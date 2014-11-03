Veteranpris til Karin Krog

Karin Krog tildeles i kveld den gjeveste av de ti Rolf Gammleng-prisene.

Prisene deles ut av Fond for utøvende kunstnere til sju musikere, en danser, en skuespiller og en «veteran» – som også får den største prisen på kr. 50.000. De øvrige prisene er på kr. 40.000.

Æresprisene gis for «fortjenstfull medvirkning ved innspillinger eller i sceniske forestillinger», og kandidater til prisene er foreslått av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge.

Om årets veteranprisvinner skriver fondets styre:

«Man skal vel selv ikke i dagens Norge si en dames alder, men det vi kan si er at årets veteranprisvinner startet sin karriere for 60 år siden!

Fra jammer på byens Pinguin Club – et legendarisk sted i Oslo – gikk hun til fast engasjement med Kjell Karlsens Sextet i 1955.

Hun har sunget med det som er av norske stjernemusikere innen jazz – gjennom en hel generasjon.

Mikkel Flagstad, Einar «Pastor’n» Iversen, Egil Kapstad, Jan Garbarek – for å nevne noen få av disse.

Men helt fra 1962 ledet hun sin egen gruppe.

Hennes første soloalbum kom i 1964, men da hadde hun året før deltatt på LP’en Metropol Jazz.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Hun var et naturlig navn på programmet til den aller første Molde Jazzfestival, og har siden gjestet festivalen mange ganger. Festivalen har også innført en egen programpost til hennes ære, «Break of day in Molde» – etter hennes sang med samme navn som hun og Johs. Berg skrev etter en Molde-jam i 1968. Konsertene holdes på siste festivaldag utendørs og klokken 7 om morgenen!

Allerede på midten av 60-tallet turnerte hun på Europeiske jazzfestivaler, og hadde sitt internasjonale gjennombrudd. I 1967 gikk turen til USA, og fikk snart omtale i jazzens viktigste blad, Down Beat, som «Artist deserving a wider recognition».

Noe annet viktig som skjedde på 60-tallet var at popmusikken kom til Norge. Denne musikken gjorde raskt sitt inntog på spillelister og klubber, og vår veteranprisvinner tok initiativ til å starte Norsk Jazz Forum. Hun ble deres første leder, og Forumet arbeidet med suksess for å få jazzen vekk fra nattklubbene og inn på konsertscenene, for på den måten å sikre jazzmusikerne både steder å opptre og å hente inspirasjon.

70-tallet var et aktivt 10-år, mest med norske toppmusikere, men også med internasjonale størrelser som Dexter Gordon, Bengt Hallberg, Archie Shepp, blant mange andre, og med John Surman som hun fortsatt arbeider med, og som er tilstede på prisutdelingen.

De neste tiårene fortsatte med turnering, konserter i alle verdenshjørner og på alle de største – og de andre – festivalene, og ikke minst en lang rekke innspillinger. Kanskje ikke storselgere i Norge etter popmusikkens format, men med et verdenspublikum!

Veteranprisen er den siste i rekken av priser – foreløpig. Hun har mottatt et enormt antall priser for sin jazzsang. I grunnen det som er å få. Til og med St. Olavs Orden. Senest i fjor fikk hun Spellemannpris, for platen «Songs about this and that» som hun gjorde med John Surman.

Vår prisvinner har også vært innom andre musikkformer, verken folkemusikk eller samtidsmusikk er ukjent for henne, men det er jazz vi og hele verden tenker på når vi hører navnet hennes, Karin Krog.»