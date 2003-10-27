Fivel-konsert og Cash-tyveri på Mono

Oppildnet av den massive støtte de har blitt vist, kommer Café Mono til å holde åpent noen timer på mandag den 27.10 for å markere Frode Fivels debutalbum. Bandet skal ha en akustisk opptreden klokken 18:00, dørene åpner klokken 15:00 og det vil bli servert kaffe og kaker. Samtidig som Mono inviterer til konsert, etterlyses også et 40 kilo tungt Johnny Cash-bilde, som ble stjålet fra Monos bakgård lørdag.

Mono-ledelsen har i de siste dager mottatt utallige støtteerklæringer, og sendte idag ut en liten takk til alle som har talt deres sak:

«Takk for at du har støttet Mono i denne vanskelige perioden. Vi er ydmyke og takknemlige ovenfor hva som er sagt og skrevet i gjesteboken på vår hjemmeside, på underskriftsiden (takket være initiativet til Øystein Holmen) og i mediene, ikke minst Ballade.no.

Støtte fra gjester, musikere, skribenter, venner, politikere, musikkbransjefolk og andre utesteder har gitt oss pågangsmot til å jobbe knallhardt for å komme i gang igjen. Men akkurat nå er det fullstendig uvisst når dette skjer.

Førstkommende mandag 27.10. vil vi allikevel holde åpent noen timer, i samarbeid med vårt tilknyttede plateselskap Honeymilk. Frode Fivel markerer utgivelsen av sitt debutalbum med en akustisk opptreden kl. 18.00. Dørene åpner kl. 15.00 og det vil bli solgt kaffe og kaker, det koster 20 kr.

Senere på mandag anbefaler vi sterkt en tur på Gloria Flames hvor Evil Tordievel feirer sitt glimrende nye album eller på Kampen Bistro hvor Number Seven Deli spiller nye låter, begge disse arrangementene er gratis.»

Samtidig opplever klubben at andre benytter sjansen til å bestjele dem mens skipet tar inn vann. Lørdag kveld forsvant et 40 kilo tungt bilde av den originale «Man in black», Johnny Cash, fra Monos bakgård. Bildet er en del av en serie på fem potretter i keramisk steingods med silketrykk og airbrush, som baserer seg på platecovere fra artister som har vært viktige med sin holdning til musikk. Bildene er bestillingsverker laget av kunstneren Christina Peel, i samarbeid med Café Mono.

– Jeg blir helt matt, er den knappe kommentaren fra Monos aktivitetsleder Runar Eggesvik. Skulle noen få øye på bildet, som kan sees øverst i denne artikkelen, bes man kontakte Mono på telefon 22414166.

