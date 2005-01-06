Tjuvstart på svorsk All Ears i kveld

I kveld er det offisielt programslipp for improfestivalen All Ears 2005 på Blå. Det skjer i form av en konsert med de tre som står bak festivalen, Lasse Marhaug, Maja Ratkje og Paal Nilssen-Love. Årets All Ears er svorsk i anledning jubileet for unionsoppløsningen. Alle festivalens Oslo-konserter har en parallell konsert i Stockholm. Utøverne suser fram og tilbake mellom de to byene. Overskuddet av festivalen går til Sørøst-Asia.

Av Hild Borchgrevink

Marhaug, Ratkje og Nilssen-Love har sammen stått bak All Ears helt i begynnelsen av hvert nye år siden 2002, men de har aldri spilt sammen før, ifølge gårsdagens AftenAften. Det har de sikkert heller ikke gjort før de går på scenen på Blå i kveld. Alle lyder på All Ears blir til i øyeblikket.

De siste årene har det aktive improvisasjonsmiljøet i Oslo i stigende grad koblet seg sammen med det svenske, hvor det finnes en tradisjon med flere år på baken enn den norske. Navn som Tommy Björk, Dror Feiler, Mats Gustafsson, Raymond Strid, David Stackenäs og Sten Sandell kommer fra broderlandet i øst, mens folk som Hild Sofie Tafjord, Anders Hana, Lene Grenager, John Hegre og Frode Gjerstad bidrar fra norsk side i tillegg til de tre initiativtakerne. Det blir dessuten ikke bare lydlig improvisasjon. Den Berlin-baserte svenske musikeren, programmereren og videokunstneren Fredrik Olofsson, som også opererer under pseudonymet /f0, bidrar på billedsiden.

— En ny, sonisk union er i ferd med å etableres, hevdet Marhaug, Ratkje og Nilssen-Love da Ballade snakket med dem tidligere denne uken. Den innvies på Blå i kveld.

Overskuddet fra festivalen skal gå til ofrene for flommen i Sørøst-Asia.