Ballade video: Ingen tid å miste

Vi løper etter nye musikkvideoer fra MÍO, Jørund Vålandsmyr & Menigheten, Frode Fivel, Veps, Jonas Benyoub, Boblebad, Pil & Bue og El Caco.

Ny uke, ny utgave av Ballade video. Vi går fra moderne folkrock til hip hop, og skal innom både dataspill, forlovelser, curling og utagerende middager. Alle artistene er mer eller mindre aktuelle med nye utgivelser, om det nå er digitalt eller fysisk.

Sangen til MÍO tar utgangspunkt i en av bøkene til Ingvar Ambjørnsen, som nylig gikk ut og krevde en garanti for at verkene hans ikke skulle sensureres eller omskrives etter hans død. Dette kravet har flere forfattere sluttet seg til. Det er en interessant debatt, som blant annet handler om langvarig beskyttelse av åndsverk.

Vi ønsker uansett: God fornøyelse!



MÍO: Ingen tid å miste

Premiere!

MÍO slapp denne sangen på Lilith Records 3. mars, og følger nå opp med en hjemmesnekret video. Sangen heter «Ingen tid å miste» og hyller Ingvar Ambjørnsens karakter Elling på 30-års-jubileet for den første boken i serien.

– Vi brukte et gammelt digitalt kamera, og filmet livene våre. Alt fra fest til hverdag, hjemme og på reise, i studio og på konsert. Det ble et innblikk i prosessen bak album-innspillingen, og livet bak og i bandet MÍO.

– Dette er debutalbumet vårt, som vi har jobbet intensivt med, noe jeg føler videoen virkelig fanger. Vi er så heldige som har så mange gode venne og hjelpere som har bidratt for å få alt på plass. Blant annet denne videoen, der Aurora Endresen har gjort alt av filming, klipp og regi.

Det sier vokalist Dionisia Fjelldalen. MÍO består ellers av Maja Hveding Styffe (fele), Jakob Nome (gitar), Marianne Friisberg Larssen (bass), Henrik Hagen Johnsen (piano) og Eilif Hallingstad Finnseth (trommer).

Bandet har blitt omtalt som et friskt pust innen folk-rocken, og har markert seg i undergrunnen med energiske konserter og et eget sound. MÍO betegner seg selv som «et sjangeroverskridende prosjekt med rik inspirasjon fra norsk folkemusikk, 70-talls prog, norsk rock og punk».

– Mye av videoen er filmet ved den store blokka på Grefsen – «G12», som den heter på slang. Der bodde Marianne Friisberg Larssen og jeg tidligere. Da vi først ble venner på musikklinja på Steinerskolen, var vi også naboer i blokka. Da kunne vi gå i sokkelesten til hverandre gjennom de lange gangene.

– Blokka er et godt symbol på essensen av det sangen prøver å fange; livet i blokka, og utenfor. Hverdagen og det mer ekstraordinære. Det å tørre og bryte ut av et A4-mønster, sier Dionisia.

JØRUND VÅLANDSMYR & MENIGHETEN: Låst på innsiden

Jørund Vålandsmyr & Menigheten slipper det nye albumet Mellom Eydehavn og Hedemora i dag, 10. mars 2023. Det beskrives som et Norge som møter Sverige i kjærlighet, musikk og usikkerhet. Eydehavn og Hedemora er stedene Jørund og hans fremtidige kone vokste opp og flyttet fra.

Bakgrunnen for albumet var å skrive en lykkelig forlovelsesskive. Da Jørund nevnte dette til sin tilkommende, fikk han spørsmålet: – Hvordan skal du skrive en lykkelig skive hvis du ikke har det bra med deg selv? Låtene tar derfor opp lystige temaer som angst, terapi og avholdenhet.

Jørund Vålandsmyr & Menigheten vant Spellemannprisen med debutalbumet Til dere som er lykkelige i 2020. Fem minutter før han vant prisen i dagligstuen, under et nedstengt Oslo 2020, fikk Jørund ja fra sin svenske kjæreste. De eneste forlovelsesringene han fikk tak i var gavebånd fra kjøkkenskuffen.

– Melodisk holder Menigheten seg i sjangeren vi kaller treenhetlig vise-pop-rock, der et svarthvitt nattesyn har dreid mot luft mellom linjene og munterhet over å miste fotfestet i gjørma, heter det.

På tredjealbumet hører vi Jørund Vålandsmyr (vokal, synth, gitar, bass), Jørn Raknes (gitar, kor), Hans Wagner (bass), Torstein Nystrøm (synth), Jacob Langmoen (trommer ), Ole Øvstedal (synth, vokal, gitar, bass), Silje Huleboer (synth, vokal) og Christine Marvel (sang).

Bernhard Vigen fungerer fortsatt som tekstlig konsulent og medforfatter. Også oppfølgeren Hvite dager, mørke kvelder fra 2021 var på flere anmelderes årsbeste-lister.

FRODE FIVEL: Goat Simulator

Premiere!

Sist fredag ga Frode Fivel og kameratene hans ut det nye albumet All You See på Apollon Records. Det ble sluppet både fysisk og digitalt, noe som ble feiret med en slippkonsert på Last Train i Oslo.

Som det heter i forhåndsomtalen av platen: Short tunes, long tunes, cosmic breaks. Melodies from the West. Spirits from the East. As far east as the shores of Fredrikstad.

Nå har Frode Fivel & co. lagd en ny video. «Goat Simulator» følger opp den fine og stemningsfulle «Don’t Rock The Boat», som vi presenterte sist måned. Om sangen sier Frode Fivel til Ballade video:

– Denne sangen ble til mens jeg så min åtte år gamle sønn spille dataspillet Goat Simulator. Teksten er nesten en nøyaktig logg over hva som skjedde i løpet av spillet. Jeg var klar over spillets merkelige og litt psykedeliske natur, og tenkte at det ville passe fint som basis for en rockelåt.

Med seg på det nye albumet har Frode Fivel følgende musikere: Magnus Abelsen (gitar), Fredrik Brarud (trommer), André Helle (bass) og Knut Øyvind Olsen (keyboards). Vi anbefaler gjerne en lytt på All You See.

Videoen er ved Fredrik Brarud.

VEPS: No. 2

Premiere!

Her kommer Veps med nok en fengende single – den første etter at de slapp det kritikerroste debutalbumet Oslo Park i november i fjor.

– «No. 2» er en sang om å lengte, og da spesifikt når man er i starten av et forhold. Den delen hvor du vet selv akkurat hva du føler, men er usikker på hva den andre føler, sier Veps selv.

– Det er en sang om å slippe ned guarden, og det som skjer når man endelig slutter å spille spill med hverandre. Vi skrev sangen for å beskrive følelsen av frustrasjon og lengsel på et tidspunkt i en relasjon hvor folk flest holder kortene tett til brystet.

Sangen er produsert av Veps og Marcus Forsgren, og er mikset og mastret av Matias Tellez. «No. 2» kommer garantert til å tilfredsstille allerede konverterte fans av Veps, samtidig som den også vil skaffe kvartetten enda flere tilhengere.

Bandet har selv regissert videoen som hører til sangen, som er sistesporet på Oslo Park.

– Vi lagde videoen selv i Junes leilighet. Vi liker å lage merkelige scenarioer som eskalerer. Så vi skapte et ukomfortabelt middagsselskap, hvor gjestene blir mer og mer ufyselige utover kvelden.

– Vi skapte ulike karakterer for oss alle, og bare improviserte et middagsselskap som disse karakterene. Vi var forresten in character nesten hele kvelden, sier Veps om videoen.

«No. 2» ble sluppet via Kanine Records i dag, fredag 10. mars.

JONAS BENYOUB: Baba sa

Jonas Benyoub er en artist fra Ellingsrud i Oslo som har markert seg sterkt den senere tiden. Han medvirket på Karpes siste album Omar Sheriff – og i fjor høst sto de sammen på scenen under ti fullsatte konserter i Oslo Spektrum. Han hadde et mye rost vers på «Baraf/Fairuz», og var også med som låtskriver på «Ibn Adam».

Ved siden av artistkarrieren har Jonas Benyoub også jobbet mye med ungdom. Han har selv norsk mor og marokkansk far.

– Jeg falt mellom to stoler gjennom oppveksten, men etter hvert lærte jeg å eie begge identitetene, har han fortalt. Han har ellers jobbet med folk som Unge Ferrari/Stig Brenner, Hkeem og Temuur,

I 2021 fortsatte Benyoub å befeste posisjonen sin i norsk rap gjennom samarbeid med artister som Tommy Tee, Lars Vaular, Oscar Blesson, Mo Ayn, Dutty Dior og Yosef fra Madcon. I fjor slapp han sitt første album, som gikk rett inn på topp 30 i Norge den første uken. Han ble også kåret til Årets stjerneskudd under Bylarm.

Videoen til «Baba sa» har regi av Armand Nasiri. Den er filmet av Marius Aaserud, med Joshua Jacob på B-foto. Produsent er Malene Sleire.

BOBLEBAD: Isi Listening

I dag slipper Boblebad den nye kassetten Inte Ligent Dansmusik. Boblebad heter Ulf Moen Denneche i det sivile – og er en artist og produsent fra Bærum/Oslo. Til daglig jobber han som musikkprodusent, maler, visuell utformer og designer.

Denneche har tidligere gitt ut musikk via norske og utenlandske labler som Beatservice, Eskimo, Paper, Full Pupp, EUFORISK, Aquavit BEAT og Badabing Diskos. Nå er han tilbake hos Metronomicon Audio med det som omtales som et nytt og litt annerledes prosjekt, kalt Inte Ligent Dansmusik.

Dette er en begrenset kassett-utgivelse, som også vil komme digitalt på strømmeplattformer. Denne gangen skal det være mer IDM-inspirerte beats og mindre house-feel på låtene.

– Som vi vet har ambient-musikk på en måte samme status og funksjon i musikkverden som curlingsporten har i sportsverdenen, hevder Metronomicon Audio.

– Musikkvideoen til låta «Isi Listening» er derfor filmet nettopp i en curlinghall hos Bygdøy Curling Club.

Utgivelsen er satt sammen og mastret av Center of the Universe.

PIL & BUE: Change Your Mind

Pil & Bue albumdebuterte i 2014 med Push Start Button, som de to år senere fulgte opp med Forget the Past, Lets Worry about the Future. Etter en pause vendte den hardtslående duoen tilbake i 2021 med det kritikerroste albumet The World Is A Rabbit Hole.

Nordlys ga dem terningkast seks etter en opptreden på Buktafestivalen i fjor sommer, og skrev at «det beste i Norge kommer fra Finnmark». Nå er de aktuelle med et nytt album på Indie Recordings, kalt Special Agents. Det er tilegnet alle hverdagshelter i samfunnet vårt.

– Vi ønsker å anerkjenne mennesker som inkluderer og tar vare på folk rundt dem. Vi ser på verden, diskuterer hva vi ser, men får også tilgang til dypere lag i oss selv i søket etter et formål.

– Special Agents er ellers inspirert av folk som Nietzsche og Kierkegaard. Til en viss grad handler det om løsrivelse, og om å bli den du virkelig er. Målet vårt som mennesker er å føle frihet og lykke, i hvert fall for en liten stund. Vi trenger fortsatt mer vennlighet og rettferdighet i verden. Og disse temaene vil aldri bli borte fra tekstene våre. Vi er lei av krig og profitt.

Special Agents er innspilt i Cederberg Studios i Kristiansand, med Christer André Cederberg som co-produsent og mikser. Pil & Bue består av Petter Carlsen (sang, gitar) og Gøran Johansen (trommer), som for tiden er ute på en større Europa-turné med Long Distance Calling.

Videoen er regissert av Carl Christian Lein Størmer, med Björn W. Andersson på foto og Andreas Kampenhøy på lys og visuelle effekter.

EL CACO: Inventor

Tredje single ut for El Caco – og den andre videoen som vi i Ballade video presenterer fra det kommende albumet Uncelebration på Indie Recordings.

«Inventor» beskrives som «en drivende låt med en fengende melodi, men med en mørk vokal – noe som gir teksten en ekstra fin innpakning og rom til å virkelig spille ut sin fulle betydning.»

Veteranene i El Caco, som har holdt det gående i snart 25 år, sier selv om den atmosfæriske låten:

– Når du har forsøkt å fikse et problem på alle mulige måter. Når du har begynt å finne på dine egne løsninger, bare for å ende opp med at det hele blir feil. Da står du til slutt ansikt til ansikt med deg selv.

El Caco skal bety «tyven». Bandet startet opp i 1998 og har holdt det gående i snart 25 år. De albumdebuterte i 2001 med Viva, og har senere gitt ut følgende fullengdere: Solid Rest (2003), The Search (2005), From Dirt (2007), Heat (2009), Hatred, Love & Diagrams (2012) og 7 (2016).

El Caco har siden 2008 bestått av Øyvind Osa (vokal, bass), Anders Gjesti (gitar) og Fredrik Wallumrød (trommer). Den fine videoen til «Inventor» er regissert av Jørn Veberg. Sølve Sæther har vært fotograf, mens Therese C.L. Wangberg tok seg av prosjektledelse.



