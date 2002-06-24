Program for Risør Kammermusikkfest

Under finner du en oversikt over samtlige konserter på Risør kammermusikkfest, der utvalget favner fra Mozart og Bach til Arnold Schönberg og Nils Henrik Asheim. Programmet er satt sammen av toppmusikerne Lars Anders Tomter og Leif Ove Andsnes.

Risør Kammermusikkfest Program 2002

Tirsdag 25. juni

Åpningskonsert i Risør kirke:

Mozart: Klaverkvartett i Ess-dur. Weithaas, Tomter, Demenga, Lewis

Schubert: 6 Lieder til tekster av Johann Gabriel Seidl. Skovhus, Andsnes

Schubert: Kvartettsats i c-moll. Risør Festival Strings, Tønnesen

Mahler/Schönberg: Lieder eines fahrenden Gesellen. Skovhus, Zoon, Bræin, Tønnesen, Larsen, Lysebo, Chuat, Øigaard, Andsnes, Mortensen, Raade

Onsdag 26. juni

Risør Rådhus

Foredrag: «Schönbergs kammermusikk» av Eyvind Solås

Schubert: Stryketriosats i B-dur. Weithaas, Tomter, Chuat

Wyttenbach: 3 klaverstykker. Wyttenbach

Wyttenbach: Sonatina über räto-romanische Volkslieder für Klavier. Wyttenbach

Schubert: Variasjoner for fløyte og piano over «Trockne Blumen». Zoon, Wyttenbach

Wyttenbach: Encore! Keller, Demenga

Risør kirke

Schönberg: Stryketrio op. 45. Altenburger, Tomter, Demenga

J. S. Bach/Kurtág: 3 koralforspill. Andsnes, Mortensen

Hindemith: Sonate for engelsk horn og klaver. Heinrichs, Mortensen

Schubert: Strykekvartett i G-dur. Artemis-kvartetten

Risør kirke

Konserten til minne om pianostemmer Sigurd Amundsen (1941-2001)

Schubert: Impromptu i f-moll. Andsnes

Busoni/Stein: Berceuse èlègiaque op. 42. Andreassen, Bræin, Weithaas, Dingstad, Gustavsson, Kvam, Flatby, Andsnes,

Mortensen

Crumb: Processional. Osborne

Debussy:

Schubert: Six èpigraphes antiques

Pause

Strykekvartett

«Der Tod und das Mädchen». Lewis Osborne, Risør Festival Strings, Tønnesen

Torsdag 27. juni

Bedehuset

Wyttenbach: Serenade. Zoon, Jürgensen

Britten: Phantasy-quartett op. 2. Heinrichs, Tønnesen, Bullock, Chuat

Schubert: Strykekvartett i C-dur. Artemis-kvartetten

Risør rådhus

Lanner: Ländler, Dornbacher op. 9 Altenburger, Larsen, K. Tomter, Flatby

Schubert: Sonate i a-moll. “Arpeggione” Tomter, Lewis

Berg: 4 stykker for klarinett og klaver op. 5 Jürgensen, Mortensen

J. Strauss/Schönberg: Kaiser waltzer op. 437 Zoon, Bræin, Artemis-kvartettenMortensen

Risør kirke

Liszt: Fra Harmonies poètiques et religieuses Osborne

Pause

Schubert: Klavertrio nr. 2 i Ess-dur. Altenburger Chuat, Lewis

Fredag 28. Juni

Risør rådhus

Mozart: Strykekvartett i G-dur. Artemis-kvartetten

Asheim: Navigo (1999) Skalstad, Rø

Schubert: Moments musicaux. Lewis

Risørhuset

Mozart: Serenade i D-dur Serenata Notturna Risør Festival Strings

Mozart/Wyttenbach: Harlekinade «Karnevalspantomime» for skuespiller, to klovner og strykekvintett. Keller, Skalstad, Johansson,Lysebo, Demenga, Øigaard, Meier, Rothenbühler

Risør kirke

Schubert: 4 Ballader. Holzmair, Fellner

Schönberg: Klaverstykker op. 19. Wyttenbach

Schönberg: Kammersymfoni nr. 1, op. 9. Andreassen, Heinrichs, Brostrøm, Jürgensen, Bræin, Hafskjold, Hannisdal, Carlsen, Aadne, Brodahl, Weithaas, Breie Nyhus, Bullock, Chuat, Flatby, Wyttenbach (dir.)

Risør kirke

Schubert: Sonatine i D-dur. Weithaas, Andsnes

Asheim: Nytt verk for resitasjon og ensemble (bestillingsverk). Keller, Andreassen, Bræin, Tønnesen, Sonstad, Mortensen, Raade

Schubert: Klaversonate i c-moll. Lewis

Risør kirke

Schönberg: Verklärte Nacht op. 4. Artemis-kvartetten, Tomter, Chuat

Mozart: Klarinettkonsert i A-dur. Jürgensen, Risør Festival Strings

Lørdag 29. juni

Fullriggeren Sørlandet

Mozart: Serenade i c-moll. Heinrichs, Brostrøm, Bræin, Hafskjold, Aadne, Brodahl, Hannisdal, Carlsen

Mozart: Divertimento nr. 4. Bræin, Hafskjold, Hannisdal

Risør kirke

Mozart: Fløytekvartett i G-dur. Zoon, Altenburger, Tomter, Syrrist-Gelgotas

Asheim: Medusa. Heinrichs, Tønnesen, Tomter, Sonstad

Mozart: Klaverkonsert nr. 9 i Ess-dur «Jeunehomme». Andsnes, Risør Festival Strings

Risørhuset

Barne & Familiekonsert. Festivalens musikere

Etter konserten inviterer Risør kommune publikum til «boller og brus» på Fullriggeren Sørlandet.

Risør kirke

Schubert: Klaversonate i D-dur. Andsnes

Schönberg: Pierrot lunaire op. 21. Åkerlund, Zoon, Jürgensen, Altenburger, Demenga, Wyttenbach

Risør kirke

Schumann: Ballade op. 122 nr. 2 ”Die Flüchtlinge”. Keller, Mortensen

Schönberg: Fantasi op. 47. Altenburger, Wyttenbach

Schubert: Fantasi i f-moll. Lewis, Wyttenbach

Schubert: ”Leb wohl, du schöne Erde”. Keller, Mortensen

Schubert: 4 Ballader. Holzmair, Fellner

Søndag 30. juni



Risør kirke

Schönberg: Suite for strykeorkester i G-dur. Risør Festival Strings, Tønnesen

Schubert: 4 Lieder. Holzmair, Fellner

Dvorák: Strykekvartett i G-dur op. 106. Artemis-kvartetten

Schubert: 5 Deutsche Tänze. Risør Festival Strings, Tønnesen

Wyttenbach: Divisions for piano og 9 solo strykere. Wyttenbach, Risør Festival Strings

Schubert: 8 Ländler. Andsnes

Kurtág: 12 Mikroludier op. 13 Hommage à Mihály András. Artemis-kvartetten

Schubert: Klavertrio i B-dur. Weithaas, Demenga, Fellner