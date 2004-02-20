Truls Mørk og Det Norske Kammerorkester i Universitetets Aula på skuddårsdagen

29. februar byr det seg en kjærkommen anledning til å høre Truls Mørk i Haydns cellokonsert i C-dur med Det Norske Kammerorkester. – Dette blir en tolkning som knapt kan overgås, sier Trude Røyset i Kammeriorkesteret, som elllers lover en stor opplevelse i form av en orkesterfremførelse av Beethovens sene strykekvartett opus 130, med den Grosse Fuge som sluttsats. – Så vidt vites er dette første gang det skjer i Norge. Terje Tønnesen står for orkesterarrangementet, og skriver med det musikkhistorie her tillands, forteller Røyset.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det Norske Kammerorkester har nylig lagt sin 25-års jubileumssesong bak seg, en sesong som ble innledet med at pressen skrev om orkestrets spillestil: «…djervt, på en måte som oppsummerer denne sesongen som orkestrets aller beste.» Inspirert av godord og entusiastisk respons griper DNK i følge eget utsagn nye utfordringer med iver, i sin 26. konsertsesong. En av søylene i denne sesongen kommer alt søndag 29. februar, på selve skuddårsdagen.

Truls Mørks tolkning av Haydns cellokonserter med Det Norske Kammerorkester skal være den klassiske CD-innspillingen med norske artister som har solgt best her tillands. Innspillingen kom opprinnelig på det norske merket SIMAX, fikk en Spellemannspris og ble senere leaset til britiske Virgin, hvor den solgte ytterligere noen tusen eksemplarer. Haydns cellokonserter eksisterer i utallige innspillinger – og så å si alle store cellister har levert sin utgave. Truls Mørk og Det Norske Kammerorkester er av internasjonal musikkpresse rangert helt i toppen.

— En ting er perfeksjon på plate, noe annet er den levende musikken, sier kontoransvarlig Trude Røysland i Det Norske Kamerorkester. – Søndag 29. februar – på selve skuddårsdagen – blir det anledning til å høre vår ubestridte mestercellist in natura i nettopp Haydns Cellokonsert i C-dur med Det Norske Kammerorkester; en tolkning som knapt kan overgås.

Trude Røyset melder også om flere grunner til å legge turen innom Universitetets Aula denne kvelden:

— Før vi låner øre til Truls Mørks utsøkte spill, inviterer Det Norske Kammerorkester og Terje Tønnesen tilhørerne på et dykk i den barokke scenemusikkens verden: Henry Purcells fargerike satser til sekstenhundretalls tragedien «Abdelazer», forfattet av en kvinnelig dramatiker i 1680-årene.

Den kvinnelige dramatikeren het for øvrig Aphra Behn – og er i følge Røyset sannsynligvis uten enhver forbindelse med «en viss annen forfatter og prinsessegemal med samme etternavn».

— Kveldens gigantiske musikalske løft kommer ellers til slutt, melder hun. – Da konsentrerer Det Norske Kammerorkester seg om en orkesterfremførelse av Beethovens sene strykekvartett opus 130, med den grensesprengende Grosse Fuge som sluttsats. Så vidt vites er dette første gang det skjer i Norge. Terje Tønnesen står for orkesterarrangementet, og skriver med det musikkhistorie her til lands.

Opprinnelig skulle programmet bestått av to cellokonserter av Luici Boccherini, som Truls Mørk og Kammerorkesteret etter planen skule ha spilt inn for Virgin alt nå i mars. Denne innspillingen er nå dessverre innstilt – i det minste inntil videre.

Konserten finner sted søndag 29. februar kl. 19.30 i Universitetets Aula.