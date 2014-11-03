Jazz

Veteranpris til Karin Krog

03.11.2014
- Red.

Karin Krog tildeles i kveld den gjeveste av de ti Rolf Gammleng-prisene.

Prisene deles ut av Fond for utøvende kunstnere til sju musikere, en danser, en skuespiller og en «veteran» – som også får den største prisen på kr. 50.000. De øvrige prisene er på kr. 40.000.

Æresprisene gis for «fortjenstfull medvirkning ved innspillinger eller i sceniske forestillinger», og kandidater til prisene er foreslått av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge.

Om årets veteranprisvinner skriver fondets styre:

«Man skal vel selv ikke i dagens Norge si en dames alder, men det vi kan si er at årets veteranprisvinner startet sin karriere for 60 år siden!

Fra jammer på byens Pinguin Club – et legendarisk sted i Oslo – gikk hun til fast engasjement med Kjell Karlsens Sextet i 1955.

Hun har sunget med det som er av norske stjernemusikere innen jazz – gjennom en hel generasjon.

Mikkel Flagstad, Einar «Pastor’n» Iversen, Egil Kapstad, Jan Garbarek – for å nevne noen få av disse.

Men helt fra 1962 ledet hun sin egen gruppe.

Hennes første soloalbum kom i 1964, men da hadde hun året før deltatt på LP’en Metropol Jazz.

Hun var et naturlig navn på programmet til den aller første Molde Jazzfestival, og har siden gjestet festivalen mange ganger. Festivalen har også innført en egen programpost til hennes ære, «Break of day in Molde» – etter hennes sang med samme navn som hun og Johs. Berg skrev etter en Molde-jam i 1968. Konsertene holdes på siste festivaldag utendørs og klokken 7 om morgenen!

Allerede på midten av 60-tallet turnerte hun på Europeiske jazzfestivaler, og hadde sitt internasjonale gjennombrudd. I 1967 gikk turen til USA, og fikk snart omtale i jazzens viktigste blad, Down Beat, som «Artist deserving a wider recognition».

Noe annet viktig som skjedde på 60-tallet var at popmusikken kom til Norge. Denne musikken gjorde raskt sitt inntog på spillelister og klubber, og vår veteranprisvinner tok initiativ til å starte Norsk Jazz Forum. Hun ble deres første leder, og Forumet arbeidet med suksess for å få jazzen vekk fra nattklubbene og inn på konsertscenene, for på den måten å sikre jazzmusikerne både steder å opptre og å hente inspirasjon.

70-tallet var et aktivt 10-år, mest med norske toppmusikere, men også med internasjonale størrelser som Dexter Gordon, Bengt Hallberg, Archie Shepp, blant mange andre, og med John Surman som hun fortsatt arbeider med, og som er tilstede på prisutdelingen.

De neste tiårene fortsatte med turnering, konserter i alle verdenshjørner og på alle de største – og de andre – festivalene, og ikke minst en lang rekke innspillinger. Kanskje ikke storselgere i Norge etter popmusikkens format, men med et verdenspublikum!

Veteranprisen er den siste i rekken av priser – foreløpig. Hun har mottatt et enormt antall priser for sin jazzsang. I grunnen det som er å få. Til og med St. Olavs Orden. Senest i fjor fikk hun Spellemannpris, for platen «Songs about this and that» som hun gjorde med John Surman.

Vår prisvinner har også vært innom andre musikkformer, verken folkemusikk eller samtidsmusikk er ukjent for henne, men det er jazz vi og hele verden tenker på når vi hører navnet hennes, Karin Krog.»

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Karin Krog

Karin Krogh, Motorpsycho og Svein Finjarn til Rockheim Hall of Fame

Artistene blir offisielt innlemmet i en storslått seremoni i august.

Karin Krog Foto: Vidar Ruud

NOPAs hederspris til Karin Krog

Flere priser delt ut da NOPA feiret 80 år med konsert på Chat Noir i Oslo tirsdag kveld.

Opptaksprøvene i Dirigentløftet

Løfter unge dirigenter: Hvem vinner Opptakt?

Etter å ha vært i ilden foran Stavanger Symfoniorkester er fem finalister klare til morgendagens finale. Det kjempes om viktige...

Kulturrådet lager støtteordning for kompetansesentrene

– Vi håper at dette vil rydde litt i jungelen av begreper som har skapt forvirring blant mange, sier utvalgsleder...

Astrid Kvalbein og Joachim Kwetzinsky gjør konsertkåseri om Pauline Hall på Historisk Museum

Ja til flere konsertkåserier fra Astrid Kvalbein

Balladepodden overvar en time om komponist og nyMusikk-pioner Pauline Hall under Oslo Pride.