Ballade video: Loff og Innland

Vi hever en vårlig seidel med Backstreet Girls, AVKRVST, Einar Solberg, Siv Jakobsen, Vegar Vårdal, Mattis Myrland, Halvor og Tsjuder.

Denne utgaven av Ballade video handler blant annet om to fine initiativ, som begge er aktivt med på å utvide tilbudet av billedlagt musikk her hjemme. Musikk i Innlandet har vi presentert før. De er nå ferdig med å vise smakebiter fra sin festival i 2022, der i alt 18 artister og grupper ble foreviget. Vi håper dette tiltaket blir videreført i forbindelse med den nye festivalen til høsten.

Akustisk på Loff er en nyere affære, som så langt har lagt ut filmede mini-konserter med Beharie, Siv Jakobsen, Rick Grove og August Kann. Dette er ment som en motvekt til alt det utenom-musikalske som musikk på TV ofte blir pakket inn i, om det nå er i form av konkurranser, masker eller føleri. Hos Akustisk på Loff kommer vi direkte på artisten og musikken, uten noe utenomsnakk.

Vi har noen godbiter for de som liker hardere og progressiv rock også, i form av aktuelle videoer med Backstreet Girls, AVKRVST, Einar Solberg og black metal-veteranene Tsjuder.

Kort sagt: God fornøyelse!

BACKSTREET GIRLS: Too Cool For You

Backstreet Girls er en institusjon i norsk rock, og skal denne sommeren spille rundt ti jobber på forskjellige festivaler i landet.

– Bare jeg får våkne opp med god samvittighet om morran og vite at jeg har gjort en fet gig for fansen, så har jeg det fett. Men det er beinhardt å være rockemusiker i Norge. Fremdeles panter vi flasker og sånn. Men gjennom årene har jeg fått møte alle favorittartistene mine, og jeg har fått lage favorittmusikken min. Det skal jeg fortsette med.

Det fortalte Petter Baarli i boken Norsk rocks historie fra 2009. Han begynte selv som 14-åring i punkbandet Slips på Jessheim i 1979, og startet to år senere opp Riff Raff på Skedsmokorset, sammen med broren Bjørn Terje Baarli.

I 1984 slo de seg sammen med et annet brødrepar, Tom og Pål Kristensen. Dette ble starten på Backstreet Girls, som for øvrig har hatt nok av medlemmer i løpet av årene. Snart 40 år senere er Petter Baarli fremdeles en like gnistrende gitarist – og det eneste gjenværende originalmedlemmet. Bjørn Müller er den suverent mest konstante vokalisten, og tok over etter Arne Aarnes allerede i 1987, riktignok med et avbrekk fra 1991 til 1995.

Den kommende turneen har fått navnet In Lust We Trust, og inneholder blant annet en rekke festivalspillinger. In Lust We Trust er også tittelen på bandets nye plate, som etter planen kommer 8. september. Da fortsetter også turnéen å rulle helt til desember. Videoen til «Too Cool for You» er laget av Ole Magnus Storberget.

AVKRVST: Arcane Clouds

I know the ghosts will hunt me down / Into deep dark clouds they go / Finding new ways to make me drown / And I know they’ll find me somehow …

Det betyr at AVKRVST er tilbake, med det som bare er deres andre låt gjennom tidene. «Arcane Clouds» er på mange måter en oppfølger til «The Pale Moon», som Ballade video viste for rundt tre uker siden. Her møter vi mye av den samme stemningen – og det merkelige persongalleriet.

– Videoen til «Arcane Clouds» er fortsettelsen av «The Pale Moon», der en ensom sjel i en hytte langt borte fra sivilisasjonen plages over reisen mot slutten av livet. All tro og håp er borte – og karakteren begynner å miste kontrollen på tankene sine.

– Videoene er spilt inn på et vakkert sted i Elverum. Hovedpersonen(e) er visuelt inspirert av ‘The Lovers’ av René Magritte. Vi ønsket å fange stemningen på plata og bringe seerne videre inn i historien vår. Den skildrer den ensomme sjelen og tankene hans, mot slutten av livet.

– Vi ønsket å ha stillbilder, og ikke bevegelig kamera, for å få det hele til å virke som om tiden går sakte, og bare skildre hverdagslige gjøremål på hytta. Han blir fulgt rundt av sitt eget sinn (den andre karakteren), som venter på sin tid. Slutten er en visuell metafor på at karakteren endelig aksepterer døden, legger seg i sengen og forlater jorden.

Videoen er regissert av AVKRVST og med-regissert, skutt og redigert av Simen Skari. Det lovede debutalbumet The Approbation skal komme ut 16. juni.

EINAR SOLBERG: Over The Top

Einar Solberg var med på å starte det progressive rockebandet Leprous på Nesodden i 2001, sammen med gitarist Tor Oddmund Suhrke. Begge er fremdeles med i dag, etter at i alt syv studioalbum har vært med på å gi dem et internasjonalt fundament. Samtidig kommer vokalisten nå med sitt debutalbum kalt 16.

16 forhåndsbeskrives som «en samling av intime, men forseggjorte samarbeid med et utvalg av likesinnede låtskrivere/komponister og et stort antall musikere». Her finner vi internasjonale gjester som Ben Levin fra Bent Knee og Toti Gudnason fra Agent Fresco, samt Raphael Weinroth-Browne fra Leprous og Magnus Børmark fra Gåte.

– Albumet heter 16, fordi det var da de første virkelig, virkelig fæle tingene begynte å skje med meg her i livet. Fra 16 til 19 var det mange veldig livsavgjørende øyeblikk. Det var da jeg på en måte mistet uskylden min. Jeg begynte å innse at livet er alvor – og at mye dritt kan skje.

– Mange ganske drastiske ting hendte i løpet av disse tre årene. Men dette albumet handler ikke bare om de dårlige tingene. Det handler også om noen av de karriere-definerende øyeblikkene, som da jeg startet å spille i band, og begynte å finne et fellesskap.

Videoen til «Over The Top» er filmet, regissert og klippet av Elena Sihida. Live-produksjon og lyssetting er ved Elena Sihida og Vetle Kristiansen Syftestad. Albumet kommer 2. juni, og er utgitt på InsideOut Music.

Sist vi skrev om Einar Solberg var i april, da han sang på en av låtene til finske Silver Lake by Esa Holopainen. På «Over The Top» hører vi ham sammen med musikerne Tor Oddmund Suhrke (gitar), Angell Solberg Tveitan (trommer) og Kjetil Elvestad Albertsen (bass).

SIV JAKOBSEN: Siv Jakobsen | Akustisk på Loff

– Vi har gått lei av at musikkprogrammer på TV har mer fokus på kostymer, coverlåter og historier om den tunge tiden enn de har på selve musikken, skriver Mikkel Graham Guttormsen på Facebook-siden Bransja prat.

– Derfor har vi utviklet Akustisk på Loff, der vi inviterer etablerte artister og nye talenter til å fremføre egne låter i en nedstrippet innpakning på Loff sine kontorer på Torshov.

På kort tid har Akustisk på Loff lagt ut opptak med Beharie, Siv Jakobsen, Rick Grove og August Kann, alle artister som tidligere har blitt presentert her i Ballade video. De spiller mini-konserter med en varighet av rundt 20 minutter.

Vi velger denne gangen å stoppe opp ved Siv Jakobsen, som ble nominert til en Spellemann i Indie-kategorien kategorien i 2020. Hun har også turnért med José González, The Lumineers og Susanne Sundfør, og har nylig gitt ut albumet Gardening.

– Vi fikk gleden av å få besøk av Siv rett før hun reiste ut på europaturné, skriver Akustisk på Loff. Her fremfører hun sangene «Small», «Gardening», «Like I Used To» og «Sun, Moon, Stars», og har med seg musikeren Sunniva Shaw Of-Tordarroch.

Mikkel Graham Guttormsen er produsent, mens Christoffer Wæraas Pettersen har regi. Lydteknikk og miks står Jonas Rohde-Moe for, mens Magnus Borka Kloster-Jensen og Peder Graham Guttormsen har filmet. Den sistnevnte har også klippet.

Fint tiltak, spør du oss!

VEGAR VÅRDAL: Dypt i tradisjonen

Det begynner å bli et par måneder siden vi presenterte det fine initiativet fra Musikk i Innlandet, der de presenterer egne minidokumentarer og musikkproduksjoner. Vi har derfor plukket et par nye eksempler på videoproduksjon herfra.

Vi starter med Vegar Vårdal, som vi tidligere har presentert i forskjellige sammenhenger. Her spiller han «Dypt i tradisjonen», som er en suite av tre tradisjonelle slåtter som har påvirket ham til å bli den utøveren han er i dag.

De tre slåttene er «Springar» etter Gustav Kåterud, Våler Finnskog, «Gråtlåten» etter Nils Agenmark, Bingjsö, Dalarna i Sverige, og «Gauken» i form etter flere kjente spelemenn i Gudbrandsdalen, deriblant Erling Kjøk.

Vi fortsetter med mer musikk fra Innlandet, nærmere bestemt med Mattis Myrland fra Hov i Land. Musikk i Innlandet presenterer ham som en artist med «melodisk teft og poetiske, direkte tekster over et spennende elektronisk underlag» – med én fot i verdensmusikken og én i popmusikken.

MATTIS MYRLAND: The Greatest Source

Mattis Myrland har utgitt fire singler, og slipper albumet Beautiful Fanatic i sin helhet i år. Med seg på scenen under Innpuls 2022 hadde han Sven Andréen (elektronikk, samples, trommer/perkusjon) fra Gjøvik og Haldor Røyne (el-gitar, synthbass) fra Oslo.

Innpuls 2022 ble arrangert i oktober i fjor, både som et bransjetreff og en konsertarena. Her spilte 24 band og artister, som alle ble filmet. I etterkant har Musikk i Innlandet klippet sammen en låt fra hver konsert, og sluppet en ny video hver fredag. Innpuls 2023 vil bli avholdt 26. til 28. oktober 2023.

Kunstnerisk leder for Innpuls er Solbjørg Tveiten. Elisabeth Nord er produsent, og har et særlig ansvar for konsertvideoene. Vi tar med oss et tredje eksempel også, i form av artisten Halvor. Han ga ut albumet Charades and Masquerades i oktober 2020, spilt inn med produsent Sven Andrèen i Klokkereint.

Her ser du ham på scenen med Sjur Lundstein (keyboards), Sven Andréen (trommer), Jon Øyvind Nordby (bass) og Nikolai Grasaasen (gitar).

HALVOR: Running Scared

Det er en stund siden vi har hatt med litt svartsvidd metal her nå. Det må vi gjøre noe med – og da er sikkert ikke black metal-veteranene Tsjuder de dummeste å spørre. Vokalist og bassgitarist Nag, aka Jan-Erik Romøren, har vært med helt siden oppstarten i 1993. Draugluin, aka Halvor Storrøsten, kom med året etter. På trommer finner vi Jon Rice.

«Gods Of Black Blood» er hentet fra det nye albumet Helvegr, deres første siden Antiliv i 2015. Seidemann fra 1349 er gjestesanger på låten. Helvegr blir utgitt på det franske plateselskapet Season Of Mist, som også ga ut Desert Northern Hell med dem alt i 2004. Siden comebacket rundt 2010 har bandet brukt norrøne eller norske albumtitler, der Legion Helvete kom i 2011.

Dette bør i hvert fall være grimt nok – med fakler og flammer, snø og is, liksminke og besvergende bevegelser. Tsjuder er et gammelt navn på finsk-ugriske folkeslag i det som nå er Finland, Estland og Nordvest-Russland, og er nok for mange et kjent begrep fra filmen «Veiviseren».

Helvegr skal slippes 23. juni 2023. Videoen er lagd av Guilherme Henriques.

TSJUDER: Gods of Black Blood

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 186 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤