Händel, orgelimprovisasjon og gospel på Oslo Kirkemusikkfestival

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival offentliggjorde tirsdag festivalprogrammet for 2004. Årets festival åpner 12 mars med et av verdens ledende guttekor, Westminster Cathedral Choir, og avsluttes med det anerkjente London Händel Orchestra lørdag 20 mars som framfører Händels oratorium «Esther». I løpet av den mellomliggende uken byr festivalen blant annet på barokkworkshop for barn, bestillingsverk av Nils Henrik Asheim, nattkonsert på hovedorgelet i Domkirken og London Community Gospel Choir.

Av Hild Borchgrevink

Nils Henrik Asheims bestillingsverk til festivalen skal ta utgangspunkt i Oslo Domkirkes arkitektur og kirkens plassering som et ”veikryss” i hovedstaden. Asheim skal lage lydhendelser som utforsker selve kirkerommet akustisk og fysisk og fremhever rommet som et sted hvor byens mennesker møtes og krysser hverandres veier. Lars Notto Birkeland, orgel, Tone Gellein, dans og Oslo-filharmoniens slagverker Eirik Raude vil framføre Asheims verk. I forkant skal komponisten også holde foredrag for elever i 10 klasse om komposisjonsprosessen.

Christoph Spering skal dirigere Kringkastingsorkestret og Oslo Domkor i en konsert som fokuserer på det nære forholdet mellom komponistene Bach og Mendelssohn. Mendelssohns oppføring av Matteuspasjonen i 1829 var første gang verket ble spilt siden Bachs tid. Den ble begynnelsen til romantikkens gjenoppdagelse av Bachs produksjon og er grunnlaget for den posisjonen Bachs musikk har som kompositorisk omdreiningspunkt og inspirasjon for den videre klassiske tradisjonen.

Framføringen i Domkirken av Bach og Mendelssohn kan også by på en ung norsk solistrekke av format: Kari Postma, Marianne Beate Kielland, Helge Rønning og Håvard Stensvold.

Oslo Kirkemusikkfestival henter også London Community Gospel Choir til hovedstaden. Dette koret ble startet i 1982 for å skape positive forbilder for svart ungdom. I løpet av kort tid etablerte koret seg som et av de ledende i Europa i sin genre. I samme gate slipper Oslo Soul Children og dirigent Ragnhild Thiis Ånestad til i Paulus kirke før de reiser på turné til USA.

I originalversjonen av Händels oratorium ”Esther” som er festivalens avslutningskonsert, finner vi sterke tidligmusikk-solistnavn som James Bowman, i tillegg til vår egen Njål Sparbo.

Oslo Kirkemusikkfestival, som i år også har lagt ”internasjonal” til sitt navn, har en sterk britisk profil når det gjelder de inviterte ensemblene. Storbritannia er jo en tungvekter i kirkemusikalsk sammenheng, men det er også gledelig å oppdage domorganist Kåre Nordstogas komplette framføring av Olivier Messiaens ”Livre du Saint Sacrement”, eller den finske Kaija Saariahos verk ”Six Japanese Gardens”.

Stein Erik Hagen er fortsatt festivalens hovedsponsor, i eget navn og ikke lenger via sitt selskap Canica.