole med en hovedoppgave om Aldo Clementi i 2003. Han har studert med Sven Lundestad og Erik Stenstadvold, tatt privatundervisning med bl.a. Magnus Andersson, og deltatt ved en rekke seminarer og masterclasses med bl.a. Brian Ferneyhough, Helmut Lachenmann, Michael Finnissy og Salvatore Sciarrino.

Onsdag 12. oktober kl. 12.00 sammenstiller pianisten Lina Felberg Braaten de klassiske etterkrigsmodernistene med en norsk urframføring og Magne Hegdals særegne tilfeldighetsunivers. Omkranset av to fremføringer av Karlheins Stockhausens Klaverstykke nr. 11 fra 1956, urfremfører hun Angel Stories av unge Jan Erik Mikalsen, og spiller Arnold Schönbergs Tre klaverstykker op. 11 og Magne Hegdals Interactions: The Space-Time Dance.

Denne våren tok Lina F. Braaten diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole, etter studier med Jiri Hlinka i Bergen, Liisa Pohjola i Helsinki og Einar Steen-Nøkleberg i Oslo. I uttalelsen fra eksamenskommisjonen står det bl.a. ”Lina Felberg Braatens eksamenskonsert var på et høyt kunstnerisk og teknisk nivå. Hun er en musiker med høyt oppdrevet pianistisk ferdighet; hennes spill er preget av en usedvanlig stor grad av sikkerhet og perfeksjon. Hennes musikalitet utstråler intelligens, ærlighet og uttrykksvilje.” Hun er prisbelønnet både som kammermusiker og solopianist, bl.a. med 1.pris i Nordic Pentti Koskimies Lied duo Competiton 2003, og 3.pris i Malmö Nordiska Pianotävling 2004. Lina har også vært solist med Bergen Filharmoniske Orkester på De Unges konsert 2002, og deltatt på festivaler i Norge, Japan og på Seychellene.

Torsdag 13. oktober kl. 12.00 tar pianisten Else Olsen S. i bruk både preparert piano og leketøyspiano i seriens kanskje mest originale program. Konserten byr på John Cage, Morton Feldmann og Christian Wolff, i tillegg til en avslutning det hun kaller open-form realisasjoner, ved trioen Adeaforon, som foruten Else Olsen S. består av fløytisten Tora Ferner Lange og cellisten Sigrun Eng.

Else Olsen S. var ferdig utdannet ved Norges musikkhøgskole i 2004, og har det siste året jobbet med komposisjon. Hun fordyper seg i musikk fra New York-skolen; Cage, Brown, Feldman og Wolff, og interesserer seg spesielt for verker med såkalt open form (grafisk notasjon). De siste årene har Else Olsen S. spesialisert seg på det preparerte pianoet, og har blant annet jobbet sammen med Christian Wolff, som er den siste igjen av New York-skolens komponister. Hun brenner for å få det preparerte pianoet tilbake til konsertlokalene, og hun arbeider nå også med nyskrevet musikk for preparert piano av norske komponister.

Samtlige konserter er gratis. Nasjonalbiblioteket befinner seg i Drammensveien 42 på Solli plass. Og når du først er i Nasjonalbiblioteket er det en god anledning til å besøke Musikkinformasjonssenterets nye lokaler.