Blå for enhver smak

Helga på Blå er spekket med musikk av mange slag. Fredag spiller Espen Haa In The Jungle, og han har med seg en ny jungeldebutant – Marius Circus. Marius er en entusiastisk og musikkglad fyr som spiller alt fra effekttung dub til djup disko, i følge omtalen. Lørdag formiddag er det klart for vågale improvisasjoner i Fritt Fall. Om kvelden slipper Blå løs den svenske pianisten Sten Sandell i samspill med Johan Berthling og Paal Nilssen-Love. Når de er ferdige, overtar klubben Friends and Family scenen. Søndag er det Blårollinger med Ellen Krohn.

Fredag fyrer altså In The Jungle igjen opp kjelene. Konseptet vil utover våren og sommeren presentere djs og artister fra inn og utland – så her er det bare å følge med.

Lørdagens Fritt Fall er delt mellom performancekunstneren Rasmus Jørgensen og gitaristen Ivar Grydeland. ”Lonely hands, idle hands” av og med Rasmus Jørgensen rommer blant annet et mislykket forsøk på allsang og historien om en mann som stjal dine hender. Du må betale ham for at han skal klappe takten. Rasmus Jørgensen jobber med utvidet sang og tale i et eksperimentelt fysisk teateruttrykk. Han har studert musikk, teater og dans, bl. a. ved Mills College i Oakland, USA, Griegakademiet og UiO.

Gitaristen Ivar Grydeland er ofte å høre sammen med slagverkeren Ingar Zach, med improvisasjonskollektivet No Spaghetti Edition eller med den nederlandske lydpoeten Jaap Blonk. Ivar driver labelen SOFA, og har jobbet med improvisert musikk siden 1999. På Blå den 5. mars spiller han en av få solokonserter.

Lørdag kveld kommer Sten Sandell trio. Den svensk-norske trioen kaller musikken sin ”polytonalrytmisk totalmusikk”, som kan oversettes med moderne jazz i friimpro-tradisjon. Sten Sandell trio ble etablert våren 1999 i Stockholm. Sten Sandell (pianist, vokal, komponist) fra Stockholm, gir assosiasjoner til Cecil Taylor, men han er også sterkt influert av samtidsmusikk og komponister som Morton Feldman og John Cage. Johan Berthling på bass har på kort tid blitt svært sentral på den svenske impro-scenen. Paal Nilssen-Love er basert i Oslo og spiller i konstellasjoner som Frode Gjerstad trio, The Thing, School Days, Atomic, Ken Vandermark etc.

Lørdag kl. 23 ryddes scenen for Friends & Family, som er et samarbeid mellom plateselskapene Grand Central og

Fat City. Klubben startet som en ukentlig sammenkomst for venner og familie i Manchester. Det tok ikke lang tid før de hadde fulle hus. Siden den gang har F & F åpnet klubber i London, Brighton, Nottingham , Moskva og Oslo.

Den månedlige kvelden har også blitt en suksess i Oslo og denne lørdagen er det klart for The Nextmen. London duoen spiller hiphop, soul, funk og reggae.

Søndag kl. 1200 står barnevognene i kø utenfor Blå, da er det Blårollinger. Denne gangen med Ellen Lohne på fløyter og sang, Tone Krohn med sang og dans, Olaf Kamfjord på bass og Jon Rosslund på perkusjon. Ellen Lohne og Tone Krohn presenterer et spennende resultat av over 10 års arbeid med å samle inn leker, barneregler og sanger sunget av små vestfoldinger i generasjoner. De presenterer stoffet på sin egen måte; med nye arrangementer og instrumentvalg og

med stor spilleglede. «Barneball» står midt i den levende folkemusikken i Vestfold fylke, men med versjoner til glede for dagens barn og voksne.

Blårollinger har egen side på internett som ligger her.