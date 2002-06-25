Risør: – Hva kammerkonserter burde handle om

I dag åpner Risør kammermusikkfest med Mozarts Klaverkvartett i ess-dur. I løpet av sin knappe historikk har kammermusikkfestivalen ved Sørlandskysten rukket å markere seg som en viktig begivenhet i norsk musikkliv. Tilstelningen får også stadig mer respekt og anerkjennelse i internasjonale miljøer for klassisk musikk, og stadig mer pressedekning.

Festivalen ble etablert i 1991. Utgangspunktet var i følge Risør kammermusikkfest å åpne for at musikere på et usedvanlig høyt nivå kan spille kammermusikk i en attraktiv og mottagelig del av Norge. Kunstneriske ledere er de internasjonalt anerkjente musikerne Leif Ove Andsnes og Lars Anders Tomter.

Festivalen fokuserer på kammermusikk og verk for mindre orkester, for å dra nytte av det for anldeningen sammensatte Risør Festival Strings som utover noen få lokale musikere plukker talenter fra landets musikkutdanninger. Med dette fikk festivalen et lokalt, nasjonalt utgangspunkt, samtidig som den har vært med å inspirere og videreføre det lokale musikklivets talenter.

Programmene er varierte, repertoaret har tyngde og omfatter norske verk og et bredt spekter av musikk fra det 18., 19. og 20. århundre, både velkjent og ukjent. Artistene er til stede under hele festivalen, slik at man kan kombinere verk for ulike typer ensembler i en og samme konsert.

De opptredende artistene velges blant ledende navn på den internasjonale arena og fra det rike tilfang av norske talenter.

På de siste års festivaler har man ved siden av Leif Ove Andsnes og Lars Anders Tomter kunnet høre fiolinistene Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Joshua Bell, Christian Tetzlaff, James Ehnes, Pekka Kuusisto, Julian Rachlin, Isabelle van Keulen, Arve Tellefsen, Terje Tønnesen, Leonidas Kavakos, Andrew Manze og Elise Båtnes.

Cellistene Heinrich Schiff, Steven Isserlis, Truls Mørk, Maria Kliegel, Jan-Erik Gustafsson, Clemens Hagen og Alexander Rudin; pianistene Lars Vogt, Alexei Lubimov, Elisabeth Leonskaja, Alfredo Perl, Philippe Cassard, Håvard Gimse, Ithamar Golan, Enrico Pace og Einar Henning Smebye har også vært med å fylle Sørlands byen med vakker kammermusikk.

Trompetisten Håkan Hardenberger, hornistene Marie Luise Neunecker og Timothy Brown, oboisten Bernhard Heinrichs, klarinettistene Hans Christian Bræin og Einar Jóhannesson og blokkfløytisten Dan Laurin har sørget for en spenstig blåserrekke og mye velklang, mens sangerne Inger Dam-Jensen (sopran), Catherine Bott (sopran) Ragnhild Heiland Sørensen (sopran), Randi Stene (mezzo), Catherine Wyn-Rogers (mezzo), Dietrich Henschel (baryton), Christian Elsner (tenor), Ian Bostridge (tenor) og Ian Mackie (tenor) har levert bel canto til et intressert publikum.

Andre viktige musikere de senere årene har vært Vogler, Tákacs, Artemis og Oslo-kvartettene; og Risør Festival Strings.

Festivalen nyter som kjent også bred internasjonal anerkjennelse.

I en tale til sponsorer sa Geoffrey Norris, sjefskritiker i London’s Daily Telegraph:

«Risør Kammermusikkfest har skapt en ideell syntese av norsk og utenlandsk talent, en fascinerende og fruktbar kombinasjon som gir festivalen dens spesielle karakter og plasserer den på det internasjonale kartet. Samtidig klarer man å bevare en grad av intimitet som passer perfekt for kammermusikk. Det hersker et pulserende kameraderi og et sterkt musikalsk vennskap mellom utøverne og kontakten mellom utøverne og publikum er sterk. Publikum føler seg som deltagere i konserten.»

Han var på ingen måte alene om de rosende ordene. Her kan du lese anmeldelser av Risørfestivalens gjestespill i Wigmore Hall i London, 29. juni – 4. juli 1999.

* «Ganske så sikkert er dette den mest nødvendige og hårreisende vitale fremførelsen av Schumann’s Piano Quintet som jeg noen gang vil få høre.» (Martin Anderson, The Independent, 7. juli 1999)

* » Gjennom hele åpningskonserten fikk jeg følelsen av å sitte i et rom hvor en gruppe utøvere fant stor glede i en spontan musikalsk sammenkomst. Dette er akkurat det som kammermusikkkonserter burde handle om, men sjelden er nå lenger. Jeg har ikke funnet så stor glede i en kammermusikalsk konsert på årevis.» (Tim Ashley, The Guardian, 1. juli 1999)

* » Et annet slående eksempel på Risørs program planlegging er innrammingen av musikken til Honegger i Stravinskijs «Historien om en soldat» og Martinus «La Revue de cuisine» i den seremonielle Intrada (Honegger), fantastisk spilt av Håkan Hardenberger og pianisten Leif Ove Andsnes; og til slutt i Risør Festival Strings` kraftfulle og mottakelige fremførelse av hans mørke og sobre krigstids «Symfoni No.2.» (Hilary Finch, The Times, 7. juli 1999)

* «… ekstremt dyktige musikere i et vidt repertoir av kammerkombinasjoner. Risør Kammermusikkfests filosofi er å kombinere solistisk ekspertise med et dyktig ensemble.» (Matthew Rye, The Daily Telegraph, 1. juli 1999)

Det er et poeng for festivalens kunstneriske ledelse å ha et fantasirikt program med store musikalske variasjoner.. Musikkvalget er så vidtfavnende at hver konsert byr på stor variasjon i musikalske opplevelser. Selv om festivalen ikke nødvendigvis har et «tema» hvert år, har man i det siste fokusert på Beethoven (i sesongene 1996-8), på forbindelsene og kontrastene mellom det 18. århundrets klassisisme og det 20. århundrets ny-klassisisme (1999) og på Bach (2000 + 2001). Festivalen berømmes stadig for at programmene kombinerer kjente verk med ukjente og med urettmessig neglisjerte verk. Det bidrar til følelsen av å oppdage noe nytt, som er et av festivalens særpreg.

Alle artistene har et internasjonalt renommé, og er kjent for sin evne til å trekke publikum og spille kammermusikk med overbevisende engasjement. Solistenes og ensemblenes prestasjoner utfylles av Risør Festival Strings, som spesielt berømmes for sitt friske, innsiktsfulle, polerte og følsomme spill, og for uvanlig engasjement og fleksibilitet.

Med sin idylliske plassering på sørlandskysten danner Risør den perfekte bakgrunnen for en kammermusikkfestival. Konsertene fremføres i den vakre trekirken fra 1600-tallet og i byens rådhus som ble reist i det nittende århundret. Det holdes fra tre til fem konserter daglig, men festivalen er så populær og billettprisene så lave at alle tilgjengelige sitteplasser fylles.

De mest interesserte kan her finne mer detaljerte opplysninger om årets festivalkunstnere og musikere.

I 2002 vil bl.a. følgende artister gjeste festivalen: Till Fellner, Paul Lewis, Nils Mortensen, Arcadi Volodos og Jürg Wyttenbach (klaver), Christian Altenburger, Terje Tønnesen og Antje Weithaas (fiolin), Iseut Chuat og Patrick Demenga (cello), Jacques Zoon og Tom Ottar Andreassen (fløyte), Bernhard Heinrichs (obo), Nicola Jürgensen og Hans Christian Bræin (klarinett), Wolfgang Holzmair (tenor), Bo Boje Skovhus (baryton) og Artemis Quartet.

Som alltid vil festivalorkesteret, Risør Festival Strings og de kunstneriske lederne Leif Ove Andsnes og Lars Anders Tomter, stå i sentrum for den spilleglede og kunstneriske kvalitet som kjennetegner Risør Kammermusikkfest.