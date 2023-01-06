Ballade video: Årskavalkade for 2022

Godt nytt musikkvideoår! I årets første utgave av Ballade video har vi samlet høydepunkter fra året som gikk: her er noen av videoene vi syntes best om, men også produksjoner som sier noe om bredde og retninger innen norsk musikkvideo.

Første utgave av Ballade video var i februar 2019. Snart fire år senere har vi passert 1250 videoer, inkludert spesialutgaver, konsertfilmer og større dokumentarer. Alt dette finner du i det stadig voksende arkivet vårt.

Vi er glade for at det produseres så mye videoer av høy kvalitet, og at vi får være med på å speile noe av det som rører seg her hjemme. Videoer tjener ofte som påminnelser om nye plater og turnéer, men er også kulturuttrykk av høy egenverdi.

For andre år på rad velger vi derfor å presentere noe av det som har rørt seg i året som ligger bak oss. Vi har valgt ut noen av de videoene vi syntes best om, men også produksjoner som sier noe om bredde og retninger innen norsk musikkvideo.

JENNY HVAL: Year of Love

Vi rakk tre utgaver i januar, og har her falt ned på denne videoen med Jenny Hval. «Year Of Love» er regissert av Hval, Jenny Berger Myhre og Annie Bielski, som beskriver den som «en verden som ikke henger sammen», men med følelser av både tap og glede.

Andre artister vi presenterte: Ole G. Nilssen, Bjørn Riis, Jack Stillwater, Ane Brun, Susanna, KitFai, Thee K-Otics, Abbath, Skambankt, Fieh, D’Sound, Sibir, El Cartel, Charlotte Jacobsen, Aggie Frost, Buster Sledge, Madrugada, Anders Wyller, Tara Nome Doyle, Rebekka Garden, Hudkreft, Blood Command og Fixation.

MALIN PETTERSEN: A Poem For Uncertain Times

Den russiske invasjonen av Ukraina skulle kaste lange skygger over hele året. En av de som reagerte raskt på nyheten var Malin Pettersen, som la ut denne videoen samme dag, der Håpet tross alt får det siste ordet. Den viser også at enkle og hjemmelagde videoer kan gjøre et sterkt inntrykk.

Andre artister vi presenterte: Numa Edema, Erlend Ropstad, Röyksopp, Sea Change, The Orange Dots, Nordlys, Skov, Vilde Tuv, Moddi, Lamark, Steinar Hjelmbrekke, Stian Fjelldal, Jack Stillwater, Liedah, OJKOS, Susanna og Stina Stjern, Girl In Red, Skambankt, Karpe, Onsloow, KitFai, The Gathering, The Cruel Intentions, Jonas Bakk, Sondre Lerche, Sigurd Hole, Darling West, Embla and the Karidotters, Tilla, Alex & The Alpaca, Minor Majority med Christel Alsos, Marie Klåpbakken, Christine Sandtorv, Pia Isa, 2 x MoE og Carmen Villain med Arve Henriksen.

ELISABETH TURMO: Ysaÿe: Sonata No. 3

Fra mars velger vi oss Elisabeth Turmos fremføring av «Sonata No. 3», et stykke som ble skrevet i 1923 av belgiske Eugène Ysaÿe. Vi presenterer gjerne musikk av alle slag, og blir ofte litt ekstra glade når vi får inn videoer som går utenom populærmusikken. Denne er laget av Aleksander Nordaas.

Andre artister vi presenterte: Bjørn Riis, Erlend Viken, Jo Berger Myhre og Thomas Strønen, Wunderkammer, Tomas Drefvelin, Jez_Ebel, Malene Markussen, Sylvaine, Veps, This Daze, Poor Bambi, Jenny Hval, Susanna, Broken Swans, Longfield & Super Skeleton, Helge Lien Trio, Frode Alnæs, Rasmus Kjorstad, Mattis Kleppen, Amund Maarud & Lucky Lips, Eide Olsen og Vidar Busk, Sigrid, Highasakite, Michelle Ullestad, Sondre Lerche og Chai, Buster Sledge, Marcus Paus, Miriam Helms Ålien og Arktisk Filharmoni, Leifson, Rikke Normann, Selma French, Jonathan Floo & Namsfogden, Yellowroots, Ane Brun med Marte Eberson og Katrine Schiøtt, Trine Rein, Damokles, The Cruel Intentions og The Black Void.

Spellemannvinner Tommy Tokyo, aka Tommy Lorange Ottosen, gikk ut av tiden denne måneden, bare 50 år gammel. Ballade samlet noen sitater og videoer fra et sterkt liv. Gitarist og komponist Bjørn Charles Dreyer slapp samtidig tre oppsiktsvekkende musikkvideoer, der alt var filmet under vann.

REBEKKA GARDEN: Kontæiner

https://www.youtube.com/watch?v=ytEscMcmf1M

Flere av dette årets bidrag kretset rundt spørsmål som identitet, sosiale roller og kjønn. Det gjelder også «Kontæiner» av Rebekka Garden, som vi har valgt som vår video for april. Den handler om utenforskap og søken etter tilhørighet, og er regissert og produsert av Frøydis Fossli Moe.

Andre artister vi presenterte: Sei Selina, Zueva, Rita N, Sid Hart, Trond Svendsen & Tuxedo, The Tronosonic Experiences, Vilde Tuv, Sondre Lerche og Aurora, Susanna, Aggie Frost, Naeon Teardrops, Röyksopp med Astrid S., Gundelach, Butterfly Garden, Nina Gaarden, Asbjørn Ribe, Liedah, Kampfar, Sleepyard, Buster Sledge, Skaar, Friendship, Henning Andersen, Richard Gjems, Storm, Ildsjæl, Erlend Ropstad, Shaun Bartlett, Klossmajor, Bård Enerstad, Therese Ulvan, Sigrid og Bring Me The Horizon, Mokri, The Boozer Cruiser med Jacob Holm Lupo.

SAHG: Heksedans

I Ballade video har vi gjerne inkludert en hardrock-video per uke. Det skal Sahg få lov til å representere, her med deres versjon av «Heksedans» av Jan Eggum fra 1977. Videoen er regissert og filmet av Olav Iversen og Francisco Munoz.

I mai hilste vi ellers på Bellman, Thea & The Wild, Julie Dahle Aagård, Ida St. Frank, The Colors Turned Red, Espen Berg Trio, The Gratitudes, 2 x Anders Buaas, Kampfar, Anette Askvik, The Late Great, Uncle’s Institution, Neon Ion, Han Herman, 2 x Vilde Tuv, Misty Coast, Marte Wulff, brenn., Fixation, Åge Sten Nilsen & Christine Grande, Wig Wam, INGO, Dig Deeper, Anna of The North & Gus Dapperton, Silver Lining, Dyves & Elly, Maud, Hildebrand, Embla Maria og O.

Pluss en 17 minutters mini-film med SÂVER – og ikke minst en times spektakulær konsertfilm med Death By Unga Bunga.

KRISTIN SEVALDSEN: Melting Glacier

Flere videoer tok også opp omsorg for natur og klima. For juni velger vi oss Kristin Sevaldsen, som selv har filmet og klippet denne videoen. Melodien er hentet fra albumet The Sonic Experience – Snøhetta, som handler om Snøhetta-massivet på Dovrefjell. Her står hun selv for saksofon, vokal, all innspilling og alle feltopptak, programmering, miksing, komponering og produksjon.

Juni ble ellers en hektisk måned, med videoer med From Scratch, Daufødt, The Danny Cannon Show, Cockroach Clan, Din Moris, Ingvild Flottorp, Anna Sahara, Ars Dada, The Good The Bad And The Zugly, Therese Ulvan, Henning Andersen, 2 x Local Store, Tuvaband, Ingrid Olava og Andreas Ulvo, Wow Sailor, Per Anders Buen Garnås, Kåre Indrehus, Darling West, Knut Reiersrud, Marit Halvorsen & Tuva Færden, Rotvelt, Veps, Sleepyard, Leifson, Velcro Dog, KitFai, Black Debbath, Blood Command, Purified In Blood og Witch Club Satan.

Vi avla også kortfilmfestivalen i Grimstad et besøk, med fokus på General Forsamling, Knut Kippersrud, Oslo Airport, Ane Brun, Murmur, Kristian Kristensen og Turab.

LOUIEN: Second Best

I juli tok vi ferie, og hadde ingen utgaver. Vi gikk derimot på en del festivaler. Og i august var vi tilbake for å presentere videoer med Karin Park, SkarWorX, Norwegian Giants feat. Kim Castle & Lisa Rockfield, Datarock, Sleepyard, Rasmus og Verdens Beste Band med Christine Sandtorv, Ane Brun, Dunderbeist, Gothminister, Sahg, Blodkvalt, Bjørn Riis og Durga McBroom, Okay Kaya, Vilde Tuv, Three Souls, Angelina Jordan, MallRats, Haavard, Ayka, Yndling, 2x Louien, Undergrunn, Rotvelt, Opphav, Torstein & Sigurd, Nullskattesnylterne, Nordjevel, Ingrid Jasmin, Marte Eberson, Maggie, Mary & The Moon, Sigrid Fossan, Malossi, Kåre Indrehus, Quarter Wolf og Kampfar.

Dette markerte samtidig utgave nummer 150 av Ballade video. Vi feirer både det og sensommeren med Louien, aka Live Miranda Solberg. Her med en video som er regissert, klippet og filmet av Marthe Amanda Vannebo.

ODD NORDSTOGA: I går

Odd Nordstoga var også en av artistene som lagde musikk og tekst i lys av situasjonen i Ukraina. Videoen til «I går» er ved Sigurd Fossen, mens sangen var hentet fra albumet Inn i skogen.

Vi bød ellers på videoer med Kim Myhr, Thea And The Wild, July August, Hilde Louise Asbjørnsen og Anders Aarum, Sennah, Pelicat, Pine Lake, Luíra, Anna Soleil, Jan Bang & Dai Fujikura, hyper.sensei, The Late Great, Orango, Marbles, Skambankt, Mortemia, Manuela Hofer, Ida St. Frank, Bellman, Veps, Real Ones, 2 x The Colors Turned Red, JOP, kinGeorg og Madrugada, a-ha, Aggie Frost, Susanne Lundeng, Buster Sledge, Inger Nordvik, Torgeir Vassvik, Velcro Dog, Black Debbath, Darling West, Tuvaband, Sarah Camille, Natan Dagur, Doglover95, Birds Are Better, 2 x TORA, Rammeskjeiv og Kampfar.

I september presenterte vi dessuten en større gjennomgang av karrieren til musikeren Gebhardt.

Vi bød også på en 17 minutters kortfilm med noise/drone/samtidsmusikk-prosjektet Chattermark, samt en 40 minutters film med Idar Andersen.

KARIN PARK: Traces of Me

Vi lar Karin Park ta seg av oktober måned, der den vakre og dramatiske videoen til «Traces Of Me» er laget av Laukli & Laukli, aka Trude og Pål Laukli. Oktober ga oss ellers videoer med General Forsamling, Heimen, Tove Bøygard, Arham, Maggie, Egge, Cocktail Slippers, Sondre Lerche, Geir Sundstøl, Tigerstate, Maraton, Plenty, Marion Woodseth, Daufødt, 3 x Gothminister, Synne Sanden, Wunderkammer, The Colors Turned Red, Yesterdaze, Marstein, John Derek Bishop og Inge Weatherhead Breistein, Brutter, Sleepyard, Real Ones, Ingvild Flottorp og Birds Are Better. Samt BIFF-snadder fra Vilde Tuv, Minus Magnus, André Bratten, 06Boys, Sondre Lerche og Gundelach.

Sammen med Mistral Blåsekvintett presenterte vi også komponistene Magnar Åm og Agnes Ida Pettersen, som var aktuelle med den konseptuelle serien «Nordavind».

ANETTE ASKVIK: Coming For You

Den oppsiktsvekkende videoen til «Coming For You» er filmet av Bjørn Frode Holmgren, og klippet av Vetle Vongraven. Sangen er hentet fra albumet With Every Cell, som kommer til neste år.

I november besto menyen også av Ingrid Jasmin, Yngvil, Mailen Rusti, Sleep Kicks, Veps, The Colors Turned Red, Vilde Tuv, Mortemia, MoE y Escalante, 2 x Röyksopp (med Astrid S.), Anna Of The North, FLTY BRGR GRL, Therese Ulvan, Levi Henriksen og Henrik Maarud, Eriksson/Myhr/Malmström, One Small Step, Roquefire, Kaizers Orchestra, Inge Engelsvold, Sleepyard med Suzanne Ciani, Melt Motif, Ingvild Flottorp, Dylan Mondegreen, Marbles, Darkrowa, Quarter Wolf, Two Minutes Hate, Østerlide, Sâver, Ask Carol, Pil & Bue, Nix & The Nothings, Dobbeltgjenger, Center Of The Universe, Rooftops & Satellites og Carl Petter Opsahl. Pluss en mini-dokumentar om Jon Balke og Siwan.

UTAN DOM.: Sent i december

I årets siste måned viste vi nye videoer med Matterhorn, Henning Andersen, Sylvaine, Jacob Holm-Lupo, Beharie, Iglo, Manuela Hofer, Thea & The Wild, Hanna Børseth Rønningen. Rural Tapes med Steve Wynn, Hanne Tveter og Diego Amador, The Age of Colored Lizards, Pia Isa, Djerv, Grand Minor, Atena, Wig Wam, De Ubrukelige, Gunerius, Hilde Selvikvåg, Deathprod, Gaute Storsve Trio, Rural Tapes, Østerlide og Darling West med Lissie. Vi ønsket ellers god jul med tegnefilm og mini-dokumentar med jubilanten Morten Abel, som fylte 60 år denne høsten. Du fikk også se en helt fersk konsertfilm med Skarbø Skulekorps.

Vi avslutter med det svenskspråklige Østfold-bandet Utan Dom., her med en svært estetisk video signert Rino Skarpnord. Neste uke er vi tilbake med vårt vanlige program.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 168 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤