Mall Girl

(Foto: Anna Rogneby)

AktueltBransjen

Disse spiller på Trondheim Calling

Publisert
06.09.2023
Skrevet av
- Red.

Musikkbransjetreffet i Trondheim har annonsert de første artistnavnene.

19 første artister klare for Trondheim Calling 2024.

1.–3. februar 2024 foregår nesten 100 konserter, med ny og spennende musikk fra hele Norge, spredt på scener i Midtbyen, skriver Trondheim Calling i en pressemelding.

– Det skal være rom for alle artister på TC, i alle sjangre, aldre og erfaring. Det er gøy å kunne presentere artister vi tidligere har hatt hos oss som nå har vokst seg store, men også de som spiller sin første konsert. Det sier Dag Audun Kårtvedt, bookingsjef.

50% av programmet er midt-norske artister, resten av programmet representerer det norske musikklandskapet.

– Nå ser vi frem til fristen for Juryens Utvalgte. Søknadene ruller inn, og nåløyet blir mindre og mindre for hvert år. Vi er utrolig heldige som får presentere det ferskeste og nyeste innen midtnorsk musikk. Og vi gleder oss til å begynne å lytte gjennom demoer etter fristen går ut i oktober, sier bookingsjefen.

Artistene som er booket så langt, er Das Body (alternativ pop/rock – Oslo) / Kanaan (rock – Oslo) / Mall Girl (alternativ pop/rock – Oslo/Trondheim) / Regnvær (Alternativ pop/rock – Trondheim) / Klossmajor (pop – Oslo) / The Impossible Green (country/americana – Trondheim) / Feber (viser/akustisk – Oslo) / Hillari (R&B/soul – Oslo) / Lille Pablo (rap/Hiphop – Bergen) / Krissy Mary (country/americana – Oslo) / Døssi (pop – Bergen) / Ora The Molecule (elektronisk – Ringerike) / Severin (pop – Ålesund) / Grim Pil (rap/hiphop – Trondheim) / Cupid Girl (alternativ pop/rock – Oslo) /
Synne Sørgjerd (alternativ pop/rock – Oslo) / CSN & Obzene (alternativ pop/rock – Trondheim) / Babylucifa (rap/hiphop – Oslo) / Cult Member (punk/metal – Tromsø).

Les et av de første portrettintervjuene som Hillari gjorde her, ført i pennen av ballade.no sin skribent George K. Ofori.

HillariKlossmajorMall GirlTrondheim Calling

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Trondheim Calling

I dag starter Trondheim Calling, her er den nye festivalsjefen

– Det var på Trondheim Calling jeg skjønte at musikk var noe det gikk an å jobbe med. I dag...

Flere saker

Veronica Seu Stokkmo i Oslo musikkråd

Bevar Gamle Munch som et levende kulturhus!

Skal Gamle Munch, Oslos gamle Munchmuseum på Tøyen, selges – eller skal det fortsette å være et levende kulturhus for...

Alan Walker

Alan Walker går til YouTube-nettverket United Screens

Nettverket skal håndtere Walkers YouTube-kanal og musikkrettigheter på plattformen.

Vossa Jazz prisen 2020 gikk til Elisabeth Lid Trøen

Vossa Jazz-prisen 2020 til Elisabeth Lid Trøen

Utdeling via videoopptak, og prisen sendt med toget.