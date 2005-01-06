Kjente norske jazzband sammen om støttekonsert mandag

06.01.2005
Red.

Mandag 10/1 kl 19.30 går tre av Norges beste jazzband sammen om å arrangere støttekonsert i Gamle Logen for de flomrammede. – Det er gratis inngang på konserten, men publikum kommer ikke gratis ut igjen, forsikrer klarinettist Georg Reiss til Ballade. Pengene som samles inn vil gå uavkortet til en av de store hjelpeorganiasjonene og deres arbeid i flomområdet.

Av Hild Borchgrevink

Mandag går Magnolia Jazzband, Ophelia Orchestra og Odeon Jazz Quartet sammen om en støttekonsert for flomofrene i Sørøst-Asia. Initiativtaker til konserten er banjospiller og gitarist Johnnie Harper i Ophelia Orchestra.

— Han har stått på nå i flere dager,forteller klarinettist og saksofonist i samme orkester, Georg Reiss, til Ballade. – Gamle Logen stiller gratis lokale, og Aftenposten bidrar med annonse.

Ophelia Orchestra spiller svingende musikk – ragtime, cake-walk, tidlig jazz, brasiliansk tango, foxtrot, shimmy og charleston i originale, stiltro arrangementer fra forrige århundreskifte fram mot annen verdenskrig. Orkesterets grunnlegger og musikalske leder er ragtime-spesialisten Morten Gunnar Larsen. Han har gjennomsøkt gamle notesamlinger fra New Orleans til Ringve museum i Trondheim, og samlet en mengde originalt stoff. Sentrale på orkesterets repertoar er komponistnavn som Scott Joplin, Eubie Blake, Irving Berlin, George Gershwin og Kurt Weill; med både instrumentale “rags”, melodier fra gamle Broadway-show, og musikk fra europeiske kabaret-scener. Ved avstemning i det amerikanske tidsskriftet «Mississippi Rag» i 1999 ble OPHELIA kåret til det beste orkesteret innen sin genre.

Magnolia Jazzband (MJB) ble startet i 1972 av trombonisten Gunnar Gotaas. Magnolia er et av de få band som spiller New Orleans Revival Jazz, en musikkstil som binder sammen tradisjonell jazzmusikk og rhythm and blues. MJB har blitt karakterisert som et av de mest «rotekte» norske jazzband. De forsøker å spille genuin, innfødt New Orleans-jazz, som har blues og gospel som utgangspunkt.

Odeon Jazz Quartet går videre der Magnolia Quartet slapp, med Øistein Isachsen (klarinett), Gunnar Gotaas (trombone og vokal) og pianist Morten Gunnar Larsen, sammen med Birger Mistereggen på perkusjon. Odeon har rukket å spille inn CD under sitt nye navn og konserten vil by på smakebiter fra den, som har fått navnet «Tocando pra vocé».

— Publikum kommer gratis inn på konserten, sier Georg Reiss. – Men så får man selvsagt sjansen til å gi en durabelig takknemlighetsgave idet man går ut dørene når konserten er over.

Musikerne har ennå ikke bestemt hvilken av hjelpeorganisasjonene som arbeider i flomområdene som skal få pengene.

Ballade oppfordrer byens jazzpublikum til å møte mannssterke opp mandag 10. januar kl. 19.30 i Gamle Logen.

Relaterte saker

Henriette Myhre

Berlin-cabaret: Musikkhistorie som biter fra seg

Pianist Morten Gunnar Larsen og produsent Tom Garretson har i flere år lett over hele Europa etter originalmateriale fra 20-...

Håkonshallen, fra www.ulriken.no

Morten Gunnar Larsen til Bergen

Norges ragtime-stjerne Morten Gunnar Larsen tar turen til Bergen og Forsvarets musikkorps Vestlandet. – Det er meget hyggelig med slikt...

Ophelia Ragtime Orchestra

25 år med Ophelia Ragtime Orchestra

Ophelia Ragtime Orchestra markerer sitt 25 års jubileum lørdag 9. november i Gamle Logen i Oslo med to konserter. Det...

Morten Gunnar Larsen

Ophelia og KORK på Rockefeller

Ophelia Ragtime Orchestra (ORO) gjør sammen med «Norges mest fleksible symfoniorkester», Kringkastingsorkestret (KORK), konsert på Rockefeller i Oslo førstkommende torsdag....

Mari Boine

Mari Boine til Varangerfestivalen – med Kinesisk TV-team og Kinesiske musikere.

At årets mottaker av Nordisk Råds Musikkpris, Mari Boine, har verdensomspennende appell, er noe som er kjent her på berget....

Magnolia cover

Jazz for hjertet

Magnolia Jazzaband har spilt New Orleans Revival Jazz i over 30 år, og samarbeidet med størrelser som Lillian Boutté, Alaine...

Flere saker

Montasje Ultimafestvialen Instagram

Hva betyr Ultimafestivalen i dag?

Årets Ultimafestival er den 25. i rekken. Ballade har spurt musikere, komponister, kritikere, redaktører med flere om hva festivalen betyr...

Eirik Myhr og den tyrkiske produsenten Asli Filiz under Nordic Film Music Days i Berlin Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Hvordan få filmprodusenter med på notene?

I helgen gikk Nordic Film Music Days av stabelen i Berlin. Rundt 40 nordiske komponister fikk blant annet mulighet til...

Mike McCormick er opprørt over at tilgang til kunstutdanning i kongeriket baseres på hvor god råd man har, om man ikke kommer fra EU eller EØS land.

Gratis utdanning er ikke gratis – og allerede ganske dyr for noen

Sterke reaksjoner mot dyre studier for dem fra utenfor EU og EØS. Men vet folk at allerede nå må de...