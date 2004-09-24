«Berlin Kabaret»: Henriette Myhre på turné

24.09.2004
- Red.

Henriette Myhre høstet mange lovord for forestilingen «Berlin Kabaret» i vinter. Nå legger Myhre og akkompagnatør Per Christian Revholt ut på en Norgesturné med det samme materialet, som i stor grad baserer seg på sanger fra Weimar-republikkens tid. Melodiene er hentet fra år 1900 til skjebneåret 1933, og tar for seg emner som sex, politikk, sosiale forhold, homofili og rase. Turnéen starter i Oslo 5. oktober, og avsluttes på Lillehammer den 26.

— Forestillingen «Berlin Kabaret»bygges opp ved hjelp av et utdrag av sangene i den opprinnelige Berlin-kabareen, forteller Henriette Myhre i forbindelse med at forestillingen nå begir seg ut på veien, etter opprinnelig å ha blitt oppført på Det Norske Teater i februar i år.

— Hver og en av disse sangene tar for seg aktuelle emner fra samtiden. Tidstypiske emner var ofte diskusjoner rundt sex, politikk, sosiale forhold, homofili og rase, emner som også i vårt samfunn har en tendens til å fylle avisenes palteplass og fange offentlighetens søkelys. Med utgangspunkt i det gamle vil blikket gjennom forestillingen bli rettet mot vårt eget samfunn og den verden vi lever i. Det fortellende budskap vil vise vei inn i likhetene da og nå og stille spørsmålstegn ved om vi egentlig har kommet så mye lenger med våre ønsker og lengsler for den verden vi lever i, sier sangeren og skuespilleren.

Musikken fra denne perioden viser kabareten som et ståsted for ytringsfrihet ved hjelp av krass humor, ironi og satire, som selv i vår tid evner å rette pekefingeren på de skjeve sider av samfunnet.Mona Levin i Aftenposten var i hvert fall en av kritikerne som lot seg begeistre av fremføringen i Oslo, og skrev bl.a. følgende:

«Henriette Myhre er en formidlingskunstner av rang, med en variasjon i uttrykksbredden som ikke bare ligger i stemmebåndenes akrobatikk, men i hele kroppen. Superelegant, vakker og slangemyk, med en plastisk tilstedeværelse til å dø for.»

Nå får publikum over store deler av landet mulighet til å få med seg den kritikerroste forestillingen, i og med at den nå skal spilles i i alt ni byer og tettsteder i løpet av oktober.

Turnéplanen for «Berlin Kabaret» ser slik ut:

* Tirsdag 5. oktober: Gamle Logen, Oslo
* Torsdag 7. oktober: Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy
* Fredag, 8. oktober: Drammens teater og kulturhus, Drammen
* Onsdag, 13. Oktober: Lørenskog Kultursenter, Lørenskog
* Søndag, 18. oktober: Festiviteten Haugesund Teater & Kulturhus, Haugesund
* Torsdag, 21. oktober : Rick’s Teater, Bergen
* Fredag 22. oktober: Kjerka Kulturverksted, Arendal
* Lørdag 23. oktober: Olavshallen, Trondheim
* Tirsdag, 26. oktober: Kulturhusbanken, Lillehammer

Henriette Myhre har selv satt sammen forestillingen, mens sangene er oversatt til norsk av av Per Qvale. Interesserte kan sette seg nærmere inn i forestillingen ved å gå til Henriette Myhres nettsider hos management- og artistkonsulkentfirmaet Wildstar World.

