Tidligere Phonofile-ansatte starter nytt konsulentselskap

Longyear United lanseres i dag.

Fredag lanseres konsulentselskapet Longyear United. Bak selskapet står seks personer, med like store eierandeler, og alle med bakgrunn fra tidligere Phonofile, nå The Orhcard.

Selskapet har flat struktur, kan Pernille Dragsten Holden (27) i Longyear United, fortelle til Ballade. Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å hente inn jobber.

– Nå i starten er det ikke noe mål at selskapet i seg selv skal bli et stort firma. Vi har startet dette her først og fremst for å skape en plattform for en gjeng med folk som hadde en litt usikker fremtid, og en felles fortid. Samtidig ser vi at det er potensial her til å tenke stort, og internasjonalt, sier Holden.

Eiere i selskapet per i dag er, foruten Holden; Jarle Savio, Erik Brataas, Dan Garber og Daggan Stamenkovic. Fra oktober kommer også Trond Tornes med. I begynnelsen vil Holden og Savio være de mest aktive i selskapet, ettersom de øvrige har andre ansettelsesforhold og prosjekter i tillegg.

– Hva skal du i praksis gjøre?

– Bistå, veilede og også kurse innen digital markedsføring. Det er hva jeg mener det er mest behov for, og det jeg kan best. Samtidig synes jeg det er veldig gøy med event og prosjektledelse. I Phonofile var det jeg som hadde ansvar for alle eventene vi gjorde. Jeg vil ikke være redd for å takke ja til noe slikt heller. Nå sier jeg i grunn ja til alt.

Holden mener at behovet i bransjen for både støtte og veiledning på dette området ikke minsker. Årsakene er flere. Noe handler om at plattformene stadig endrer seg, men det er også mange som enten ikke har tid, eller ikke vil gjøre denne jobben selv.

– I Phonofile var vi veldig opptatt å lære opp lablene våre, fordi vi tjente ikke penger før de gjorde det. Det er dette jeg vil videreføre. For eksempel kan mange sette opp en kampanje selv, men de glemmer lett at de fleste mennesker ikke er like opptatt av musikk som oss i bransjen. Da er det viktig å huske eller vite hvordan man da møter fansen der de er.

Phonofile ble som kjent kjøpt opp av The Orchard i fjor. De seks personene som nå etablerer Longyear United har sagt opp sine jobber i The Orchard etter oppkjøpet.

– Er det oppbruddstemning i tidligere Phonofile nå?

– Jeg kan ikke snakke for de andre. Men for min egen del handlet det om at jeg hadde vært der så lenge at det føltes naturlig å starte noe nytt. Jeg har alltid hatt en drøm om å starte for meg selv.

– Og så var det jo heller ikke lenger det samme stedet som da jeg startet. The Orchard kan bli veldig bra. Men det kom noen forandringer der som gjorde at det kjentes riktig for meg å forsøke noe nytt nå. Det betyr ikke at det er noe ”bad feelings” altså.

– Var det et godt arbeidsmiljø tidligere, ettersom dere som har sluttet nå går sammen igjen?

– Ja. Det er folka som har gjort at jeg trivdes så godt. Jeg likte det jeg jobbet med, artistene og lablene også, men arbeidsmiljøet vi har hatt, noe sånt har jeg aldri vi borti før. Vi må innse at det vi har hatt, det kan vi nok ikke finne igjen noe sted. Men vi prøver likevel, på nytt, med en liten gjeng i hvert fall, ler hun.

– Jeg er veldig stolt av å kunne menge meg med denne gjengen. Jeg sier hele tiden at dette er fine folk, men det er ikke bare det. De er også flinke, har mye kunnskap og jeg har stor respekt for dem. De er genuint i bransjen for musikkens del, og det kan jeg stille meg bak.

Holden kom inn i Phonofile gjennom et internship da hun studerte musikk og ledelse på høgskolen på Rena. Egentlig ville hun jobbe mot livemarkedet, men trivdes så godt i selskapet at hun altså ble i fem år. Hun går samtidig fra å være en av to kvinner til å være den eneste av seks eiere.

– Før synes jeg det var litt skummelt å reise meg opp og si at jeg er flink. Folk kunne bli skuffet. Jeg har derfor alltid gjemt meg litt bak de andre. Nå kjenner jeg imidlertid en ny giv. Men da jeg ble spurt av Erik og Dan om å bli med, etter at jeg hadde sluttet, svarte jeg bare: Ja, men da vil jeg ha aksjer og sitte i styret. Nå vil jeg være med på alt, og ikke bare dilte etter de andre.

– Det er for enkelt å si at flere jenter må tenke sånn her. For det er ikke enkelt. Men det går.

– Hvordan vil Longyear skille seg fra Phonofile?

– Vi skal gjøre noe helt annet. Det er ikke distribusjon. Det er et konsulentfirma der vi har ulike områder. Jarle (Savio red.anm.) har strategi, Dan kan det engelske markedet godt og Daggan har vært i den svenske bransjen nesten siden tidenes morgen. Samtidig er vi jo de samme folka som fortsatt står for det samme, og er interessert i å hjelpe andre fine folk i bransjen.

Selskapet har foreløpig ikke noen fast kontoradresse. Det blir hjemmekontor og kafemøter.

– Det er kanskje litt typisk Phonofile-stil. Vi gjøre det litt fort, og alt er kanskje ikke helt gjennomtenkt. Vi er jo en litt rølpete gjeng. Men det funker.