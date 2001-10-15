Maja S. K. Ratkje vant Arne Nordheims Komponistpris 2001

Arne Nordheims Komponistpris på 100 000 kroner ble lørdag kveld delt ut av kulturminister Ellen Horn for første gang – under en Ultima-konsert i Universitetets Aula. Prisvinner ble den unge norske komponisten Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, som tidligere denne uken også kunne notere seg for glitrende kritikker i danske aviser.

Den nyopprettede prisen, som Kulturdepartementet lanserte i forbindelse med Arne Nordheims 70-årsdag i juni,ble lørdag overrakt Maja Solveig Kjelstrup Ratkje av kulturminister Ellen Horn under Ultima-festivalens konsert med BIT 20 og Det Norske Jentekor.

Arne Nordheim påpekte i sin tale til prisvinneren at han stadig hører mye musikk og mange nye komponister. Mye glemmer han fort, men enkelte unge talenter fester seg i hans erindring fra første øyeblikk av. Dette var tilfelle med Maja Ratkje, og han fremhevet spesielt de to verkene «Waves 2B», som til tross for det Nordheim karakteriserte som en «adresse-lignende tittel» gjorde sterkt inntrykk på ham, og det japanskinspirerte «Gagaku Variations» for akkordeon og strykekvartett, som han hørte under Hardanger Kammermusikkfesti i vår.

Maja Ratkje kvitterte med følgende ord:

«Kjære Arne Nordheim. Navnet ditt lever liksom sitt eget liv. Helt siden jeg var liten, var navnet ditt et begrep jeg kjente, som jeg senere kunne fylle med din musikk. Da jeg begynte å komponere, ble jeg stadig spurt om jeg skrev sånn derre Arne Nordheim-musikk. I dag er navnet knyttet til en pris som du gir til meg, ikke for at jeg skal skrive «sånn derre Arne Nordheim-musikk», for det er det jo faktisk bare du som gjør, men jeg opplever det som en stor oppmuntring til å fortsette å skrive sånn derre Maja Ratkje-musikk. Så tusen takk, kjære priskommite, for en kjærkommen oppmuntring. Det er en stor stor ære for meg å være den første komponisten som får en pris i Arne Nordheims navn.»

Arne Nordheims komponistpris ble opprettet av Kulturdepartementet i forbindelse med Arne Nordheims 70-årsdag den 20. juni 2001. Prisen skal deles ut årlig til en komponist bosatt i Norge og utpekes av en jury på tre medlemmer. Arne Nordheim er juryens leder, og de øvrige medlemmene er Hallgjerd Aksnes og Einar Henning Smebye.

I begrunnelsen for sitt valg av prisvinner 2001 har juryen oppgitt at de har søkt etter musikkverk som røper skapende mot og fornyende vilje hos komponisten. Juryen mener Maja Solveig Kjelstrup Ratkje viser skapervilje og fornyende tenkning i sine verk. Særlig har hennes verk «Waves IIb» for kammerensemble og verket «Gagaku-variations» for akkordion og strykekvartett altså overbevist juryen om at de står overfor et betydelig og modig, skapende talent.

Maja Ratkje opplevde nok en oppmuntring tidligere denne uken, da hennes nye gambekvartett ble urframført i København tirsdag 9. oktober, med påfølgende omtaler i både Politiken og Berlingske Tidende. Berlingske Tidende var svært begeistret for sitt møte med den unge komponisten, og skriver alt i anmeldelsens ingress: «…i hvert fald hos den norske komponist Maja Ratkje opstår der noget, man ikke har hørt mage til før.»

Anmelder Jakob Levinsen fortsetter sin omtale av Ratkjes musikk på denne måten, med adressat til de også oppførte komponistene Jexper Holmen og Lasse Laursen: «Kom til Norge, drenge. For koncertens tredje uropførelse, den norske komponist Maja Solveig Kjelstrup Ratkjes «River Mouth Echoes» var, selv i selskab med Purcell, aftenens store oplevelse.

Det er en lang serie af ofte helt små miniaturer, nogle kun få sekunder lange, hvor gamberne bruges med usædvanlig koncentration og karakteriseringsevne. Knivskarp musikalsk kortprosa, ja nogle gange nærmest kun aforismer eller enkelte udsagn, som endda i den sidste får bundet en helt overbevisende sløjfe på værket som sådan.

Her, mere end i noget andet af de nye værker, oplevede man en musik, der på den ene side var tætpakket med ideer – også langt ud over selve det at eksperimentere med gamber i et nutidigt tonesprog – og på den anden side også viste en rent ud blændende fornemmelse for, hvad de sagtmodige strengeinstrumenter kan bringes til at sige. Bedre kunne koncertprojektet her ikke begrundes.»

Maja Ratkje fikk så sent som i slutten av september andreplass i kategorien «elektroakustisk musikk og stemme» for sitt verk «Sinus Seduction» under International Competition of Electroacoustic Music Russolo 2001 – i konkurranse med 98 andre verk fra hele verden.