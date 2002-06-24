Risør kammermusikkfest i wienerdrakt med tolvtonetegn

I morgen er det igjen klart for internasjonal kammermusikk på den «bløde» kyststripe. Risør kammermusikkfest høster internasjonal oppmerksomhet som en festival som klarer å kombinere internasjonale og norske talenter i en intim setting som kler kammermusikken. Årets norske komponist er Nils Henrik Asheim. Festivalen vil i år gi en presentasjon av Franz Schuberts musikk, men går også løs på den langt senere wienerkomponisten Arnold Schönbergs verker i løpet av konsertene mellom 25. og 30. juni.

Risør kammermusikkfest imøteses med forventninger fra et internasjonalt pressekorps og norske og utenlandske venner av kammermusikken. En rekke sentrale musikkjournalister kommer til den puritanske sørlandsbyen. The New York Times, Sunday Times, Daily Telegraph, Chicago Sun-Times og Die Presse er alle representert med musikkjournalister under festivalen, og BBC 3 skal overføre en rekke konserter både under og etter festivalen.

Festivalens kunstneriske leder Leif Ove Andsnes ser frem i mot en uke med fine musikalske opplevelser.

— Jeg gleder meg! Det er et flott program, kommenterer Andsnes musikeransamlingen og verkene i et intervju med lokalavisen Aust-Agder Blad.

Hovedkomponist og tema for årets festival er Franz Schubert. Festivalen ønsker å belyse en større del av komponistens verker. På den måten vil de få frem den store variasjonen i hans uttrykk. Samtidig som det også blir plass for mesterverkene som understreker komponistens genialitet.

Blant verkene som skal fremføres, vil pianotrioer, solosonater, strykekvartetter og lieder bringe oss til kjernen i Schuberts kammermusikkproduksjon. Det vil også bli anledning til å høre noen av hans ballader, hans lieder i stor skala, med et klart fortellende innhold. Risør Festival Strings vil spille Mahlers orkestrering av strykekvartetten Døden og piken.

Festivalen vil også vise hvordan Schubert satte spor etter seg som representant for «den første wienerskole». Risør kammermusikkfest vil derfor blande hans musikk med musikken til en prominent representant for «den andre wienerskole», nemlig Arnold Schönberg. Utvalget vil være bredt anlagt, fra tidlige, senromantiske verk som «Verklärte Nacht», via hans dramatiske, ekspresjonistiske fase slik den kommer til uttrykk i «Pierrot Lunaire», og videre til tolv-toneverkene.

For tiden nyter norsk musikkliv anerkjennelse i vide kretser for sin styrke. Oslo Filharmoniske Orkester og Det Norske Kammerorkester er blant annet kjent for sin betydningsfulle kunstneriske kraft både hjemme og ute. Risør kammermusikkfest er sitt ansvar bevisst og retter også årlig søkelyset mot både norske komposisjoner og musikere. Ved siden av internasjonale spydspisser har det alltid vært plass til en rekke av våre mest talentfulle musikere på denne relativt ferske festivalen for kammermusikk.

Festivalen viderefører sin forpliktelse på norsk musikk fra det 20. århundret. Hvert år fremføres verk av en av landets eldre samtidskomponister. Blant komponistene som har vært trukket frem er Johan Kvandal (1919-1999), Edvard Fliflet Bræin (1924-1976), Finn Mortensen (1922-1983), Klaus Egge (1906-1979), Ludvig Irgens-Jensen (1894-1969) og Fartein Valen (1887-1952). Denne serien er nå utvidet til en serie med en yngre generasjon.

I år er det den aktuelle og markante samtidsmusikeren Nils Henrik Asheim som dras frem. Som en pendent til fremførelsen av Schönbergs «Pierrot Lunaire» har han skrevet et bestillingsverk til festivalen for forteller og kammerensemble. Vi får høre hans «Medusa» fremført av Heinrichs, Tønnesen, Tomter og Sonstad. Skalstad og Rø vil gjøre «Navigo» av mannen bak komposisjonen til kronprinsbrylluppet.

Den sveitsiske pianisten og komponisten Jürg Wyttenbach vil gjeste festivalen, som dirigent for Schönbergs Kammersymfoni nr. 1, men vil også benytte sjansen til å introdusere noen av sine egne verk.

Listen over gjestende artister under festivalen inkluderer i år navn som Till Fellner, Paul Lewis, Nils Mortensen, Arcadi Volodos, Jürg Wyttenbach, Christian Altenburger,Terje Tønnesen, Antje Weithaas, Iseut Chuat, Patrick Demenga, Jacques Zoon, Tom Ottar Andreassen, Bernhard Heinrichs, Nicola Jürgensen, Hans Christian Bræin, Artemis Quartet og sangerne Wolfgang Holzmair og Bo Boje Skovhus.

Festivalen har sitt utgangspunkt i dyktige lokale strykere. Risør Festival Strings og de kunstneriske lederne Leif Ove Andsnes og Lars Anders Tomter, lover spilleglede og høy kunstneriske kvalitet, og vil stå i sentrum for Risør Kammermusikkfest.

Årelange forberedelser ligger bak de spennende programmene på festivalen. De mange markante musikerne som inviteres til Risør er etterspurt over hele verden, og da er det lurt å foregripe begivenhetene med ett par år. Som med Wolfgang Holzmair, for eksempel.

— Holzmair er en av Europas absolutt ledende lied-sangere, sier Andsnes om spesialist på den tyske sangtradisjon; Lieder.

Med bookingen av Holzmair sikrer man en kvalitetsterk gjennomgang av et felt hvor Schubert er en sentral lederskikkelse. Sammen med Till Fellner, som er en av Europas mest lovende unge pianister, har Holzmair øvet inn et program med Schubert-ballader som de reiser verden rundt med. I Risør fordeler de balladene på to konsert fredag og lørdag.

— Vi har mye Schubert på programmet i år, og det er jo helst de ubegripelig vakre sangene folk forbinder med ham. Så vi er heldige som får en slik kapasitet hit. Selv har jeg bare hørt Holzmair på plater og gleder meg veldig til å oppleve ham «live», sier Leif Ove Andsnes til Aust Agder Blad.