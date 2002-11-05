Terje Tønnesen og Det Norske Kammerorkester i Uranienborg kirke

Terje Tønnesen og Det Norske Kammerorkester opptrer med Vivaldis «De fire årtsider» i Uranienborg kirke søndag 10. november. Verket skal ha fått en helt ny innpakning, og fremføres nå med slagverk, studioproduserte lyder og stilistiske grep som plasserer denne særdeles publikumsvennlige barokkmusikken direkte inn i vår egen tid. – Fremføringen i Uranienborg kirke representerer kulminasjonen av en lengre prosses hvor Terje Tønnesen har utprøvd sine musikalske ideer, heter det hos Det Norske Kammerorkester.

Det Norske Kammerorkester sies å være i storform for tiden. Etter forrige sesong skrev en anmelder om orkestrets spill: «…djervt, på en måte som oppsummerer denne sesongen som orkestrets aller beste.» Nå er orkestret inne i sin 25. jubileumssesong, som blant annet markeres med en konsertturné sønnafjells i samarbeid med Rikskonsertene, med Vivaldis «De fire årstider» i ny tapning på programmet. Midt i denne turneen arrangerer Det Norske Kammerorkester en ekstrakonsert i Uranienborg kirke søndag 10. november kl. 19.30, med samme program.

«De fire årstider» av Vivaldi er trolig det solistverk innenfor det klassiske repertoar som er hyppigst fremført i de siste par mannsaldre. De 4 fiolinkonsertene – en for hver årstid – har erobret terreng også utenfor den klassiske musikkens verden. Mange store fiolinister har gitt sin versjon. Nå har Det Norske Kammerorkesters mangeårige leder, Terje Tønnesen skapt sin helt spesielle, med slagverk, studioproduserte lyder og stilistiske grep som plasserer denne særdeles publikumsvennlige musikken fra barokkens mest glansfulle periode direkte inn i vår egen tid. Altså – det omvendte av den historismens ånd som har preget de siste årtiers oppføringspraksis.

Fremføringen i Uranienborg kirke representerer kulminasjonen av en lengre prosses hvor Terje Tønnesen har utprøvd sine musikalske ideer. Det Norske Kammerorkester og Terje Tønnesen hadde samme verk på programmet ved orkestrets presentasjonskonsert for 25 år siden. «De fire årstider» publikum stifter bekjentskap med søndag er med andre ord resultatet av et kvart århundres omgang med en av musikkhistoriens grunnleggende «Byggestener» («Il cimento del armonia e del invenzione» kalte Vivaldi sitt opus 8, hvor «De fire årstider» er hentet fra).

Som en prolog til denne fremføringen kommer Vivaldis landsmann fra 200 år senere: Ottorino Respighi – hans Suite nr. 3 fra «Antikke sanger og danser», bygd over melodisk stoff fra en tid før Vivaldi. Også det musikk med et potensiale for direkte kontakt med lyttere anno 2002.