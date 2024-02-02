Ballade video: Tårer, fjær og champagne

Med Sylvaine, Sivert Høyem, MarOder, Romdrakt, Subshine, Leander og MÍO. Og en flott minidokumentar om spelemannen Gunnar Austegard.

Vi starter Ballade video litt annerledes denne gangen, med en kombinasjon av en minidokumentar og en musikkvideo. Den er laget av kunstner-ekteparet Vegar og Mette Vårdal i Kultivator, som også før har levert flotte ting til denne spalten.

Gunnar Austegard var en spelemann, oppfinner, humorist og skribent fra Åseral i Agder. Den ti minutter lange filmen er laget i forbindelse med Vegar Vårdals album Slåtter fra Åseral, med musikk etter Gunnar Austegard og Lars Mjåland. Plata kom ut i desember på plateselskapet ta:lik.

Også metal-musikeren Sylvaine har latt seg inspirere av folkemusikk og religiøse toner denne gangen. Hun er selvsagt med, sammen med albumaktuelle Sivert Høyem. Vi byr også på ferske og fine videoer med marOder, Romdrakt, Subshine, Leander og MÍO.

Kort sagt: God fornøyelse!

VEGAR OG METTE VÅRDAL: Gunnar Austegard

– Både Gunnar Austegard og Lars Mjåland bodde i New York i perioder av livet, og var aktive skribenter. Særlig Gunnar Austegard stod frem som noe av en karakter, og det finnes en mengde historier om ham. Begge var dessuten tradisjonsbærere som levde i en tid med store skifter, sier Vegar Vårdal.

– Gjennom et langt liv skulle Gunnar oppleve at bygda ble modernisert og at livet endret seg. Han opplevde to verdenskriger og depresjonen i mellomkrigstiden, men også vekst og velstand. Han prøvde seg som håndverker og oppfinner, både her til lands og i Amerika. Like før det store børskrakket i 1929 kom han hjem for godt, og ble aktiv i arbeidet for å bevare det gamle slåttespelet.

– Han deltok på og arrangerte kappleiker, holdt konserter og kåserte i radio. Han var en ivrig skribent med mange innlegg i avisene, og hadde en skarp penn. Han er beskrevet som kverulant – og som en særegen og kunnskapsrik bygdefilosof. Begge beskrivelsene kan nok være rett.

Vegar Vårdal har jobbet med musikken etter Gunnar Austegard og hans sambygding Lars Mjåland. De to jevnaldringene var del av en hel generasjon Åsdøler som var nysgjerrige på det nye og opptatt av å bevare det gamle.

– Dette hører man tydelig igjen i spelet til Gunnar. Det er en særegen og helt personlig blanding av alderdommelige stiltrekk og nyere runddansmusikk, sier Vårdal.

Musikken i filmen er hentet fra albumet Slåtter fra Åseral, som kom like før jul. Vi hører her Fyrispel, Reinlender og «Reisaren» etter Gunnar Austegard, samt «Den lisle vene sønnen», en salme etter Anna H. Mjåland.

SYLVAINE: Dagsens auga sloknar ut

Dagsens auga sloknar ut,

kveldsol ned i vester glader.

Skuggen stig frå dal til nut,

mørkret sigrar alle stader.

Jesus, hjartans sol og skatt,

Jesus, ver mitt ljos i natt!

Dette er kanskje ikke en tekst man forbinder med en artist som vanligvis kobles til ambient post-metal og atmosfærisk black metal. Men her går Kathrine Shepard – aka Sylvaine – tilbake til røttene og oppveksten, der hun ofte opptrådte i Kampen kirke i Oslo.

Kampen kirke ble innviet 29. november 1882, og har nå blitt brukt til innspillingene av Sylvaines kommende EP. Teksten til «Dagsens auga sloknar ut» ble skrevet av Elias Blix året før kirken ble bygd. Han var både teolog, professor og politiker, men huskes nok særlig for sine salmetekster.

– Det er med stor spenning jeg endelig kan fortelle om utgivelsen av min nye EP. Den heter «Eg er framand», og kommer på Season Of Mist 22. mars, kunne Sylvaine nylig fortelle på Facebook.

– Denne platen er dedikert til norsk folkemusikk. Den er gjort i mitt eget uttrykk, med en blanding av gamle, tradisjonelle stykker og mine egne komposisjoner. Melodien til «Dagsens auga sloknar ut» er en gammel folketone av ukjent opprinnelse.

Vi hører Sylvaine selv på vokal, samt kirkeorgel, gitarer, synthesizere og perkusjon. Hun har også vært lydtekniker i Kampen kirke. Musikkvideoen til «Dagsens auga sloknar ut» er regissert og produsert av William Lacalmontie, som har base i Paris.

Lacalmontie har tidligere laget videoen til Sylvaines sang «Everything Must Come To An End», som vi viste i desember 2022.

MARODER: Riktig og galt på en gang

Premiere! Den norske filmregissøren Anna Gutto spillefilm-debuterte i 2022 med Hollywood-filmen Paradise Highway med blant andre Juliette Binoche, Morgan Freeman, Camoran Monaghan og Frank Grillo i ledende roller.

Nå har hun i samarbeid med fotograf Isabel Watson regissert musikkvideo for rockebandet marOder. Dette er hjertebandet til frontmann og låtskriver Aslag Guttormsgaard, også kjent fra band som Black Debbath, Hurra Torpedo, De sørgelige restene, Bare Egil og Aslags enda mer superpopulære barneshow – og en rekke andre prosjekter fra Duplex Records.

Den eklektiske truppen Gutto, Watson og marOder fikk med seg på moroa er skuespiller Rune Temte, DJ og multikunstner Dave Anthony Barnett, koreograf og danser Marianne Haugli, skuespiller Mikael Ulrichsen, multitalent Deniz Nourizadeh-Lillabadi og kunstner Lisa Hovden, samt modellene Jaime Fuentes og Lilly Poon fra byrået Le Management.

Fargegradering er ved Christian Wieberg-Nilelsen på Storyline, mens Bella Leikanger har stått for kostymer. «Riktig og galt på en gang» er hentet fra det fine albumet Dalbane, som marOder ga ut i fjor.

– For meg handler låta om øyeblikk man blir truffet av noe som berører og inspirerer. Det kan skje av de rareste ting og på de underligste tidspunkter, men når det skjer så er det skikkelig deilig og frigjørende. Da kan alt skje, sier Guttormsgaard til Ballade video.

– Men den kan sikkert bety noe annet også. Her er jeg åpen for tolkninger.

SIVERT HØYEM: Two Green Feathers

I september 2021 rykket Sivert Høyem og samarbeidspartnere inn i det gamle menighetshuset Zoar i Nyksund for å gjøre musikkopptak. Dette har nå materialisert seg i det nye albumet On An Island, som er Høyems sjette studioalbum. Det forrige het Lioness, og kom på Hektor Grammofoni 2016.

– Det begynte med en idé om å gjøre noe «enkelt og nedstrippet» sammen med tekniker Bjarne Stensli, forteller utgiver Warner Music Norway. – På det nærmeste live- eller demoinnspillinger, og ikke i vanlige omgivelser. Platestudioer har nemlig ikke naturlig klang.

– Sivert & co var på jakt etter et stort innspillingsrom, helst en kirke. De diskuterte Sør-Frankrike og Toscana, men det måtte være trevegger og tregulv, og det er det smått med der sørpå. Så kom pandemien, og det ble uaktuelt å reise utenlands. Dermed dukket ideen om Zoar opp. Det ligger i Nyksund – et gammelt fiskevær i Nordland med ni fastboende.

Alt materialet til On An Island ble tatt opp i ett rom med mikrofoner, oftest som en trio med Sivert Høyem på sang og gitar, Christer Knutsen på gitar, keyboards, sang og Børge Fjordheim på trommer, slagverk og sang. Dette er så mikset av Tchad Blake i hans hjemmestudio i Wales. Regissøren av musikkvideoen til «Two Green Feathers» heter Andreas Hornoff.

– Tilfeldige ulyder, knirkende treverk og lyden av eventuelle spøkelser er med.

På albumet kan vi også høre Lise Voldsdal (fiolin), Cato Salsa (gitar, keyboards) og Øystein Frantzvåg (bass, keyboards).

ROMDRAKT: Skabb og babb

Her kommer et fint og nytt bekjentskap for denne spalten. Romdrakt, alias Tom-Atle Ødegaard, er en techno-/EDM-artist fra Oslo. Han har holdt på siden 2000, og sier selv at han har utgitt «en del musikk».

Det inkluderer album som Day Of The Dead, Humbug, Guano-19, En dag av gangen og Ukjent terreng, alle utgitt mellom 2018 og 2023.

Det nyeste albumet til Romdrakt heter Den som vekker dragen er død.

– Den som vekker dragen er død slippes digitalt 16.februar. Det er åtte låter inspirert av flere epoker i musikkverden — ting jeg har hørt på som yngre i diverse sjangre. Jeg har nok vært inspirert av Warp Records, Detroit Techno og den norske techno-scenen.

– Albumet handler vel ellers om følelser. Familie. En slags tribute. Det er litt skummelt – som å vekke en drage.

Romdrakt har også blitt spilt flere ganger på Olle Abstracts program «LYD». «Skabb og babb» er skrevet av Tom-Atle Ødegaard, og er mikset og mastret av Christian Welde. Videoen er ved Underwerker Music Group.

SUBSHINE: Mars

Premiere!

Subshine er prosjektet til låtskriveren og artisten Ole Gunnar Gundersen, som først vakte oppmerksomhet med indie-bandet Lorraine, som var signert til Sony BMG. Bandet var en periode bosatt i London, og varmet opp for både a-ha, Pet Shop Boys og Mew.

Subshine ga i 2019 ut albumet Easy Window. I fjor kom sangen «Sagene», som vi presenterte her i Ballade. Den nye låten «Mars» beskrives slik av HQIndie, det bergensbaserte managementet som også har artister som William Hut og Dobbeltgjenger i stallen:

– «Mars» er Kanye West kledd i vintage Depeche Mode-drakt, en smakfull og ærlig sak signert Ole Gunnar. En selvransakende, men optimistisk poplåt med moderne produksjon og fete gitarriff.

Teksten handler om en middelaldrende mann med et nytt startpunkt i livet. Dette er en lyric video av Jørgen Håland, med tekst og musikk av Ole Gunnar Gundersen.

LEANDER: Tårer i min champagne

Premiere igjen!

– På denne låten prøvde jeg å fange følelsen man sitter med når man opplever gode ting, men ikke har noen å feire det med. Man står kanskje på terrassen i en ny leilighet, men man står der alene.

Det sier Leander, alias Joachim Leander Torvund Lauritsen. Han er også fra Bergen, har ofte vært listet på P3, og har ellers samarbeidet med både Kjartan Lauritzen og Balestrand Badeklubb. I 2021 ga han ut albumet Du vet at eg liker når du danser.

«Tårer i min champagne» beskrives som en litt dyster trap soul-låt med et stort og svevende pop-refreng. Tittelen er en metafor for at noe som skulle være bra, blir til noe dårlig. Blir det for mange tårer i et champagneglass, så renner det over.

«Tårer i min champagne» er regissert av Christer Voll, som sier dette om prosjektet:

– Videoen ble til etter noen tanker og ideer om bruk av en projektor – og en farge med en følelse som matchet låten. Vi tar gjerne og ofte ting på sparket, så når fristen nærmet seg hev vi oss rundt og fikk filmet noen effektive timer i stuen til Joachim.

– Vi bestemte oss underveis i prosessen å filme litt ekstra til en eventuell fullengdes video. Etter noen sene kvelder med redigering, hvor tanker og ideer ble sendt frem og tilbake, landet vi på denne lyric-videoen.

MÍO: Det er meg det samme hvor jeg havner når jeg dør

Folkrock-bandet MÍO slapp sitt debutalbum Ingen tid å miste sommeren 2023. Den 12. januar i år kom deres versjon av den nordiske drikkevisen «Det er meg det samme hvor jeg havner når jeg dør» – her i en ny pønk-forpakning.

Oslo-bandet har da også hatt en nær tilknytning til Blitz-miljøet i hovedstaden. De har spilt på tilstelninger som Midgardsblot, Telemarkfestivalen og Oslo Pride, og drar ut på en ny norgesturné denne våren, der alle landets store byer skal få besøk. Da spiller de blant annet på showcase-festivalen Sørveiv i Kristiansand og på Rock Mot Rus i Andenes i Nordland.

– Mange kjenner nok også denne låten fra versjonen til Aasmund Nordstoga i 2009. MÍO tar den gamle visa til et mørkere og tyngre sted enn noen gang tidligere, med beinhardt komp, primalskrik, banjo og fele, heter det.

– Her blir publikum bydd opp til både dansing og moshing.

Sist vi sjekket besto MÍO av Dionisia Fjelldalen (vokal), Maja Hveding Styffe (fele), Jakob Nome (gitar), Marianne Friisberg Larssen (bass), Henrik Hagen Johnsen (piano) og Eilif Hallingstad Finnseth (trommer). Videoen har de selv spilt inn på en kirkegård i nærområdet, inspirert av skrekkfilmen The Blair Witch Project.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 215 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤