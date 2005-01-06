Kjente norske jazzband sammen om støttekonsert mandag

Mandag 10/1 kl 19.30 går tre av Norges beste jazzband sammen om å arrangere støttekonsert i Gamle Logen for de flomrammede. – Det er gratis inngang på konserten, men publikum kommer ikke gratis ut igjen, forsikrer klarinettist Georg Reiss til Ballade. Pengene som samles inn vil gå uavkortet til en av de store hjelpeorganiasjonene og deres arbeid i flomområdet.

Av Hild Borchgrevink

Mandag går Magnolia Jazzband, Ophelia Orchestra og Odeon Jazz Quartet sammen om en støttekonsert for flomofrene i Sørøst-Asia. Initiativtaker til konserten er banjospiller og gitarist Johnnie Harper i Ophelia Orchestra.

— Han har stått på nå i flere dager,forteller klarinettist og saksofonist i samme orkester, Georg Reiss, til Ballade. – Gamle Logen stiller gratis lokale, og Aftenposten bidrar med annonse.

Ophelia Orchestra spiller svingende musikk – ragtime, cake-walk, tidlig jazz, brasiliansk tango, foxtrot, shimmy og charleston i originale, stiltro arrangementer fra forrige århundreskifte fram mot annen verdenskrig. Orkesterets grunnlegger og musikalske leder er ragtime-spesialisten Morten Gunnar Larsen. Han har gjennomsøkt gamle notesamlinger fra New Orleans til Ringve museum i Trondheim, og samlet en mengde originalt stoff. Sentrale på orkesterets repertoar er komponistnavn som Scott Joplin, Eubie Blake, Irving Berlin, George Gershwin og Kurt Weill; med både instrumentale “rags”, melodier fra gamle Broadway-show, og musikk fra europeiske kabaret-scener. Ved avstemning i det amerikanske tidsskriftet «Mississippi Rag» i 1999 ble OPHELIA kåret til det beste orkesteret innen sin genre.

Magnolia Jazzband (MJB) ble startet i 1972 av trombonisten Gunnar Gotaas. Magnolia er et av de få band som spiller New Orleans Revival Jazz, en musikkstil som binder sammen tradisjonell jazzmusikk og rhythm and blues. MJB har blitt karakterisert som et av de mest «rotekte» norske jazzband. De forsøker å spille genuin, innfødt New Orleans-jazz, som har blues og gospel som utgangspunkt.

Odeon Jazz Quartet går videre der Magnolia Quartet slapp, med Øistein Isachsen (klarinett), Gunnar Gotaas (trombone og vokal) og pianist Morten Gunnar Larsen, sammen med Birger Mistereggen på perkusjon. Odeon har rukket å spille inn CD under sitt nye navn og konserten vil by på smakebiter fra den, som har fått navnet «Tocando pra vocé».

— Publikum kommer gratis inn på konserten, sier Georg Reiss. – Men så får man selvsagt sjansen til å gi en durabelig takknemlighetsgave idet man går ut dørene når konserten er over.

Musikerne har ennå ikke bestemt hvilken av hjelpeorganisasjonene som arbeider i flomområdene som skal få pengene.

Ballade oppfordrer byens jazzpublikum til å møte mannssterke opp mandag 10. januar kl. 19.30 i Gamle Logen.