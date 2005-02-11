Kunstmusikk

Stjernepianist og suppe i vintermørket

11.02.2005
Hild Borchgrevink

Til helgen er det klart for Det Norske Kammerorkesters tradisjonsrike Vinternattsfestival. Ensemblet fortsetter sitt nære samarbeid med pianist Leif Ove Andsnes og inviterer til fire konserter. I kveld er det klart for Mozart, og lørdag samarbeider orkestret med Kirkens Bymisjon om to konserter i Kulturkirken Jakob. – Vi har veldig respekt for arbeidet Bymisjonen gjør og har lyst til å gi en konsertopplevelse til folk som kanskje ikke kan kjøpe billetter til 250 kroner, forteller Harald Gundersen i DNK til Ballade.

Fredagens konsert byr på Mozarts klaverkonsert nr. 17 med Andsnes som solist, Haydns ”Avskjedssymfoni” samt ”Aurora” av en av de viktigste navn i etterkrigstidens musikk, den gresk-franske komponisten Iannis Xenakis. Kammerorkestret har nylig spilt ”Aurora” inn på CD.

Lørdag inviterer orkesteret til en annerledes lørdagskveld i Kulturkirken Jakob. De spiller to konserter, kl. 18.00 og kl. 22. Mellom konsertene blir det musikalsk gjestebud med servering av Bymisjonens berømte suppe og en samtale der Leif Ove Andsnes og Anders Rogg fra Kirkens Bymisjon er vertskap. Rogg og Andsnes skal snakke sammen om temaet ”Fra portrom til podie”.

— Bymisjonen disponerer 100 billetter til hver av disse konsertene, som de kan dele ut til sine kontakter og brukere, sier Harald Gundersen. – Vi håper at vi gjennom dette når et publikum som vanligvis ikke har mulighet til å komme på våre konserter.

Nattkonserten kl. 22 begynner med et verk av futuristen Busoni, før Leif Ove Andsnes’ forkjærlighet for ungareren György Kurtag skinner igjennom med to verk av denne komponisten på programmet. Deretter er det klart for Schumanns ”Abendlied”, Debussys ”Faunens ettermiddag” og en klaverkvintett av Sjostakovitsj.

Vinternattsfestivalen avsluttes med besøk av Det Norske Solistkor og oppførelse av flere kammerverk med kor. Her er det anledning til å få med seg flere ting som sjelden spilles, blant annet Beethovens korfantasi i c-moll for klaver, kor og orkester og Schuberts ”Gesang der Geister über den Wassern” for mannskor og strykekvintett.

På orkestrets nettsider meldes det også at ensemblet Europa Galantes leder Fabio Biondi kommer tilbake til Oslo til høsten for å lede orkestret med solister i Händels «Oppstandelsen». Fabio Biondi er et stort tidligmusikknavn og har gjort karriere med sitt eget ensemble Europa Galante. Ikke minst ble Biondi kjent gjennom filmen ”Alle årets dager”.

