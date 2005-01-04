Jazz

All Ears 2005: Sonisk unionsmarkering med spontanmusikk

04.01.2005
Arvid Skancke-Knutsen

Etter hundre år med unionsoppløsning vil årets All Ears festival, som er den fjerde i rekken, bli en svensk-norsk markering av skandinavisk samarbeid – med utelukkende svenske og norske improvisasjonsmusikere på programmet. – Festivalen er en feiring av spontan kreativ musikk på tvers av taxfree-linja, sier arrangørene. Det blir i alt 27 konsertavdelinger i Oslo og Stockholm fra 13. til 16. januar, med tjuvstart på Blå alt torsdag kveld. Alt overskudd fra all Ears 2005 vil for øvrig gå til flomofrene i Sørøst-Asia.

Det offisielle programslipp for All Ears 2005 skjer i form av en konsert med Lasse Marhaug, Maja Ratkje og Paal Nilssen-Love på Blå, torsdag 6. januar, klokken 20. Det er også disse tre som utgjør den kreative kjernen i arrangørstaben til det som kanskje er blitt Norges aller mest spenstige og utfordrende festival i nyere tid.

— Over de siste årene har man sett en eksplosivt økende «svorsk» aktivitet på friimprovisasjonsfronten, der nye band og konstellasjoner dannes. En ny, sonisk union er i ferd med å etableres, proklamerer improvisasjonstroikaen.

Utøvere på All Ears 2005 vil altså være svenske og norske musikere, samt to dansere og en videokunstner. I alt 13 utøvere stiller fra hvert land, og det er lagt opp til 27 konsertavdelinger fordelt på våre to hovedsteder. Arrangørene forteller at man de siste årene har sett en økende aktivitet mellom landene og hos den yngre generasjon, der nye grupper dannes, norske og svenske musikere viser gjensidig respekt og interesse for hverandre, og spiller og arrangerer konserter sammen.

— Den opprinnelige ideen var å presentere de samme konsertene i begge byer, men det var for vanskelig å koordinere. Vi bestemte oss heller for å benytte de samme utøverne, men å utfordre dem i ulike konstellasjoner for hver by, slik at publikummet i de to byene vil oppleve to vidt forskjellige festivaler, forteller Paal Nilssen-Love.

Programmet legger opp til at flest musikere fra Norge vil spille i Stockholm, og følgelig også flest musikere fra Sverige i Oslo. I likhet med foregående år inneholder programmet en god blanding av helt nye sammensetninger, etablerte prosjekter, samt en stor variasjon i antall utøvere på scenen. all Ears, festival for improvisert musikk, skal igjen arrangeres i 2005.

— Dette blir fjerde år på rad med en utvikling som kan sies å være meget positiv. Med et jevnt økende publikum, bredere publikum, og representasjon av begge kjønn hos både publikum og utøvere, er all Ears blitt en årlig suksess, sier arrangørene. – Festivalen er kreativt konfronterende, og samtidig inkluderende. All Ears 2004 ble utropt som en av Norges mest spennende
festivaler.

Arrangementet vil finne sted i Oslo og Stockholm samme langhelg: 13. – 16. januar. Konsertene vil finne sted på Blå, Deichmanske Bibliotek og Black Box i Oslo, og Kulturhuset i Stockholm.

Blant årets medvirkende utøvere finner vi en rekke spennende navn, inkludert folk som David Stackenäs, Ketil Møster, Anders Hana, Raymond Strid, Hild Sofie Tafjord, Maja Ratkje, Bjørnar Habbestad, John Hegre, Sten Sandell, Lene Grenager, Lotta Melin, Ingebrigt Flaten, Frode Gjerstad og Dror Feiler.

Ballade hadde gleden av å overvære store deler av All Ears 2004, og kunne på ny melde om en festival i stor kunstnerisk utvikling:

«All Ears er inne i sitt tredje år, og seiler for alvor opp som den aller mest spennende og nyskapende festivalen her hjemme. Den byr på eksepsjonelt dyktige musikere innen sine felt, og levendegjør den gamle tesen som den franske pre-surrealisten Lautréamont en gang uttrykte med formuleringen «det uventede møtet mellom en paraply og en symaskin på et operasjonsbord»: All Ears gir oss det ukjente, det overraskende – og makter gang på gang å vise frem den imponerende bredden som finnes i dagens improvisasjonsmusikk. Festivalen trekker opp historiske linjer, viser oss fliker av mulig fremtid, og blander dessuten hjemlige og internasjonale stemmer på en forbilledlig måte. Det belønnes da også med et ungt, svært interessert og ikke minst knappenålskonsentrert publikum. «

Festivalen hadde ikke vært mulig uten støtte fra Fond For Lyd og Bilde, Fond For Utøvende Kunstnere, Norsk Jazzforum, Norsk Kulturråd, Norsk Musikkfond, Utenriksdepartementet og Stockholm Stad. Alt overskudd i forbindelse med årets tvilling-arrangement vil som nevnt gå til flomofrene i Sør-øst Asia.

Full oversikt over artister og spilletider finner du på www.all-ears.no.

Relaterte saker

Her med Emi Maeda på scenen

All Ears: Hammer, sigd, kors

– All Ears er inne i sitt tredje år, og seiler for alvor opp som den aller mest spennende og...

Ingar Zach

Trippel plateslipp med ny norsk improvisasjonsmusikk

Torsdag 22. januar blir en merkedag for alle som interesser seg for ny norsk musikk på tvers av genrene. Sten...

All Ears 2004 i bilder

All Ears-festivalen ble avsluttet søndag kveld, med en rimelig lydsterk konsert med Norwegian Noise Orchestra og en tilsvarende lydløs opptreden...

Lasse Marhaug,

All Ears 2004: Program og artister

All Ears festivalen går av stabelen 15.januar, men allerede onsdag den 7. januar blir det tyvstart: En konsert med Paal...

Paal Nilssen Love, live

Fri musikk for åpne ører

7. januar tyvstarter årets versjon av All Ears-festivalen, en festival ene og alene dedikert til improvisasjonsmusikk. Hovedinitiativtager er den evig...

Benjamin Christensen: "Häxan" (1922)

«Häxan»: Et skip uten ror

All Ears-festivalen får et antagelig storslagent punktum søndag, når et tilnærmet stjernelag av norske musikere går opp på scenen for...

Flere saker

Stillbilde fra videoen Lavender and heaven av IRIS

Ballade video LXXIV: Duften av vi og lavender

Åtte ferske videoer, fire fine premierer. Og et rimelig toppet lag, med Iris, Angelina Jordan, Das Body, Sofia Aarvik, Not...

Omslagsbilde fra låta «Young Man»

Synger til kollega som tok sitt eget liv

– Smerten var noe han ikke fikk seg til å dele med andre. Artist Cathrin Gram vil være med og...

Pride show i Longyearbyen aug

Fra kull til kultur

Longyearbyen har vært i en gradvis omstilling fra gruvedrift til et bredere næringsliv, der turisme, forskning og kultur nå står...