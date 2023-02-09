Eirik Brevik Trondheim Calling

Eirik Brevik har både hodet og hjertet på den rette plassen, og er helt rett person for å lede Trondheim Calling inn i fremtiden, sier festivalen om den nye lederen.(Foto: Emilie Wulff Skårild)

AktueltBransjen

I dag starter Trondheim Calling, her er den nye festivalsjefen

Publisert
09.02.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

– Det var på Trondheim Calling jeg skjønte at musikk var noe det gikk an å jobbe med. I dag starter showcase- og bransjefestivalen Trondheim Calling.

Bransjefestivalen Trondheim Calling ble etablert i 2011. Siden den gang har den vært ledet av Thomas Ryjord, som i fjor høst annonserte at han går av etter årets festival. I januar ble det klart at Eirik Brevik tar over stillingen.

I januar siterte ballade.no festivalen på at 32-åringen fra Hasselvika på Indre Fosen først møtt Trondheim Calling som publikum på den første festivalen. Opplevelsen var en åpenbaring for en ung kar fra bygda, sier han:
– Jeg fikk billett i julegave av storesøstera mi, og det var på festivalen jeg skjønte at musikk var noe det gikk an å jobbe med, også i Trøndelag.

Siden den gang har Brevik fulgt festivalen som publikummer, delegat og DJ. Brevik har bakgrunn fra kulturprosjektledelse, og har de siste årene jobbet i Eventselskapet og for festivalen Festningen. Han har også tatt med seg musikken til hjemgården i Hasselvika, der han etablerte klubbkonseptet Freek i natt og Heim Festival.

– Vi er veldig fornøyd med at Eirik takket ja til jobben. Han har både hodet og hjertet på den rette plassen, og er helt rett person for å lede Trondheim Calling inn i fremtiden, sier avtroppende daglig leder Thomas Ryjord i en kommentar.

Trondheim Calling skjer fra 9.–11. februar, og gjennomføres i fullskala for første gang på tre år etter pandemi-avlysninger. Ny i festivalen er også bookingansvarlig Dag Audun Kårtvedt. Festivalen har også to utlyste stillinger i skrivende stund. P

å programmet står blant annet en rekke showcasekonserter, fokus på Færøyene og scener der, samt fagpaneler om konsertbransjen, visuell identitet, frivillighet, og verdien av musikk – blant annet.

Ballade skreiv første gang om sjefsbyttet i musikkbransjefestivalen i januar.

 

bransjefestivalthomas ryjordTrondheim Calling

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

