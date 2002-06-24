Kunstmusikk

Program for Risør Kammermusikkfest

Publisert
24.06.2002
Skrevet av
Jan-Olav Glette

Under finner du en oversikt over samtlige konserter på Risør kammermusikkfest, der utvalget favner fra Mozart og Bach til Arnold Schönberg og Nils Henrik Asheim. Programmet er satt sammen av toppmusikerne Lars Anders Tomter og Leif Ove Andsnes.

Risør Kammermusikkfest Program 2002

Tirsdag 25. juni

Åpningskonsert i Risør kirke:

Mozart: Klaverkvartett i Ess-dur. Weithaas, Tomter, Demenga, Lewis

Schubert: 6 Lieder til tekster av Johann Gabriel Seidl. Skovhus, Andsnes

Schubert: Kvartettsats i c-moll. Risør Festival Strings, Tønnesen

Mahler/Schönberg: Lieder eines fahrenden Gesellen. Skovhus, Zoon, Bræin, Tønnesen, Larsen, Lysebo, Chuat, Øigaard, Andsnes, Mortensen, Raade

Onsdag 26. juni

Risør Rådhus

Foredrag: «Schönbergs kammermusikk» av Eyvind Solås

Schubert: Stryketriosats i B-dur. Weithaas, Tomter, Chuat

Wyttenbach: 3 klaverstykker. Wyttenbach

Wyttenbach: Sonatina über räto-romanische Volkslieder für Klavier. Wyttenbach

Schubert: Variasjoner for fløyte og piano over «Trockne Blumen». Zoon, Wyttenbach
Wyttenbach: Encore! Keller, Demenga

Risør kirke

Schönberg: Stryketrio op. 45. Altenburger, Tomter, Demenga

J. S. Bach/Kurtág: 3 koralforspill. Andsnes, Mortensen

Hindemith: Sonate for engelsk horn og klaver. Heinrichs, Mortensen

Schubert: Strykekvartett i G-dur. Artemis-kvartetten

Risør kirke

Konserten til minne om pianostemmer Sigurd Amundsen (1941-2001)

Schubert: Impromptu i f-moll. Andsnes

Busoni/Stein: Berceuse èlègiaque op. 42. Andreassen, Bræin, Weithaas, Dingstad, Gustavsson, Kvam, Flatby, Andsnes,
Mortensen

Crumb: Processional. Osborne

Debussy:

Schubert: Six èpigraphes antiques

Pause

Strykekvartett

«Der Tod und das Mädchen». Lewis Osborne, Risør Festival Strings, Tønnesen

Torsdag 27. juni

Bedehuset

Wyttenbach: Serenade. Zoon, Jürgensen

Britten: Phantasy-quartett op. 2. Heinrichs, Tønnesen, Bullock, Chuat

Schubert: Strykekvartett i C-dur. Artemis-kvartetten

Risør rådhus

Lanner: Ländler, Dornbacher op. 9 Altenburger, Larsen, K. Tomter, Flatby

Schubert: Sonate i a-moll. “Arpeggione” Tomter, Lewis

Berg: 4 stykker for klarinett og klaver op. 5 Jürgensen, Mortensen

J. Strauss/Schönberg: Kaiser waltzer op. 437 Zoon, Bræin, Artemis-kvartettenMortensen

Risør kirke

Liszt: Fra Harmonies poètiques et religieuses Osborne

Pause

Schubert: Klavertrio nr. 2 i Ess-dur. Altenburger Chuat, Lewis

Fredag 28. Juni

Risør rådhus

Mozart: Strykekvartett i G-dur. Artemis-kvartetten

Asheim: Navigo (1999) Skalstad, Rø

Schubert: Moments musicaux. Lewis

Risørhuset

Mozart: Serenade i D-dur Serenata Notturna Risør Festival Strings

Mozart/Wyttenbach: Harlekinade «Karnevalspantomime» for skuespiller, to klovner og strykekvintett. Keller, Skalstad, Johansson,Lysebo, Demenga, Øigaard, Meier, Rothenbühler

Risør kirke

Schubert: 4 Ballader. Holzmair, Fellner

Schönberg: Klaverstykker op. 19. Wyttenbach

Schönberg: Kammersymfoni nr. 1, op. 9. Andreassen, Heinrichs, Brostrøm, Jürgensen, Bræin, Hafskjold, Hannisdal, Carlsen, Aadne, Brodahl, Weithaas, Breie Nyhus, Bullock, Chuat, Flatby, Wyttenbach (dir.)

Risør kirke

Schubert: Sonatine i D-dur. Weithaas, Andsnes

Asheim: Nytt verk for resitasjon og ensemble (bestillingsverk). Keller, Andreassen, Bræin, Tønnesen, Sonstad, Mortensen, Raade

Schubert: Klaversonate i c-moll. Lewis

Risør kirke

Schönberg: Verklärte Nacht op. 4. Artemis-kvartetten, Tomter, Chuat

Mozart: Klarinettkonsert i A-dur. Jürgensen, Risør Festival Strings

Lørdag 29. juni

Fullriggeren Sørlandet

Mozart: Serenade i c-moll. Heinrichs, Brostrøm, Bræin, Hafskjold, Aadne, Brodahl, Hannisdal, Carlsen

Mozart: Divertimento nr. 4. Bræin, Hafskjold, Hannisdal

Risør kirke

Mozart: Fløytekvartett i G-dur. Zoon, Altenburger, Tomter, Syrrist-Gelgotas

Asheim: Medusa. Heinrichs, Tønnesen, Tomter, Sonstad

Mozart: Klaverkonsert nr. 9 i Ess-dur «Jeunehomme». Andsnes, Risør Festival Strings

Risørhuset

Barne & Familiekonsert. Festivalens musikere
Etter konserten inviterer Risør kommune publikum til «boller og brus» på Fullriggeren Sørlandet.

Risør kirke

Schubert: Klaversonate i D-dur. Andsnes
Schönberg: Pierrot lunaire op. 21. Åkerlund, Zoon, Jürgensen, Altenburger, Demenga, Wyttenbach

Risør kirke

Schumann: Ballade op. 122 nr. 2 ”Die Flüchtlinge”. Keller, Mortensen
Schönberg: Fantasi op. 47. Altenburger, Wyttenbach
Schubert: Fantasi i f-moll. Lewis, Wyttenbach
Schubert: ”Leb wohl, du schöne Erde”. Keller, Mortensen
Schubert: 4 Ballader. Holzmair, Fellner

Søndag 30. juni

Risør kirke

Schönberg: Suite for strykeorkester i G-dur. Risør Festival Strings, Tønnesen
Schubert: 4 Lieder. Holzmair, Fellner
Dvorák: Strykekvartett i G-dur op. 106. Artemis-kvartetten

Schubert: 5 Deutsche Tänze. Risør Festival Strings, Tønnesen
Wyttenbach: Divisions for piano og 9 solo strykere. Wyttenbach, Risør Festival Strings
Schubert: 8 Ländler. Andsnes
Kurtág: 12 Mikroludier op. 13 Hommage à Mihály András. Artemis-kvartetten
Schubert: Klavertrio i B-dur. Weithaas, Demenga, Fellner

Relaterte saker

Leif Ove Andsnes

Risør: – Hva kammerkonserter burde handle om

I dag åpner Risør kammermusikkfest med Mozarts Klaverkvartett i ess-dur. I løpet av sin knappe historikk har kammermusikkfestivalen ved Sørlandskysten...

Risør Kammermusikkfest

Som en roman du ikke kan legge fra deg.

Amerikansk begeistring for Risør Kammermusikkfest. Under tittelen «En juvel av en kammermusikkfestival i Sør-Norge» har i dag New York Times...

Risør Kammermusikkfest – musiker

Risør Kammermusikkfest 2003: Fra Schubert til minimalisme

For andre året på rad vil Franz Schubert stå i sentrum under Risør Kammermusikkfest. Blant andre sentrale navn på programmet...

Turid Birkeland (foto fra vofo.no)

Turid Birkeland ny festivalsjef i Risør kammermusikkfest

Styret i Risør kammermusikkfest ansetter Turid Birkeland som ny festivalsjef. Birkeland erstatter festivalens ildsjel som har stått ved roret som...

Risør Festival Strings

Klart for nye kammersommerdager i Risør

Kammermusikkfestivalen i Risør feirer i år sitt eget jubileum med å tyvstarte på et annet. Mozart skal egentlig først feires...

Risør Festival Strings

Elisabeth Dingstad: Frå Risør kammermusikkfest til Karajanakademiet i Berlin

Risør kammermusikkfest har vore i gang sidan tirsdag. Elisabeth Dingstad har vore musikar i Risør Festival Strings gjennom store delar...

Flere saker

Erik Brataas (til høyre) og styreleder i FONO, Larry Bringsjord.

Erik Brataas ny FONO-leder: – Gleder meg til å røske litt tak

Erik Brataas blir ny daglig leder for FONO – foreningen for uavhengige plateselskaper i Norge. Ballade har snakket med ham...

Ingeborg Oktober under innspilling i Brygga Studio i Trondheim.

Til en som valgte døden – og til dem vi vil skal fortsette å leve med oss

Hva sier du til han som forsvant? Og hva sier du til deg sjøl? Ingeborg Oktober har laget sanger av...

Still fra videoen til Signe DØ

Ballade video XCI: Om natten sover vi på Månen

Syv videoer, en premiere. Vi hilser våren med Signe DØ, Christian Winther, Rural Tapes, Frøkedal & Familien, kinGeorg, Hey Love...