Disse spiller på Trondheim Calling

Musikkbransjetreffet i Trondheim har annonsert de første artistnavnene.

19 første artister klare for Trondheim Calling 2024.

1.–3. februar 2024 foregår nesten 100 konserter, med ny og spennende musikk fra hele Norge, spredt på scener i Midtbyen, skriver Trondheim Calling i en pressemelding.

– Det skal være rom for alle artister på TC, i alle sjangre, aldre og erfaring. Det er gøy å kunne presentere artister vi tidligere har hatt hos oss som nå har vokst seg store, men også de som spiller sin første konsert. Det sier Dag Audun Kårtvedt, bookingsjef.

50% av programmet er midt-norske artister, resten av programmet representerer det norske musikklandskapet.

– Nå ser vi frem til fristen for Juryens Utvalgte. Søknadene ruller inn, og nåløyet blir mindre og mindre for hvert år. Vi er utrolig heldige som får presentere det ferskeste og nyeste innen midtnorsk musikk. Og vi gleder oss til å begynne å lytte gjennom demoer etter fristen går ut i oktober, sier bookingsjefen.

Artistene som er booket så langt, er Das Body (alternativ pop/rock – Oslo) / Kanaan (rock – Oslo) / Mall Girl (alternativ pop/rock – Oslo/Trondheim) / Regnvær (Alternativ pop/rock – Trondheim) / Klossmajor (pop – Oslo) / The Impossible Green (country/americana – Trondheim) / Feber (viser/akustisk – Oslo) / Hillari (R&B/soul – Oslo) / Lille Pablo (rap/Hiphop – Bergen) / Krissy Mary (country/americana – Oslo) / Døssi (pop – Bergen) / Ora The Molecule (elektronisk – Ringerike) / Severin (pop – Ålesund) / Grim Pil (rap/hiphop – Trondheim) / Cupid Girl (alternativ pop/rock – Oslo) /

Synne Sørgjerd (alternativ pop/rock – Oslo) / CSN & Obzene (alternativ pop/rock – Trondheim) / Babylucifa (rap/hiphop – Oslo) / Cult Member (punk/metal – Tromsø).

