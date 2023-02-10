Ballade video: Fra Sentralen til Bahamas

Ferske og fine videoer med Frode Fivel, Jonas Sjøvaag, Anders Ulvo og Mats Eilertsen, Kristin Sevaldsen og Lars Andre Kvistum, Maylen Rusti, Josefin Winther og Tilintetgjort. To premierer!

Ny utgave av Ballade video, din ukentlige leverandør av musikalske kortfilmer. Denne gangen har vi to riktig gode premierer: Frode Fivel og Maylen Rusti. Vi setter også et lite kryss i taket ved at vi har inkludert to jazz-videoer, der den ene er hentet fra Innpuls-festivalen på Gjøvik.

Neste uke vil vi ellers befinne oss på den nystartede Halden internasjonale musikkfilmfestival. Dette kan du lese mer på denne lenken. Vi vil også presentere et prosjekt av og med ungdom fra regionen, som har fått i oppgave å lage en musikkvideo for Halden-bandet Norma.

Her blir det også ellers mange spennende norske innslag, i form av dokumentarer og kortfilmer om og med Høst, Paolo Vinaccia, Tommy Tokyo og Henning Kvitnes, samt levende musikk. Kanskje vi sees der?

Som alltid: God fornøyelse!

FRODE FIVEL: Don’t Rock The Boat

Premiere!

Frode Fivel er snart klart for et nytt album. All You See utgis 3. mars på Apollon Records i Bergen, med musikere som særlig har hatt fartstid i Østfold og på østlandet.

Magnus Abelsen (gitar), Fredrik Brarud (trommer), André Helle (bass) og Knut Øyvind Olsen (keyboards) bør være kjente for mange via fine band som Ricochets, Tommy Tokyo And Starving For My Gravy, Navigators og Remington Super 60. På starten av 2000-tallet var de også en del av den vitale scenen som soknet til utesteder som Last Train og So What i Oslo.

Frode Fivel har også vært sentral I flere kreative konstellasjoner. Først I det Gøteborg-baserte indiepop-bandet Hello Goodbye, og senere i band som Mirror Lakes, der han blant annet samarbeidet med Knut Schreiner fra Turbonegro og Euroboys.

– «Don´t Rock The Boat» ble til da jeg besøkte øya Rum Cay i Bahamas tilbake i 2020. Familien min tilbrakte litt tid i et forlatt strandhus under oppholdet. Huset ble etterlatt av eierne på grunn av finanskrisen tilbake i 2008. Familiebilder og personlige eiendeler lå knust på gulvet, og huset var hardt angrepet av termitter.

– Det var også omgitt av endeløse tomme strender. Følelsen av å være en inntrenger i et privat hjem inspirerte meg til å skrive denne sangen. Teksten skildrer etterdønningene av en stor begivenhet – og en fortid med rikdom og velstand.

JONAS SJØVAAG: In That Dark Night

– Jeg slipper et par singler i måneden nå, både for å lede frem til plateslipp med denne spesifikke trioen med Anders Ulvo og Mats Eilertsen, men også fordi jeg er PhD-stipendiat ved Universitetet i Agder. Et slags delmål er å produsere musikk innenfor en rekke sjangre, med forskjellige samarbeidspartnere.

Det sier Jonas Sjøvaag, som egentlig har slagverk som hovedinstrument. Han begynte å spille piano som seksåring, og har vært med i prosjekter som Eple Trio og Karl Seglem Acoustic Quartet, samt soloprosjektet Navyelectre. Det er Sjøvåg selv som står bak videoen til «In That Dark Night».

– Den ble faktisk nylig valgt ut til å bli inkludert i Madrid Indie Film Festival, som er en månedlig siling med priser og heder og alle mulige greier. Noen andre har dermed sett og hørt og valgt det. Det regner jeg for å være noe positivt.

«In That Dark Night» ble sluppet digitalt den 27. januar, og er spilt inn med Mats Eilertsen (bass), Andreas Ulvo (piano) og Sjøvaag selv på vokal og trommemaskin. Om temaet for låten sier han til Ballade video:

– Det dreier seg om savn, her, om brutte løfter, ting som ikke blir noe av. Om å vente på noe, og håpe, men så skjer det aldri. Konklusjonen og reaksjonen kommer ikke. Ingen kommer til å sitte på den andre siden av bordet.

Sjøvaag har også en mastergrad i improvisasjonsmusikk fra Norges musikkhøgskole, der han gikk fra 2002 til 2008. Vi ser absolutt frem til å høre mer fra dette prosjektet.

KRISTIN SEVALDSEN og LARS ANDRÉ KVISTUM: Foggy River

Kristin & Kvistum, Live INNPULS 2022 from Musikk i Innlandet on Vimeo.

Musikk i Innlandet har særlig fokus på å promotere musikere fra Innlandet. Solbjørg Tveiten er kunstnerisk leder for prosjektet, som den siste tiden har produsert flere spennende konsertopptak, live-videoer og mini-dokumentarer.

Den nyeste videoen deres er med Kristin Sevaldsen fra Lillehammer og Lars Andre Kvistum fra Asker, på henholdsvis sopransax og flygel. Under Innpuls på Gjøvik i slutten av oktober fremførte duoen sine låter i et akustisk, nedstrippet lydformat.

— Komposisjonen vi spiller i videoen fra Innpuls heter «Foggy river» og er åpningssporet på albumet Acoustic fra 2018. Det er en skildring av ei dansende elv i morgentåka. All vår musikk har utgangspunkt i stemninger, og gjerne fra naturen, som vi begge ofte oppsøker.

Innpuls bød på både konserter og bransjetreff, og kunne tilby 26 konserter over tre dager. Hele 86 musikere stilte på scenen, valgt ut av en programkomite med representanter fra blant annet Riksscenen, Music Norway og Musikk i Innlandet.

— Vi jobber for tiden litt med våre soloprosjekter og andre konstellasjoner, men med Acoustic lagde vi oss et univers som vi lett kommer tilbake til og som alltid vil være aktuelt for oss å gjøre, så fort anledningen byr seg.

Det sier Sevaldsen og Kvistum på hjemmesiden til Musikk i Innlandet. Ballade kommer snart tilbake til dette interessante og visuelt orienterte prosjektet, der vi vil presentere flere av videoene som er lagt ut.

MAYLEN RUSTI: Når eg faller

«Når eg faller» omtales som en pop-ballade om uavklart kjærlighet og forelskelse – og en låt som handler om å stille seg sårbar og håpefull til noe du tror på.

Maylen Rusti er fra Bergen, men er i dag bosatt i Oslo. Etter at hun i august i fjor slapp sin første singel på morsmålet, gikk hun rett inn på P1-listen. Der lå hun med «Romeo & Julie» i 18 uker.

– Jeg hadde på følelsen av at «Når Eg Faller» kom til å bli spesiell. Jeg ønsket å fange en sårbar, men håpefull stemning. Den man har når man er på slutten av en pandemi, den man har når man har vært i limbo, på vei fra ett kapittel til et annet. Og den man har når man er forelsket, men ikke vet hva fremtiden bringer, forteller Rusti.

Tematikken tar for seg det å tørre å la seg falle uten å vite om noen tar deg i mot.

– Jeg skrev låten da forholdet jeg var i ble satt på prøve i pandemien, og vi ikke var enige om hvordan vi skulle takle hverdagen. Jeg brukte mye tid på å lengte, og minne meg selv på, hvor fint ting var før.

– Hvordan det var å være forelsket, hvor sårbar man kan være i et forhold, og på en eller annet måte så ledet disse tankene og følelsene meg tilbake til en trygghet, og en visshet om at alt skulle gå bra til slutt.

Sangen er produsert av Maylen Rusti, Henrik Hilmersen og Marte Eberson. Det er Chris Michael Aasland som har fotografert videoen, med Jørgen Bergundhaugen på klipp. Pia Lauritzen Albrecht og Egil Mikael Elo Alnæs er dansere og skuespillere.

Utgiver er Grappa Musikkforlag AS.

JOSEFIN WINTHER: There Was More

Sist fredag slapp Josefin Winther det nye albumet If I Were You. Høsten 2022 kom to singler fra albumet, «Silent storm» og «Walking home». Dette er hennes første engelskspråklige utgivelse siden albumet Righteously Wrong fra 2017.

LES OGSÅ dette ferske intervjuet med Winther, der hun snakker om sin basketball-karriere, om å skrive på norsk og engelsk, og om den nye plata If I Were You.

Josefin Winther fikk platekontrakt alt som 19-åring, og ga ut sin første EP i 2006. Siden den gang har hun gitt ut syv studioalbum, høstet mye fine kritikker og også gjort suksess som låtskriver for andre.

Høsten 2019 debuterte Winther med sitt første norskspråklige album, [Uendelig lys. Uendelig mørke.], og turnerte i både Canada og Norge. «Fint å se deg her» fra 2020 var en av de mest spilte låtene på norsk radio, og kom fra EP-en «Helt hel». Våren 2021 kom hennes sjette album, Hun som var her.

– If I Were You er en samling sanger som har blitt til gjennom de siste årene, som jeg har tatt vare på imens jeg har vært opptatt med å gi ut musikk på norsk. Det har vært så fint å ta seg god tid til å la dette albumet ta form, etter hvert som at det har kommet nye låter til, skriver Winther på sin Facebook-side.

«There Was More» er skrevet og fremført av Josefin Winther, med Ronny Yttrehus på gitar. På albumet medvirker også to av hennes søsken på vokal, Jonathan og Jennifer Angelica Winther, samt Reidar Frugård Opdal (keyboards) og Marius Mathisen (trommer). Det er filmfotograf Inger Smith som har filmet flere av låtene i studio.

TILINTETGJORT: Mercurial

Og så var det hardrock-seksjonen, da. Der vi denne gangen beveger oss mot ekstrem metal.

Tilintetgjort ble dannet på forsommeren 2020 av tre Oslo-baserte musikere: Den Gamle og Hazzlegard på gitarer, og Sturt på bass. På slutten av sommeren fikk trioen selskap av Tybalt på trommer og Svik på vokal.

Bandet forteller selv at de satset på å skape avantgarde black metal, som ikke bare er forankret i 90-tallets svartmetall, men også inspirert av 70-tallets progrock.

I 2021 slapp de den digitale singelen «Vinter og Høst», og debuterte live sammen med Ved Buens Ende og Mortem i Oslo. I februar i fjor gikk de inn i Chaka Khan Studio, og begynte innspillingen av debutalbumet. Materialet var nok til å vekke interessen til Dark Essence Records i Bergen, som signerte bandet en måned senere.

«Mercurial» er den første smakebiten fra In Death I Shall Arise, som er tittelen på det kommende albumet. Det skal slippes den 31. mars.

– Forbered deg på merkelige visjoner om mareritt og frykt, alkymistisk galskap og okkulte mysterier – som visker ut grensen mellom galskap og de dypeste sannheter, sier Tilintetgjort selv på sin Facebook-side.

Mye av det samme kan nok sies om den marerittaktige videoen til den nesten syv minutter lange låten, som er satt sammen av Necrolust Productions. Muligens ikke for sarte sjeler.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 173 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤