Håkon Kornstad og Mari Boine åpner norsk kulturfestival i Tyskland

Norsk musikk, litteratur, film og utstillinger innleder Norge som partnerland på Jazzahead i Tyskland. Kornstad og Boine åpner kulturfestivalen lørdag.

Når Norge er partnerland på den internasjonale messen og showcase-festivalen Jazzahead i Bremen i Tyskland rett over påske, er det ikke bare musikken som vises fram.

I forkant av Jazzahead vil en 16 dager lang norsk kulturfestival prege byen Bremen, og her får også norsk litteratur, film og utstillinger en sentral plass, melder Norsk jazzforum.

Den offisielle åpningen av kulturfestivalen skjer lørdag 13. april på Theater Bremen, med jazzsaksofonist og operasanger Håkon Kornstad og hans trio samt Mari Boine Trio.

– Vi gleder oss til å vise frem den store bredden i norsk kunst og kultur, og kulturfestivalen er et fantastisk flott oppspark til den store, norske profileringen på Jazzahead. Tyskland er det største markedet i Europa for norske jazzmusikere, og med verdens jazzbransje til stede på Jazzahead, skal vi sette et solid fotavtrykk internasjonalt, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

16 dager med norsk kultur

I tillegg til Håkon Kornstad Trio og Mari Boine Trio som spiller åpningskvelden, får publikum i Bremen de neste par ukene også møte Arild Andersen & Uli Beckerhoff, Lasse Marhaug, Jan Erik Vold/Ellen Bødtker/Trygve Seim/ Eirik Raude, Ingun Bjørnsgaard Project med musikk av Christian Wallumrød og Simon Røttingen samt Ketil Bjørnstad/ Lars Saabye Christensen/Anneli Drecker: A Suite of Poems.

Filmene som presenteres på kulturfestivalen er den prisbelønte filmen Blindsone med Pia Tjelta i hovedrollen, dramakomedien Rett Vest med Ingar Helge Gimle samt Erik Poppes film om Per Fugelli. På festivalprogrammet står også forfattermøter med Tore Renberg, Lars Saabye Christensen, Ketil Bjørnstad og Gudrun Skretting, en tysk teateroppsetning basert på de tre første bøkene i Karl Ove Knausgårds Min Kamp, og en utstilling med Erling Kagges kunstsamling. I tillegg stiller elleve norske illustratører ut verk fra sine porteføljer, blant dem Lisa Aisato, Per Dybvig og Lars Fiske.

Kulturfestivalen er et samarbeid mellom Den norske ambassaden i Berlin, NORLA, Music Norway og Norsk jazzforum. Se hele kulturfestival-programmet her.

Norsk kulturår i Tyskland

Norge som hovedland under Jazzahead 2019 er et samarbeid mellom Norsk jazzforum og Music Norway, med støtte fra Kulturdepartementet. Norgesfokuset på Jazzahead er en del av den norske kultursatsningen i Tyskland i 2019, med bokmessen i Frankfurt i oktober og filmfestivalen Berlinalen, som ble arrangert i februar.

– Norge som partnerland på Jazzahead i Bremen er vår største internasjonale jazzsatsing noensinne, og sammen med norsk fokus i både Berlin og Frankfurt har vi en enestående mulighet til å profilere norsk kunst og kultur internasjonalt, sa kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande da programmet for den norske Jazzahead-satsingen ble lansert i februar.

119 norske musiker til Bremen

Hele 119 norske toppmusikere på tvers av generasjoner og stilretninger, fordelt på 26 band, har fått plass i Jazzahead- og kulturfestivalprogrammet.

Her er et utdrag av programmet:

Karin Krog & John Surman spiller under den offisielle åpningen i messehallen torsdag 25. april. Mathias Eick Quintet og Trail Of Souls feat. Solveig Slettahjell, Knut Reiersrud & In The Country spiller på den norske gallakonserten fredag 26. april.

På Club Night-programmet lørdag 27. april står Susanna, Erlend Apneseth Trio, Hilde Louise Asbjørnsen og Stephan Meidell. Mats Eilertsen Trio og Trygve Seim Sangam spiller på ECM Norwegian Club Night lørdag 27. april i anledning femtiårsjubileet til det anerkjente tyske plateselskapet ECM Records.

De åtte norske bandene som spiller under Norwegian Night er Thomas Strønen’s Time is a Blind Guide, Gard Nilssen´s Acoustic Unity, Frode Haltli Avant Folk, Espen Berg Trio, Hedvig Mollestad Trio, Skadedyr, Karl Seglem Band og Kristin Asbjørnsen. I tillegg spiller DJ Strangefruit på Norwegian Night Afterparty.

Paal Nilssen-Love Large Unit avslutter det hele med «Nordic at Noon», en felles-nordisk bransjebrunsj, søndag 28. april.