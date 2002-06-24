Program for Risør Kammermusikkfest
Under finner du en oversikt over samtlige konserter på Risør kammermusikkfest, der utvalget favner fra Mozart og Bach til Arnold Schönberg og Nils Henrik Asheim. Programmet er satt sammen av toppmusikerne Lars Anders Tomter og Leif Ove Andsnes.
Risør Kammermusikkfest Program 2002
Tirsdag 25. juni
Åpningskonsert i Risør kirke:
Mozart: Klaverkvartett i Ess-dur. Weithaas, Tomter, Demenga, Lewis
Schubert: 6 Lieder til tekster av Johann Gabriel Seidl. Skovhus, Andsnes
Schubert: Kvartettsats i c-moll. Risør Festival Strings, Tønnesen
Mahler/Schönberg: Lieder eines fahrenden Gesellen. Skovhus, Zoon, Bræin, Tønnesen, Larsen, Lysebo, Chuat, Øigaard, Andsnes, Mortensen, Raade
Onsdag 26. juni
Risør Rådhus
Foredrag: «Schönbergs kammermusikk» av Eyvind Solås
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
Schubert: Stryketriosats i B-dur. Weithaas, Tomter, Chuat
Wyttenbach: 3 klaverstykker. Wyttenbach
Wyttenbach: Sonatina über räto-romanische Volkslieder für Klavier. Wyttenbach
Schubert: Variasjoner for fløyte og piano over «Trockne Blumen». Zoon, Wyttenbach
Wyttenbach: Encore! Keller, Demenga
Risør kirke
Schönberg: Stryketrio op. 45. Altenburger, Tomter, Demenga
J. S. Bach/Kurtág: 3 koralforspill. Andsnes, Mortensen
Hindemith: Sonate for engelsk horn og klaver. Heinrichs, Mortensen
Schubert: Strykekvartett i G-dur. Artemis-kvartetten
Risør kirke
Konserten til minne om pianostemmer Sigurd Amundsen (1941-2001)
Schubert: Impromptu i f-moll. Andsnes
Busoni/Stein: Berceuse èlègiaque op. 42. Andreassen, Bræin, Weithaas, Dingstad, Gustavsson, Kvam, Flatby, Andsnes,
Mortensen
Crumb: Processional. Osborne
Debussy:
Schubert: Six èpigraphes antiques
Pause
Strykekvartett
«Der Tod und das Mädchen». Lewis Osborne, Risør Festival Strings, Tønnesen
Torsdag 27. juni
Bedehuset
Wyttenbach: Serenade. Zoon, Jürgensen
Britten: Phantasy-quartett op. 2. Heinrichs, Tønnesen, Bullock, Chuat
Schubert: Strykekvartett i C-dur. Artemis-kvartetten
Risør rådhus
Lanner: Ländler, Dornbacher op. 9 Altenburger, Larsen, K. Tomter, Flatby
Schubert: Sonate i a-moll. “Arpeggione” Tomter, Lewis
Berg: 4 stykker for klarinett og klaver op. 5 Jürgensen, Mortensen
J. Strauss/Schönberg: Kaiser waltzer op. 437 Zoon, Bræin, Artemis-kvartettenMortensen
Risør kirke
Liszt: Fra Harmonies poètiques et religieuses Osborne
Pause
Schubert: Klavertrio nr. 2 i Ess-dur. Altenburger Chuat, Lewis
Fredag 28. Juni
Risør rådhus
Mozart: Strykekvartett i G-dur. Artemis-kvartetten
Asheim: Navigo (1999) Skalstad, Rø
Schubert: Moments musicaux. Lewis
Risørhuset
Mozart: Serenade i D-dur Serenata Notturna Risør Festival Strings
Mozart/Wyttenbach: Harlekinade «Karnevalspantomime» for skuespiller, to klovner og strykekvintett. Keller, Skalstad, Johansson,Lysebo, Demenga, Øigaard, Meier, Rothenbühler
Risør kirke
Schubert: 4 Ballader. Holzmair, Fellner
Schönberg: Klaverstykker op. 19. Wyttenbach
Schönberg: Kammersymfoni nr. 1, op. 9. Andreassen, Heinrichs, Brostrøm, Jürgensen, Bræin, Hafskjold, Hannisdal, Carlsen, Aadne, Brodahl, Weithaas, Breie Nyhus, Bullock, Chuat, Flatby, Wyttenbach (dir.)
Risør kirke
Schubert: Sonatine i D-dur. Weithaas, Andsnes
Asheim: Nytt verk for resitasjon og ensemble (bestillingsverk). Keller, Andreassen, Bræin, Tønnesen, Sonstad, Mortensen, Raade
Schubert: Klaversonate i c-moll. Lewis
Risør kirke
Schönberg: Verklärte Nacht op. 4. Artemis-kvartetten, Tomter, Chuat
Mozart: Klarinettkonsert i A-dur. Jürgensen, Risør Festival Strings
Lørdag 29. juni
Fullriggeren Sørlandet
Mozart: Serenade i c-moll. Heinrichs, Brostrøm, Bræin, Hafskjold, Aadne, Brodahl, Hannisdal, Carlsen
Mozart: Divertimento nr. 4. Bræin, Hafskjold, Hannisdal
Risør kirke
Mozart: Fløytekvartett i G-dur. Zoon, Altenburger, Tomter, Syrrist-Gelgotas
Asheim: Medusa. Heinrichs, Tønnesen, Tomter, Sonstad
Mozart: Klaverkonsert nr. 9 i Ess-dur «Jeunehomme». Andsnes, Risør Festival Strings
Risørhuset
Barne & Familiekonsert. Festivalens musikere
Etter konserten inviterer Risør kommune publikum til «boller og brus» på Fullriggeren Sørlandet.
Risør kirke
Schubert: Klaversonate i D-dur. Andsnes
Schönberg: Pierrot lunaire op. 21. Åkerlund, Zoon, Jürgensen, Altenburger, Demenga, Wyttenbach
Risør kirke
Schumann: Ballade op. 122 nr. 2 ”Die Flüchtlinge”. Keller, Mortensen
Schönberg: Fantasi op. 47. Altenburger, Wyttenbach
Schubert: Fantasi i f-moll. Lewis, Wyttenbach
Schubert: ”Leb wohl, du schöne Erde”. Keller, Mortensen
Schubert: 4 Ballader. Holzmair, Fellner
Søndag 30. juni
Risør kirke
Schönberg: Suite for strykeorkester i G-dur. Risør Festival Strings, Tønnesen
Schubert: 4 Lieder. Holzmair, Fellner
Dvorák: Strykekvartett i G-dur op. 106. Artemis-kvartetten
Schubert: 5 Deutsche Tänze. Risør Festival Strings, Tønnesen
Wyttenbach: Divisions for piano og 9 solo strykere. Wyttenbach, Risør Festival Strings
Schubert: 8 Ländler. Andsnes
Kurtág: 12 Mikroludier op. 13 Hommage à Mihály András. Artemis-kvartetten
Schubert: Klavertrio i B-dur. Weithaas, Demenga, Fellner