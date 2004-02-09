Turid Birkeland ny festivalsjef i Risør kammermusikkfest

Styret i Risør kammermusikkfest ansetter Turid Birkeland som ny festivalsjef. Birkeland erstatter festivalens ildsjel som har stått ved roret som festivalsjef siden starten i 1991, Bernt Lauritz Larsen. – Lars Anders Tomter og Leif Ove Andsnes fortsetter som kunstneriske ledere slik det alltid har vært, sa styreleder Åge Sørsveen til Ballade da ansettelsen av Birkeland ble annonsert i januar. – Vi er glade for å få Turid Birkeland til Risør. Hun tiltrer stillingen 1. april i år.

Av Hild Borchgrevink

Turid Birkeland har tidligere vært styremedlem i Risør kammermusikkfest, og har de siste årene bidratt på frivillig basis i arbeidet under festivalen.

Risør kammermusikkfest ble etablert i 1991 for at musikere på høyt nivå skal kunne spille kammermusikk i en attraktiv del av Norge. Atmosfæren og intimiteten i sørlandsbyen er en viktig del av festivalen og et aspekt de internasjonale kritikerne stadig vender tilbake til, i tillegg til festivalens usedvanlig høye musikalske nivå.

Geoffrey Norris, sjefskritiker i London-avisen Daily Telegraph, har blant annet sagt om Risør-festivalen at ”det hersker et pulserende kameratskap og et sterkt musikalsk vennskap mellom utøverne, og kontakten mellom utøverne og publikum er sterk. Publikum føler seg som deltagere i konserten.”

Leif Ove Andsnes og Lars Anders Tomter har vært kunstneriske ledere siden starten av festivalen. Programmet fokuserer på kammermusikk, og de inviterte artistene er til stede under hele festivalen, slik at man kan kombinere verk for ulike typer ensembler i en og samme konsert. Festivalen inviterer musikere som er ledende internasjonalt og kobler dem ofte med norske utøvere.

I programmet de siste årene har man kunnet finne utøvere som Gidon Kremer, Joshua Bell, Christian Tetzlaff, Heinrich Schiff og Elisabeth Lejonskaja, og norske solister som Truls Mørk, Einar Henning Smebye og Hans Christian Bræin. I tillegg utfylles solistenes og ensemblenes prestasjoner årlig av kammerorkestret Risør Festival Strings, som settes sammen for anledningen av fremtredende norske strykere og er blitt berømmet av anmelderne.

Festivalen trekker hvert år fram norsk musikk fra det 20. århundre som en del av programmet. Ellers har programmene ikke nødvendigvis noe tema hvert år, men man legger vekt på å kombinere kjente verk med ukjente, for å gi publikum sjansen til å oppdage noe nytt. Programmer fra Risør har vært overført blant annet til Schlesvig-Holstein-festivalen og Wigmore Hall i Storbritannia.

Birkeland overtar stillingen som festivalsjef etter Bernt Lauritz Larsen, som var initiativtaker og ildsjel i Risørfestivalen og bygget festivalens sterke renommé i utlandet og her hjemme over ti år. Larsen gikk bort 8. januar 2004 etter lang tids sykdom. Utover sin stilling som festivalsjef for Risør kammermusikkfest, var han fra 1993 også direktør for Det Norske Kammerorkester.