Jazz

Verden til Punkt – og Punkt til Ultima?

Publisert
30.06.2005
Skrevet av
Hild Borchgrevink

Punkt-festivalen forrige helg presenterte en stripe jazz-, impro- og elektronika-utøvere som fikk tysk radio (WDR), Die Zeit, Süddeutsche Zeitung og BBC 3 til å pakke kofferten og komme til Kristiansand. Dette viser at når det man lager er bra nok, får man Europas viktigste medier til å dra overalt, og det er fristende å trekke en rød tråd til Stavanger og 2008, og håpe at noen i våre egne aviser og ikke minst den berømte statskanalen begynner å ta noen signaler. Både Ultimafestivalen og Parkteatret i Oslo meldte også sin interesse for Punkts konsept og programmer, kunne Fædrelandsvennen fortelle. – Dette er henvendelser som kom under festivalen og som foreløpig befinner seg på et helt uformelt plan, sier en av to glade festivalsjefer, Erik Honoré. – Men det er selvfølgelig veldig hyggelig.

Av Hild Borchgrevink

Den andre glade festivalsjefen, Jan Bang, befinner seg på et fly på vei til en spillejobb et sted i Europa.

— Vi er rett og slett superfornøyde, sier Honoré. –Hele ideen med Punkt var jo å føre noen kunstnere sammen som vi opplever at har noe felles, men som aldri har spilt sammen før. Vi håpet jo at det kunne komme til å oppstå noen helt spesielle øyeblikk. Og det ble mange av dem, dette har egentlig helt overgått våre egne forventninger også…

Hva vil du trekke frem?

— Det er mange ting. Men høydepunktet for meg tror jeg var Jon Hassells improvisasjon sammen med Audun Kleive, Jan Bang og meg selv. Denne improvisasjonen oppstod som en del av remix-prosjektet vårt. En annen uforglemmelig ting var Nils-Petter Molvær spilte sammen med U-Vibrational, det var også en opptreden som oppstod spontant i Alfa-rommet.

Punkt foregikk på to scener på Agder Teater. Den minste, for anledningen døpt Alfarommet, var lagt opp som en studiosetting med adgang for publikum. Her satt produsenter og remiksere og lagde nye komposisjoner basert på musikken fra konsertscenene. Lyden fra de forskjellige konsertene kom inn til Alfarommet på flere kanaler, slik at produsentene kunne velge og vrake instrumenter, omarrangere, elektronisk behandle og videreutvikle musikken – der og da. Denne nye musikken som befant seg et sted mellom remiks og nye komposisjoner, ble lagt ut som kontinuerlige lydinstallasjoner i Alfarommet.

I tillegg oppstod det altså spontane improvisasjoner mellom de anerkjente utøverne som Bang og Honoré har plukket ut – hvorav ingen av dem hadde spilt sammen før.

— Tanken med remiks-rommet var å lage en uformell atmosfære som bidro til at musikerne kunne være komfortable selv om de gjorde ting de ikke hadde forsøkt seg på før, sammen med folk de aldri hadde møtt, sier Honoré. – Og akkurat det lyktes over all forventning.

Han er også fornøyd med oppslutningen. Både trompetlegenden Jon Hassells konsert og Nils Petter Molværs avslutningskonsert var mer eller mindre utsolgt. Første dag var litt mindre besøkt, men da var det til gjengjeld St. Hans.

— Det å få Hassell hit kom i stand gjennom Eivind Aarset, som spiller i bandet hans nå, forteller Erik Honoré. – Både Jan Bang og jeg har jobbet med Eivind tidligere. Vi har basert oss på det nettverket vi har som musikere, med forgreininger, og nettopp det at festivalen er musikerstyrt, skulle være med å skape en annerledes festivalatmosfære. Men til tross for alt det er jo Punkt først og fremst for publikum, og publikum kom!

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Meningen er at Punkt nå skal bli en årlig foreteelse i Sørlandsbyen.

— Etter et slikt arrangement er det jo alltid en evalueringsperiode, sier Honoré. – Der er vi nå, vi går igjennom og spør oss om hva som fungerte bra og hva som kan fungere bedre. Deretter går vi i gang med neste års festival.

FestivalerGenreJazzGenrePopulærmusikkTechno / House / Elektronika

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

