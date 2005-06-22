Sommerfestivalene satser på «det lille ekstra»

En ny spennende festivalsommer er i gang i hele landet, med oppturer og nedturer. Mens Norwegian Wood har satt publikumserkord, har Månefestivalen blitt avviklet for aller siste gang. I mellomtiden har både Stavernfestivalen, Punktfestivalen og Øya kommet godt i rute – med gledelig billettsalg og flere spennende attraksjoner ved siden av musikken. Noen satser på film som et tilskudd til konsertene, mens andre frister med poesi og spontanscener hvor alt kan skje. Det har blitt stadig viktigere å kunne tilby publikum «det lille ekstra».

Av Knut Steen

Mens Månefestivalen måtte legge ned etter en skuffende publikumssvikt på 40%, har Norwegian Wood satt solid rekord for egen del, med 26 000 besøkende.

— Jeg vet ikke om vi har hatt 20.000 før. Dette gir oss et fundament vi kan jobbe med å utvikle. Vi har aldri hatt noe stort overskudd, eller egenkapital. Men nå tar jeg meg selv i å høres ut som Megler Smekk. Vi har ikke skapt denne festivalen for å børsnotere den, sier Jørgen Roll til Dagsavisen.

Festivalen kunne i år skilte med attraksjoner som Roxy Music, System Of A Down, Crosby Stills & Nash, Cato Salsa Experience, Jim Stärk, Gåte og Stonegard – en cocktail som tydeligvis falt i smak for svært mange.

Improvscene på Punkt

Punktfestivalen i Kristiansand avholdes fra 23. til 25 juni. Så langt har de solgt ut halvparten av de 1500 billettene. 2005 er festivalens aller første år. Punktfestivalen har sitt fokus på improvisasjon og elektronisk musikk.

— Det er billetter igjen til alle dagene, som vi håper vil forsvinne i løpet av festivalen, sier kunstnerisk leder Erik Honoré.

Punkt vil by på 16 ”hovedkonserter” over tre dager, men de største overraskelsene vil kanskje komme på biscenen, der festivalen planlegger et såkalt ”remiks-rom”.

— Denne scenen vil være åpen for musikere mellom de planlagte konsertene – så her kan det dukke opp mange nye konstellasjoner som ikke engang vi kjenner til. Vi er opptatte av å kunne presentere nye konstellasjoner og solister i uvant selskap under festivalen, og dette ser ut til å kunne lykkes riktig godt, sier Honoré.

Han har så langt fått positiv tilbakemelding fra størrelser som Nils Petter Molvær, Geir Jenssen, Sidsel Endresen, Jon Christensen og den amerikanske trompetisten Jon Hassell.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— At alle disse har sagt ja til å stille opp uannonsert og spontant, gjør Punktfestivalen ekstra spennende, siden ingen andre enn musikerne selv vet når de kommer til å spille der. Dette gjøres på ren stunt-basis, så vi ser det som en enorm tillitserklæring fra musikerne, sier Honoré.

Artister på festivalen: Jon Hassell, Nils Petter Molvær, Arve Henriksen, Christian Wallumrød Ensemble, Supersilent, Bobo Stenson/Lars Danielsson/Jon Christensen etc.

Svabergpoesi og film i Stavern

Stavernfestivalen er også godt i rute, kan presseansvarlig Vibeke Ulvær Dahl fortelle:

— Vi har avtale med lokalavisen, som gjør at abonnentene får kjøpe billetter til redusert pris. Dette har tydeligvis vært vellykket for vi selger bedre i år enn vi har gjort noen gang tidligere. Det virker som mange har lagt ferien etter festivalen vår, og det er selvfølgelig veldig hyggelig, sier Ulvær Dahl.

I tillegg til vanlige konserter, kommer Stavernfestivalen også til å by på andre godbiter. Festivalkino er en av dem: Factotum-regissør Bent Hammer kommer innom for å fortelle folk om filmen, som også vil bli vist inne på festivalområdet.

— Dette blir en ganske eksklusiv visning. Vi kommer til å dele ut trådløse hodetelefoner og saccosekker, men det vil ikke bli plass til langt nær alle i teltet. Her gjelder det å være tidlig ute, sier Ulvær Dahl, som også frister med festivalpoesi.

— Arne Berggren kommer til å være vår festivalpoet, og skuespilleren Nicolai Kleve Broch vil av og til lese dikt fra svaberget mellom konsertene. Vi har også fått et nytt musikalsk innslag – Briskeby kommer til å holde sin eneste konsert før plateslippet sitt her hos oss. Bandet kommer fra Vestfold og har vært hovedband hos oss to ganger før, så vi er veldig glade for at de kommer innom oss igjen, sier Ulvær Dahl.

Artister på festivalen: Madrugada, Ralph Myerz and the Jack Herren Band, Bertine Zetlitz, Jim Stärk, Sondre Lerche, Paperboys, WE, JR Ewing, Sofian, ANNIE, Span, Ane Brun, Animal Alpha etc.

Økologisk mat og dagen derpå-kino

Tidligere denne uken annonserte også Øya-festivalen at det endelige programmet nå er klart.

Bookingansvarlig Claes Olsen har også i år gjort en forbilledlig jobb – selv om festivalen ikke avholdes før 10. til 13. august, er hver eneste billett solgt allerede nå. Men til tross for at Olsen er kjent som en fremsynt musikk-booker fra nå nedlagte So Wha!t, vil han ikke ta hele æren for årets program selv:

— Jeg har jo ikke booket inn alle bandene selv, men vi i bookinggruppa er veldig stolte over det vi har fått til i år. Det beste er selvfølgelig å se bevisene på at andre også er fornøyde.

Av spesielle fjær i hatten, nevner Olsen Sonic Youth.

— Det er veldig stort for oss at de kommer til Øya. Vi har prøvd å få dem hit siden vi startet festivalen. Men det er også veldig viktig å huske på de mange små, utrolig gode bandene som har gitt oss fantastiske konserter mens vi har reist rundt i utlandet. De er en veldig stor del av festivalen for oss.

Dere har gjennom flere år vist at Øya klarer å fylle Middelalderparken igjennom alle festivalens dager. Gir dette vyer om vekst eller forandring i en eller annen retning?

— Det får vi ta til neste år. Vi fikk det samme spørsmålet i fjor, men selv om vi selvfølgelig ønsker å utvikle oss, trenger ikke folk å frykte at vi skal bli noe stort monster. Det kommer ikke til å skje.

Det virker som stadig flere festivaler ønsker å markere sin særegenhet med å tilby et «lille ekstra». Dere var tidlig på banen med økologisk mat og film. Har dere flere godbiten på planen for årene som kommer?

— Den totale festivalopplevelsen har alltid vært viktig for oss. Når vi selv går på festival er vi alltid ute dette. Men det er også viktig at det som er ekstra ikke tar fokuset bort fra musikken. Alt må henge sammen, det er ikke noe vits i å ha tivoli på festivalområdet, sier Olsen leende.

Prosjektleder for ØkoRock, Linnéa Svensson, har samarbeidet med festivalen om serveringen. Hun er henrykt over responsen:

— Det er flott å kunne være med på å øke bevisstheten til folk om miljø og økologi, det er gøy å oppleve hvor positive publikum, restauranter og leverandører er til prosjektet. Vi får stadig henvendelser fra andre festivaler som også ønsker å tilby sitt publikum økologisk mat, sier Svensson.

Ellers kan også Øyafestivalen tilby festivalkino. På festivalområdet vises musikkvideoer og utvalgte kortfilmer. Etter at konsertene er vel overståtte, inviterer festivalen til ”dagen derpå-kino” på Eldorado.

For en billig penge kan de som har festivalpass få en hel dag med film, som ikke har kommet på kino enda. På programmet, som går over hele søndag 14. august, står filmene Thunderstruck, Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul, Punk: Attitude, Lords of Dogtown, The Devil and Daniel Johnston, Screaming Masterpiece, End of the Century: The Story of Ramones, It’s All Gone Pete Tong, Dead Mans Shoes, Tommys Inferno, og Oldboy.

Denne filmdagen er også åpne for de som ikke har vært på Øya, men da er også prisen en neve dollar høyere.

Artister på fesivalen: Turboneger, The Polyphonic Spree, Kings of Convenience, Sonic Youth, Satyricon, Paperboys, Franz Ferdinand, Madrugada etc.