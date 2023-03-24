Ballade video: 200 unge filmskapere – og brevet fra Lillan

Vi byr på Stefan Sundström, Camilla Granlien, Vegar og Mette Vårdal, Gaspard, Kaja Gunnufsen, Neon Teardrops, Sad Chloe, Eide Olsen og Vulture Industries. Samt en 23 minutters musikk-kortfilm fra Spellemann-nominerte Salti.

Denne uken går vi fra tidlig Ingmar Bergman til demoner, noe som kanskje ikke er det helt store spranget. Men de visuelle uttrykkene er nokså forskjellige. Videoen til «Brevet från Lillan» er laget av den norske regissøren Sigrun Norderval, som har billedlagt to svenske nasjonalskatter på en gang: Evert Taube og Stefan Sundström.

Vi holder oss også i Norden med den flotte og morsomme visualiseringen av «Sinklarvisa». Mette og Vegar Vårdal har i samarbeid med Listaleypurin og DKS Innlandet, og med støtte fra NFI, utviklet verkstedet Lyd på papir, eller Ljóð á pappíri på færøysk.

Til sammen 10 skoleklasser på Færøyene og i Nord-Gudbrandsdalen ble delt inn i grupper, slik at alle fikk animert en liten filmsnutt med lyder og musikk til. Klassene fikk vite hvilket vers de skulle lage film og lyd til, og noen av papirkulissene var ferdige. Ellers fikk de unge filmskaperne frie tøyler.

– Gruppene gikk ulikt til verks. Noen var opptatt av å fortelle en historie, andre ville lage vakre scener og veldig mange hadde morsomme poeng som de ville ha med, forteller Mette Vårdal.

Omtrent som den øvrige menyen denne uken, altså.

Kort sagt: God fornøyelse!

STEFAN SUNDSTRÖM: Brevet från Lillan

Brevet från lillan – Stefan Sundström 2023 from Sigrun Norderval on Vimeo.

I 2021 lagde Jane Magnusson «Evert! Evert! Evert!», en TV-serie i tre deler om livet og sangene til Evert Taube. Her ble musikken hans tolket av forskjellige musikere, med rockeartisten og visesangeren Stefan Sundström som kapellmester.

– Jeg er så glad for å få gjøre video til Stefan Sundströms nyinnspilling av Evert Taube. Og kanskje enda gladere for at Abel, Mika, Selma og Unni var med foran kamera.

Det sier filmarbeideren Sigrun Norderval, som har jobbet med TV og film siden slutten av 80-tallet. Hun har også tidligere laget musikkvideoer, inkludert «They Came From The Sun» med Kristin Sevaldsen fra 2019.

– Stefans tolkning av ”Brevet från Lillan” er mørkere enn originalen. Føringene jeg fikk var ”tidlig Bergman” og ”et barns verste mareritt”. Med disse stikkordene, kamera, barn og natur, så utviklet fortellingen seg til video. Jeg må også si at ingen dyr ble skadet under opptak, men at jeg spesielt har tenkt på gresshoppen i vinter.

Sangen er hentet fra det nye albumet Himlajorden, der Sundström tolker ti av Taubes viser.

– Stefans tolkninger av Taubes viser gir meg assosiasjoner til barndommen min på 70-tallet, med pappa som sang ”Så lenge skutan kan gå” for full hals og spilte Jan Johansson på repeat.

Vi hører også Dan Berglund på kontrabass og Martin Hederos på tangenter og fiolin, begge svært anerkjente musikere i Skandinavia.

– Jeg kjenner at det har vært skikkelig stas å få bidra med en liten del i dette, sier Norderval avslutningsvis.

– Så god Himla jord helg til dere alle!

CAMILLA GRANLIEN, VEGAR OG METTE VÅRDAL: Sinklarvisa

«Sinklarvisa» er laget av Camilla Granlien, Vegar og Mette Vårdal. Og av over 200 skoleelever, som et resultat av to uker med skoleturné, først på Færøyene og så i Nord-Gudbrandsdalen.

– Det var en aldri så liten utfordring å klippe alt dette sammen til en hel film til slutt. Vi ville at barna og ungdommen skulle utforske mulighetene som ligger i musikkvideoen med lyd og bilder. Fordi sangen forteller historien, kunne elevene spinne videre og lage andre historier.

– Slik oppsto det flere lag i fortellingen, noe som er særlig tydelig i alle de små humoristiske vendingene underveis. De yngste elevene var gode på å stille spørsmålet «hva om..?». Og ja, hva om havfruen stakk av med båten til Sinklar?

– Det er Camilla Granlien som synger, og sangen hadde vi spilt inn på forhånd. Melodien er en variant fra Færøyene, som også er godt kjent i Norge.

– Elevene laget både lydeffekter og musikk, i tillegg kunne de instruere Vegar til å spille den musikken de ville ha. En klasse på Færøyene sang en liten havfruesang, som nå også er blitt lydspor til starten av filmen, sier Vårdal.

Sinklarvisa er skrevet av Edvard Storm. Den beskriver en historisk hendelse som fant sted i 1612, da skotske Herr Sinklar hadde samlet en hær med leiesoldater og skulle slutte seg til svenskene i krigen mot Danmark-Norge. Ved Kringen i Sel samlet de norske bøndene seg og overlistet skottene. Georg Sinclair var da den første til å falle.

KAJA GUNNUFSEN: Jazzing med Kaja

– Endelig, etter en liten pause på seks år, har jeg sluppet ny sang. Blir veldig glad hvis dere hører på den!

Det skrev Kaja Gunnufsen på sin Facebook-side denne uken. «Jazzing med Kaja» forteller samtidig noe om grunnen til oppholdet, formulert på hennes særegne måte:

Tenk at jeg har blitt tobarnsmor, tenk at influencer er et ord / Er 33 og er aldri helt til stede / Og jeg hater det…

Kaja Gunnufsen er fra Ås, og ble for rundt ti år siden en av stemmene til en ny generasjon unge voksne. Hun skrev utleverende, selvironiske og personlige tekster. Allerede den andre singelen,”Desp”, ble nominert til Årets hit av musikkmagasinet GAFFA.

”Desp” var også å finne på debutalbumet Faen Kaja (2014), som førte til at hun ble nominert til Årets nykommer både hos Spellemannprisen og P3 Gull. Album nummer to het Ikke tenk på det, og kom i 2016. Blant hennes mest populære sanger var ellers ”Faen ta”, ”Jævlig lei”, ”Høst” og ”Unik”.

«Jazzing med Kaja» er skrevet av Kaja Gunnufsen, og produsert av Kenneth Ishak. Videoen er ved Mats Christian Rude Halvorsen.

GASPARD: Må jeg alltid bære min egen kropp?

Gaspard er et band fra Oslos undergrunnsscene som i følge dem selv spiller indie rock/støypop. De begynte å spille sammen som tenåringer på Blitz, og slapp i 2014 EP-en «Lillesøster» – «med tekster om motstand og håp».

Etter å ha holdt sammen som vennegjeng og drevet med musikk i andre konstellasjoner, fant Gaspard sammen igjen i slutten av 2021. I mars 2022 slapp bandet singelen «Ikke ring». Et år senere følger de opp med «Må jeg alltid bære min egen kropp», den første av to singler denne våren som utforsker sårbarhet og eksistens utenfor normen.

– Første gang vi testet å spille låta offentlig var på Pride i fjor. Jeg husker jeg skalv i stemmen da jeg skulle introdusere den, fordi det var noe vi hadde jobbet med på et såpass dypt plan, forteller gitarist og tekstforfatter Eia Elena Skjønsberg.

Musikkvideoen er regidebuten til Hedda Virik, og beskrives som «en absurd reise i desperasjon, skjønnhet og skeivt fellesskap». Bandet figurerer sammen med videoens hovedrolleinnehaver Robin Mientjes.

Gaspard består av Elida Høeg, Ella Honeyman-Novotny, Siri Haugan Holden, Maria Storaas og Eia Elena Skjønsberg.

N∆EON TE∆RDROPS: Waters Rising

«Waters Rising» ble omtalt av kollega Siri Narverud Moen i hennes utmerkede spalte Ballade elektronisk sist uke. Nå er videoen til låten her.

Neon Teardrops er et nytt artist-alias fra den norske techno- og elektronika-veteranen Per Martinsen, mest kjent under navnet Mental Overdrive. Her utforsker artisten inspirasjonen fra synthpop og darkwave i hans formative år, mens han setter disse påvirkningene inn i en mer moderne kontekst.

Musikken til Neon Teardrops ble født ut av prosjektet Pyramids On The Moon – en fiktiv selvbiografi i tre deler, der Martinsen utforsker tre alternative tidslinjer i sitt eget liv, og hvor hver av hans tre forestilte personligheter skaper musikk under forskjellige aliaser.

Neon Teardrops ga ut singelen «Amnesiacs» i 2021, etterfulgt av «Shadowsister» i året etter. Den nye singelen «Waters Rising» beskrives som «en dyp og melankolsk melodisk tur på toppen av en langsom beat som passer for de mer sjelfulle og myke dansegulvene».

– Videoen er skutt av min venn Stein Sørlie mens han syklet gjennom downtown San Fransisco, der han filmet gatelivet med telefonen sin, forteller Per Martinsen til Ballade video.

– Låta handler om at vannet stiger, ikke bare i naturen, men også i symbolsk og overført betydning i form av at underbevisste følelser i oss mennesker velter fram uten at vi kan gjøre noe annet enn å gi oss hen til dem.

SAD CHLOE: Reverse Rabbit

«Reverse Rabbit» er den første singelen fra det kommende albumet til Sad Chloë, utgitt på Kokos In Space Records. Videoen til «Reverse Rabbit» er filmet og klippet av Tyge Møller. Den omtales som ekstremt løst basert på David Lynchs «Rabbits».

– Idéen til låta og videoen kom etter en rar og creepy drøm jeg hadde, etter at jeg så David Lynch sin horror/sitcom-kortfilm, «Rabbits», en kveld. Låta har egentlig ikke noe å gjøre med «Rabbits», sånn direkte, men satte nok i gang drømmen, sier vokalist og gitarist Uno Møller.

– Etter at låta var klar sa det seg litt selv at vi måtte ha en video som stammet fra samme drøm. Så da var det egentlig bare å lete etter nærmeste kaninhode og finne fram kameraet.

Siden slutten av 2019 har Sad Chloë eksperimentert med rocke-sjangeren. Fra sitt hovedkvarter og studio «i eventyraktige åser utenfor landsbyen Flisa», har bandet produsert tre album: Purr (2020), Mars Yet? (2021) og Bizarre Starr (2021), pluss noen eksperimentelle EP-er og mini-album.

Sad Chloë har fått oppmerksomhet i undergrunnsmusikkmiljøer både i Norge og i utlandet, og består ellers av Tyge Møller (trommer, perkusjon, kor), Elida Inman (bass, vokal, kor) og Simen Schikulski (gitar, kor). Medlemmene i bandet har tidligere dukket opp i konstellasjoner som Team Me, The Hallway, Twin Pines Mall og Endofproof.

Albumet Sunflower Junkie kommer sen sommer/tidlig høst 2023, etter en håndfull singler som slippes gjennom våren.

EIDE OLSEN: Don’t Even Try

– Det å følge sitt hjerte sies å være en bra ting, sier Eide Olsen. – Men noen ganger er det kanskje det dummeste du kan gjøre.

Artisten, som i 2021 ga ut albumet Cross My Heart, forklarer videre:

– Om den du elsker er utro, så er det nok mye lurere å bruke hodet enn hjertet. Det er ikke bare lett, men viljen til å tilgi kan være stor om kjærligheten opplevdes som ekte.

– Å skulle forklare eller rasjonalisere utroskap blir fort til et minefelt av løgn, mener Eide Olsen. – Samtidig gjør man dette for at et svik skal føles mindre vondt.

«Don’t Even Try» kommer ut på Den Bergenske Plateproduksjon, og er et resultat av et samarbeid mellom Eide Olsen og Eirik Grønner, som tidligere har jobbet med Kurt Nilsen og Endre Nordvik. Sangen er også en forsmak på det kommende albumet My Dear, og er mastret av Ryan Smith (Adele, Beyonce, Coldplay).

My Dear slippes 12. mai 2023. Videoen til «Don´t Even Try» er regissert og produsert av Weast A Visuals ved Frode Vestgard og Andrew Ripper.

VULTURE INDUSTRIES: New Lords of Light

Premiere!

Da er det klart for vårt nesten ukentlige hardrock-hjørne. Vi byr på en premiere med Vulture Industries, som i sin tid oppsto fra asken av goth-bandet Dead Rose Garden. De debuterte med en EP alt i 2005, og har siden gitt ut album som The Dystopia Journals (2007), The Malefacor’s Bloody Register (2010), The Tower (2013) og Stranger Times (2017).

Singelen «New Lords of Light» er hentet fra deres femte og kommende studioalbum Ghosts From the Past, som slippes via Dark Essence Records 16. juni. Om denne sangen sier vokalist og keyboardist Bjørnar Erevik Nilsen:

– Låten kom til under arbeidstittelen «For Roky», fordi jeg følte at den hadde en litt selsom atmosfære som minner om Roky Erickson. Dette var under pandemisommeren 2021, og jeg husker at jeg hørte på tidlige versjoner av sangen i bilen min, mens jeg kjørte opp og ned vestkysten med barna mine i baksetet.

– Det hadde sannsynligvis en avgjørende innflytelse på det endelige resultatet. Til slutt ble «New Lords of Light» noe optimistisk og energisk, men vevet inn i en dyster atmosfære som på en eller annen måte minner om 80-tallet.

Vulture Industries har hatt samme besetning siden oppstarten: Bjørnar Erevik Nilsen (vokal, keyboards), Eivind Huse (gitar, vokal), Øyvind Madsen (gitar), Kyrre Teigen (bass, vokal) og Tor Helge Gjengedal (trommer).

Videoen er filmet på Hulen i Bergen, og er produsert av Jarle Hovda Moe. Den gjør også god bruk av sekvenser fra den amerikanske kultfilmen «Carnival of Souls».

SALTI: Demons

Spellemann-spesial!

Spellemann er som kjent Norges største musikkprisutdeling – og fyller 50 år i år. Lørdag 15. april får vi vite hvem av de nominerte som tar med seg harpene hjem for musikkåret 2022.

Prisutdelingen går av stabelen på H3 Arena på Fornebu. 28 priser skal deles ut i løpet av kvelden, i TV-sendingen som sendes på NRK1. Også i år er det en egeningen tid kategori for Årets musikkvideo, der Aurora, Karpe, Ramón og Salti er de nominerte artistene.

Ballade video presenterer de fire kandidatene frem til utdelingen. Vi starter med Salti, aka Warith Salti Mbaruk. Han er artist, låtskriver og DJ, og kommer opprinnelig fra Tanzania. Han flyttet til Norge da han var åtte år gammel, vokste opp og etablerte seg i Bergen, og har i dag kontrakt med Universal Music.

Salti har her samarbeidet med Edvard Tronstad, Tarjei Jørgensen, Eirik Tillerli, Sigurd Tronstad, Morten Gillebø, Brandon M. Santell, Jop Pangemanan, Omar Noir, Eirik Hella, William Fahnbulleh og Ali Al Easawie.

Den ambisiøse og visuelt sterke videoen, som fletter sammen flere låter, varer i mer enn 23 minutter. Den er regissert av Alexander Zarate Frez fra Scope Creatives.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤