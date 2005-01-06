Jazz

Tjuvstart på svorsk All Ears i kveld

Publisert
06.01.2005
Skrevet av
Hild Borchgrevink

I kveld er det offisielt programslipp for improfestivalen All Ears 2005 på Blå. Det skjer i form av en konsert med de tre som står bak festivalen, Lasse Marhaug, Maja Ratkje og Paal Nilssen-Love. Årets All Ears er svorsk i anledning jubileet for unionsoppløsningen. Alle festivalens Oslo-konserter har en parallell konsert i Stockholm. Utøverne suser fram og tilbake mellom de to byene. Overskuddet av festivalen går til Sørøst-Asia.

Av Hild Borchgrevink

Marhaug, Ratkje og Nilssen-Love har sammen stått bak All Ears helt i begynnelsen av hvert nye år siden 2002, men de har aldri spilt sammen før, ifølge gårsdagens AftenAften. Det har de sikkert heller ikke gjort før de går på scenen på Blå i kveld. Alle lyder på All Ears blir til i øyeblikket.

De siste årene har det aktive improvisasjonsmiljøet i Oslo i stigende grad koblet seg sammen med det svenske, hvor det finnes en tradisjon med flere år på baken enn den norske. Navn som Tommy Björk, Dror Feiler, Mats Gustafsson, Raymond Strid, David Stackenäs og Sten Sandell kommer fra broderlandet i øst, mens folk som Hild Sofie Tafjord, Anders Hana, Lene Grenager, John Hegre og Frode Gjerstad bidrar fra norsk side i tillegg til de tre initiativtakerne. Det blir dessuten ikke bare lydlig improvisasjon. Den Berlin-baserte svenske musikeren, programmereren og videokunstneren Fredrik Olofsson, som også opererer under pseudonymet /f0, bidrar på billedsiden.

— En ny, sonisk union er i ferd med å etableres, hevdet Marhaug, Ratkje og Nilssen-Love da Ballade snakket med dem tidligere denne uken. Den innvies på Blå i kveld.

Hele programmet til All Ears finner du her eller ved å gå til artiklene nedenfor på ballade.no.

Overskuddet fra festivalen skal gå til ofrene for flommen i Sørøst-Asia.

Relaterte saker

Hild Sofie Tafjord og Håkon Kornstad – All Ears

All Ears 2005: Her er artistene

All Ears er kanskje den aller mest spennende festival-nyskapningen her hjemme, og markerer 2005 med et veritabelt smorgasbord av norsk-svensk...

Paal Nilssen Love – All Ears

All Ears 2005: Sonisk unionsmarkering med spontanmusikk

Etter hundre år med unionsoppløsning vil årets All Ears festival, som er den fjerde i rekken, bli en svensk-norsk markering...

All Ears 2004 i bilder

All Ears-festivalen ble avsluttet søndag kveld, med en rimelig lydsterk konsert med Norwegian Noise Orchestra og en tilsvarende lydløs opptreden...

Ingar Zach

Trippel plateslipp med ny norsk improvisasjonsmusikk

Torsdag 22. januar blir en merkedag for alle som interesser seg for ny norsk musikk på tvers av genrene. Sten...

Her med Emi Maeda på scenen

All Ears: Hammer, sigd, kors

– All Ears er inne i sitt tredje år, og seiler for alvor opp som den aller mest spennende og...

Jaap Blonk

All Ears med støy i Domkirken og harpe på Blå i kveld

Paal Nilssen-Love og Lasse Marhaug slipper i kveld løs tredje utgave av improfestivalen all Ears i Oslo Domkirke. Nytt av...

Flere saker

Dragongirl slipper sitt andre album snart, på tross av forutinntatte reaksjoner en – feminin – kvinne kan møte. Technoens utvikling gir både nye rom og utfordringer, mener hun.

Hun så seg rundt og så hvite, heterofile menn som spilte house

Den nye bølgen med elektronisk musikk treffer bredere. Torsdag starter technofestivalen som også diskuterer musikk i krig og trygge dansegulv.

Alexander Rybak er en av finalistene i MGP 2018 Foto: Julia Nagelstad

Disse 10 skal delta i MGP 2018

Vinneren skal representere Norge i Eurovision Song Contest i Portugal i mai.

Malika Makouf Rasmussen

Hva er status?

Ti år etter det store mangfoldsåret i Norge opprettholdes gamle mekanismer i kunst- og kulturlivet: I ro og mak fordeles...