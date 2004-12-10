Blå konkursreddet – ny kulturforståelse i Oslo Kommune?

I går ettermiddag ble det klart at Blå får den støtten de trenger for å drive videre – en halv million fra FrP-kulturbyråd Anette Wiig Bryn. – Blå kommer fremdeles til å være avhengig av ølsalget, men nå slipper vi å jobbe neddynget i risiko og trekker tilbake permisjonsvarslene, sier bareier Martin Revheim til Ballade. Tidligere denne uken ble det kjent at også Ultimafestivalen og Østnorsk Jazzsenter får flere kulturpenger fra kommunen. – Det kan se ut som ambisjonsnivået på vegne av kulturen økes, sier en svært lettet Revheim til Ballade i dag.

Av Knut Steen

— Det er klart vi er glade, bekrefter medeier baren på Blå, Martin Revheim.

Crossover-scenen har lenge drevet med kniven på strupen, og forrige uke så de seg nødt til å sende ut permitteringsvarsler til 50 ansatte i bar-delen. Etter solid oppslutning og utallige støtteerklæringer fikk Blå i går ettermiddag den gledelige meldingen: De var bevilget 500.000 fra Oslo Kommune for å sikre videre drift. Dette etter at Blå-ledelsen tidligere på dagen hadde uttrykt at kommunens tilbud på 400.000 ville være i minste laget.

— Vi er fornøyde med kommunens innsats, det føles godt å bli sett etter en besatt lang kamp. Nå trekker vi tilbake permitteringsvarslene. Kommunens støtte er selvfølgelig utrolig viktig for oss, men for å sikre mer stabilitet i driften fortsetter vi nå arbeidet med å skaffe oss andre samarbeidspartnere. Forskjellen er at vi ikke trenger å jobbe neddynget i risiko fra uke til uke, sier en svært fornøyd Revheim.

Men hvem det er Blå prøver å inngå partnerskap med, er bareieren forsiktig med å snakke om.

— Det er ikke veldig klart enda. Vi har vært i kontakt med diverse navn som vi har samarbeidet med tidligere, noen av disse prøver vi å involvere mer. Det blir møter neste uke, før det er avklart kan jeg i alle fall ikke røpe noe mer, sier Revheim.

Du forteller at kampen for å bli hørt har vært lang, og blitt ført i forhold til flere kulturbyråder. I tillegg til at dere nå har fått 500.000, sier Anette Wiig Bryn til Dagsavisen at støtten»…blir et nytt nivå i praksis. Det blir vanskelig å gå tilbake til 100.000″. Dermed ser dere også ut til å ha fått gehør for den langsiktigheten dere satte som utgangspunkt for å ta imot en støttepakke. Måtte det en FrP-kulturturbyråd til for å forstå sammenhengen mellom kostbar kultur og lønnsom næring?

— Ja, det er jo interessant. Nå har ikke vi brukt kultur/næring-argumentasjonen så klart, men vi har tross alt 420 arrangementer i året. Vi har hatt stor aktivitet og stor spennvidde i både publikum og sjangre – derfor setter vi pris på at dette også kan sees i et større perspektiv enn kultur alene. Det kan virke som ambisjonsnivået i kommunen på vegne av kulturen økes, og det er jo absolutt et sunnhetstegn, sier Revheim, som via styreleder Sigurd Reinton og daglig leder Erica Berthelsen fikk inntrykk av at kommunepolitikerne hadde bestemt seg for å hjelpe Blå allerede før gårsdagens møte begynte.

Med et nytt økonomisk bilde å forholde seg til, er det igjen «business as usual» på Blå, og forberedelsene til jubileumskonserten med Jaga Jazzist i kveld er i full gang.

At bandet som i sin tid åpnet Blå-scenen nå skal feire både seg selv og konkurs-redningen, kunne vel neppe vært mer passende. Men selv om billettsalget til denne konserten høyst sannsynlig vil gi pluss på bunnlinjen, er det fremdeles like nødvendig at bardriften sørger for sitt av subsidier til scenekunsten, forteller Revheim:

— Det er ingen som gir mer støtte til kulturen enn ølet, sånn har det alltid vært, og sånn skal det også være her på Blå. Og mens vi er inne på FrP – kanskje Anette Wiig Bryn rett og slett har skjønt at det er lurt å se kultur og næringsliv i sammenheng? For jeg kan love deg at kulturlivet i Oslo og Norge ville sett helt annerledes ut hvis alle kulturscener måtte leie seg inn i lokalene til noen som bare drev med ølsalg. Ingen hadde hatt råd til å sette opp annet enn «sikre» konserter hvis ølpengene skulle gå til folk som primært er ute etter å maksimere sitt eget utbytte, i stedet for å bidra til å lage flere konserter, sier Revheim:

— Men kanskje politikerne er i ferd med å utvikle en klarere forståelse for hvordan kulturlivet fungerer. Det hadde vært en stor fordel for alle.