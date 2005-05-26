Blå drar til Moskva

Blå fortsetter sitt utvekslingsprosjekt med søsterklubber andre steder i verden. Førstkommende lørdag tar de med seg Hanne Hukkelberg Band, DJ Audun Vinger og Kampen Bistro for å innta Russlands hovedstad Moskva, på klubben Kitaisky Leotchik Jao da, som er oppkalt etter den fiktive kinesiske piloten Jao da og ifølge Blå kan minne om en krysning av Mono og Lorry.

Førstkommende lørdag er det klart for det fjerde arrangementet i Blås klubbutvekslingsprosjekt. Til nå har Berlin vært på Blå, Blå vært i Berlin og Moskva vært på Blå. Arrangementene har vært velllykkede. Det har kommet opp i mot 1500 besøkende totalt sett, ca. 800 på Blå og 700 i Berlin.

— Vi forventer stort trøkk i Moskva også, sier Blås Sigurd Reinton. – Allerede nå merker vi at de kontaktene vi har fått vil bli gode for oss og våre musikalske venner i Norge, det har for eksempel dukket opp en forespørsel om vi kan bidra med et band på en festival i Moskva neste sommer.

Blå tar med seg 3 bartendere, en dørvakt, en billettselger, en lydtekniker, en booking, en kokk, daglig leder, seks artister og én DJ til Moskva.

– Så får vi se om vårt broderfolk i øst takler en akevitt til reinsdyret, Hanne Hukkelbergs sindige toner og Vingers fengende rytmer, sier Reinton.

Dørene åpner kl. 20.00, og for å komme inn må man betale 300 rubler. Klubben Kitaisky Leotchik Jao da ligger ved metrostasjonen Kitaii Gorod og har adresse Ljubjanskii proezd 25, ikke langt fra Kreml, ett lite stykke fra Hotell Rossija.

— Klubben kan være litt vanskelig å få øye på, da inngangen ligger i kjelleren, forteller Blå, og oppfordrer til å holde utkikk etter et skilt med en kineser i et fly på.

Lokalet kan minne om en blanding av Mono og Lorry. Her kan du 24 timer i døgnet få servert mat og musikk. Om somrene feirer de bursdagen til den kinesiske piloten Jao da, som klubben er oppkalt etter, med en teateroppsetning i bakgården, der de bygger en modell av flyet til piloten og både barn og voksne deltar. Jao da er en fiktiv figur, som de er overbevist om at finnes, og det er historien om hans reise fra Kina til Russland som legger grunnlaget for sjela til denne klubben. Spør du en som jobber der, en som i tillegg kan litt engelsk, kommer historien raskt opp. Stedet er også preget av flydeler fra flyet til Jao da og malerier på veggene forteller historien hans.

Musikalsk er denne klubben en smeltedigel av russiske og internasjonale toner. Manu Chao er et eksempel på en internasjonal artist som har besøkt stedet flere ganger.