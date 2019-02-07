Så enkelt, men rommer så mye

Når står folk i musikklivet opp? Hva spiser de til frokost? Hvordan ser egentlig arbeidsdagen ut, og hva gjør de med familie og venner på fritiden?

Kjetil Moen startet opp serien Intervjuer.no i fjor høst, som et slags eksperiment: Kunne man lage interessant innhold ved å spørre ut mennesker om hverdagslige temaer som søvn, mat, jobb og fritid? Ville noen være interessert i å lese når andre står opp, hva de spiser til frokost og hva de gjør med familie og venner på fritiden?

Det høres ikke uten videre sånn ut, men intervjuserien har slått godt an.

Ballade har gjort en avtale med Kjetil Moen om å publisere tre intervjuer fra Intervjuer.no i måneden, der folk fra norsk musikkliv forteller om sin hverdag, og om hvordan de sjonglerer familie, jobb, venner, mat og søvn.

– Kjetil Moen, kan du fortelle hvordan du fikk ideen til Intervjuer.no?

– Idéen til dette innholdet stammer fra den britiske avisa The Guardian. Hver mandag publiserer de et nytt intervju i spalten The Balance. Der gir, med avisens ord, “travle folk sine svar på hvordan de klarer å sjonglere alt de driver med i en travel hverdag”.

Jeg har lest den spalta fast i over et år, og liker sjøl tekstene veldig godt. Som Kjetil Østli – forfatter, journalist og én av dem som er intervjuet på Intervjuer.no – også sa det, om slikt innhold: “Så enkelt, men det rommer likevel så mye.”

Jeg bestemte meg for å prøve det samme på norsk, og publiserer hver ukedag et nytt intervju med kjente og ukjente mennesker, fra forskjellige bransjer og liv. Noen har delt åpenhjertig, mens andre er mer knappe. Felles er at disse tekstene i stor grad viser hvor like de fleste av oss er bak fasaden, og gir et innblikk i andres liv som vi sjelden ser på Instagram eller Facebook.

Hvis du etter å ha lest disse intervjuene tenker «Shit, så digg at det ikke bare er jeg som møter vennene mine alt for sjelden» – så er målet for nettsida nådd.

Det er utrolig gøy at Ballade hadde sansen for disse intervjuene, og at dere ønsker å trykke noen av dem hos dere fremover. Da vil tekstene nå flere, og forhåpentligvis inspirere enda flere mennesker. Og da mener jeg ikke inspirere på den vanlige måten; til å bli bedre, sterkere, raskere. Men kanskje heller til å være litt mer hjemme med god samvittighet, spise litt flere knekkebrød og ikke føle seg så alene om å ikke ha sett vennene sine på en stund.

– Og som redaktør av Ballade er jeg veldig glad for samarbeidet med Intervjuer.no! Her på Ballade.no vil vi fokusere på musikklivet, og på den delen av en musikkarbeiders liv som ikke er særlig lyssatt fra før. Jeg tror veldig mange vil oppleve disse intervjuene slik jeg selv gjorde: Det føles overraskende interessant, relevant og aktuelt å lese om andres spisevaner, søvnmønstre og fritidssysler.

Da setter vi i gang med de tre første: Marta Breen, Christer Falck og Anja Nylund Hagen.

MARTA BREEN

Forfatteren spiser mye sopp, hater å bli oppringt og elsker reality-tv.



«Jeg leser stort sett tegneserier på senga. Enten en god tegneserieroman eller blader som Pondus.»

Alder: 42 år

Yrke: Forfatter

På nett: Blogg

Søvn

Jeg pleier å legge meg i 23.30-tida på hverdager og står opp rundt kl 07. Jeg leser stort sett tegneserier på senga. Enten en god tegneserieroman eller blader som Pondus. Jeg klarer ikke lese jobbrelevante bøker eller litteratur som virkelig setter i gang tankestrømmen. For da ender det gjerne med at jeg må gå ut av senga for å notere. Jeg får stort sett nok søvn. Hvis jeg har sovet alt for lite føler jeg meg nesten fyllesyk: Jeg blir ineffektiv og veldig sulten.

Mat

I hverdagen spiser jeg mye knekkebrød, tunfisk og egg på dagtid. Til middag blir det ofte fisk, grønnsaker og veggis-produkter som halloumiost og falafel.

Én gang i året besøker jeg den lille restauranten Sankt Annæ i København med en gjeng venninner. Det er alltid like stas. Her er det voksne servitører med uniform, porselen fra Royal Copenhagen og et godt utvalg tradisjonelle smørrebrød. Og akevittglassene fylles så høyt at du må bøye deg ned for å ta den første slurken.

Jeg spiser uvanlig mye sopp, fordi jeg har et hus i svenskeskogen med veldig bra soppterreng. Særlig traktkantarell. Jeg kan også spise store mengder østers. Faktisk funker østers overraskende bra mot fyllesyke.

Jobb

Jeg begynner å jobbe når ungene har gått på skolen rundt kl. 08.30. Hvis jeg ikke har møter eller foredrag sitter jeg foran pc-en til klokka 16. Så lager jeg middag.

Jeg jobber definitivt best de dagene jeg ikke har noen avtaler eller ærend, og bare kan konsentrere meg om å skrive. Jeg klarer ikke å høre på musikk eller radio mens jeg jobber, jeg foretrekker at det er helt stille og misliker sterkt å bli oppringt på telefonen. Da kan jeg komme helt ut av det. Alle burde holde seg til mail.

Nå er jeg i sluttspurten på min neste bok som skal ut i februar. Jeg jobber også med å planlegge en nært forestående tur til Brasil der jeg skal diskutere likestilling og politikk på et par bokmesser. Ellers blir det gjerne et par foredrag hver uke.

Jeg har ingen klare skiller mellom jobb og fritid, det sklir gjerne sammen. Men jeg har ingen problemer med å slappe av. Jeg ser mye på tv – og det behøver ikke være av høy kvalitet. Jeg elsker å se på matlagingskonkurranser av alle slag og realityserier fra flyplasser.

Fritid

Jeg er ofte ute på arrangementer og festivaler, særlig det som handler om litteratur. Men hvis det har blitt mye sosialt liv, trenger jeg noen dager hjemme. I helgene holder jeg gjerne foredrag på et bibliotek eller kulturhus rundt i landet. Eller så er jeg på hytta i Sverige med familien.

Jeg har ulike venner til ulikt bruk. Noen venninner går jeg på litteraturarrangementer med, noen reiser jeg på tur med – mens andre drikker jeg bare øl med. Jeg er nok ganske sosial av meg.

Ellers er jeg glad i å lage miniatyrkaker og annen miniatyrmat av fimoleire sammen med døtrene mine.



CHRISTER FALCK

Platearbeideren om masse jobbing, og om hvordan kjærligheten til musikk preger alt.

«Det går mest i jobb, og jeg møter egentlig aldri venner.»

Alder: 49 år

Yrke: Platearbeider

På nett: Kongshaugfestivalen

Søvn

Jeg står opp kl. 07.00 annenhver uke, når jeg har barna. 08.00 de ukene jeg har barnefri. Jeg sover stort sett 7 timer per dag. I helgene kanskje 8-9, om jeg har barnefri. Blir helt lik uansett hvor mye søvn jeg får. Lar ikke søvn påvirke humøret mitt. Når jeg har barna er rutinen som følger: Vekker ungene, lager frokost, lager matpakke, sender ungene ut døra, dusjer og går på jobb. Uten barn: Dusjer og går rett på jobb.

Mat

Spiser sjelden frokost, men lager mat til ungene. Spiser mye lunsj, mest brødskiver. Overspiser til middag og er mett helt til jeg legger meg. Spiser som regel to måltider per dag, og noen ganger tre. Ganske laidback når det kommer til mat og drikke. Men generelt spiser og drikker jeg mye når jeg først gjør det. Pizza Quattro Formaggi, grønn thaisuppe med kylling, chicken tikka masala, sushi. Generelt glad i italiensk mat.

Favorittrestaurant er Tuk Tuk Thai i Møllergata. Favorittdrikke er smoothie med eplejuice, blåbær, banan, yoghurt, kanel og valnøtter.

Jobb

Jeg begynner å jobbe rundt 8.30, også jobber jeg til jeg sovner, som regel rundt midnatt. Til en hver tid slipper jeg en haug CD-bokser og bøker, samt arrangerer et tyvetalls konserter. Nå har jeg også laget min første festival. Kobler ikke av – er alltid på jobb.

Fritid

Hvis jeg ikke er på kino eller jobber, er jeg alltid hjemme. Prøver å unngå folk. Liker å spille fussball, lese og tråle platebutikker. Om jeg har unger, er jeg veldig aktiv. Prøver å kombinere ungenes ønsker, som ofte spriker i alle retninger. En klassisk helg er vi først i en eller annen klatrepark, spiller fotball på løkka, ender på kino og spiser indisk middag i sentrum. Musikk er livet mitt. Ferier blir ofte lagt til et eller annet sted hvor en artist har konsert. Ellers kan det hende jeg spiller squash eller går i skauen. Utover det er det mest jobb det går i, og jeg møter egentlig aldri venner.



ANJA NYLUND HAGEN

Musikkforskeren om å være overtrøtt, men alltid klar for en matbit.

«Hvis jeg er litt bakpå får jeg noia. Og da blir jeg max produktiv.»

Alder: 38 år

Yrke: Postdoktor, Institutt for musikkvitenskap (UiO)

På nett: UiO

Søvn

På hverdagene legger jeg meg mellom kl 22 og midnatt. Når jeg sovner er et annet spørsmål. Sovner ofte når jeg legger barna i 19-20-tida. I neste runde sovner jeg på sofaen, sånn ca når det er 25 minutter igjen av serien jeg ser på sammen med mannen. I perioder hvor jeg ikke har fått sove, midt på natta, hører jeg på podcast som jeg slumrer til. Sovner til slutt da. Jeg står opp når barna våkner. Jeg får vel litt for lite søvn antagelig, men det går i perioder. Jeg kan bli spinnvill når jeg er for sliten, altså bli hyper som en overtrøtt unge. Så blir jeg bekymret for alle verdensproblemene, og så akutt trøtt igjen.

Mat

Jeg må ha frokost. Da spiser jeg brødskiver, knekkebrød eller kornblandinger. Må ha frokost. Og kaffe. Og gjerne også te. Jeg blir sulten jevnlig og fungerer dårlig uten mat, så spiser regelmessig gjennom dagen. Jeg har ofte nødproviant og mellommåltider i bakhånd.

Jeg synes salat til lunsj er digg. Kantiner med gode salatbarer er topp! Også er jeg veldig heldig med en matkyndig mann som også funker bra til hverdagsmiddager. Han planlegger og gjennomfører, ikke hver dag, men veldig ofte. Det er luksus. Jeg er veldig tørst, og har litt angst for å ikke ha vannflaske tilgjengelig. Jeg drikker også kaffe, svart eller med melk, og er glad i god te uten koffein. Drikker ganske mye i løpet av en dag, egentlig. Pepsi Max og Cola light er også godt, ofte i 14-tida hvis jeg skal slå meg løs. Da er jeg ofte trøtt og lei av kaffe. Også elsker jeg ferskpresset appelsinjuice i helgene.

Jeg elsker å smelte ost i munnen med te. Jeg elsker gode pastaretter. Spaghetti vongole, cacio e pepe eller bucatini amatriciana er favoritter!

Jobb

Arbeidsdagen starter oftest ca kl 9 og varer til ca 15.30. Jeg er ansatt i en såkalt særskilt uavhengig stilling. Det betyr at det sjelden er noen som venter på meg. Jeg definerer både arbeidsoppgaver og arbeidstid selv. Det betyr også at jeg jobber i rykk og napp, i perioder veldig mye, fra tidlig til sent, og i andre perioder egentlig ganske lite. I hvert fall lite produktivt. Men jeg prøver å holde meg til noen faste rammer.

Det er litt ille å si det, men ofte må jeg ha litt for kort tid til en deadline. Hvis jeg er litt bakpå får jeg noia. Da blir jeg max produktiv. Det er effektivt, men også ubehagelig og risikofylt. Ellers trenger jeg helst en god natt og en god frokost. Da kan jeg få gjort mye foran laptopen. Nesten fra hvor som helst.

Nå lager jeg en survey til musikkbransjen om arbeidet med norsk musikk i det globale markedet, og forbereder to konferansepresentasjoner. Fordelen med fleksibel jobb er at jeg kan styre alt selv, men det er også en ulempe. Det er veldig lett å alltid ha litt arbeid med seg. Alltid tenke at jeg kan gjøre litt på sengekanten eller i helgene eller på ferie. Det er ikke sunt i lengden, så jeg prøver å lage tydelige rammer for fri og jobb.

Fritid

Jeg lengter ofte ut for å møte folk, høre musikk, spise og drikke, løpe og danse. Men jeg trives veldig godt hjemme også, med familie og fritid. Døgnet har for få timer!

Hjemme krever familien sitt, og jeg liker å være sammen med dem. Slenge rundt i stua, høre på musikk, danse med døtrene mine, bake brød, få besøk og spise mat. Drikke vin, se på serier. Ute liker jeg å trene, skravle med hyggelige folk, gå på konsert, restaurant og pub.

En typisk lørdag eller søndag står jeg opp tidlig, drikker sjokomelk med jentene mine, og leser Morgenbladet mens jeg ser på barne-tv. Eller, de ser på barne-tv da. Så spiser vi en digg frokost og tar dagen som den kommer. Gjerne med besøk av andre, familie og venner.

Jeg møter venner så ofte som jeg kan og rekker. Vennesamvær med barn skjer ofte litt på ungenes premisser, men tro meg, det er bedre å henge på en lekeplass i mange timer hvis man kan skravle med noen andre voksne samtidig.