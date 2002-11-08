25 år med Ophelia Ragtime Orchestra

Ophelia Ragtime Orchestra markerer sitt 25 års jubileum lørdag 9. november i Gamle Logen i Oslo med to konserter. Det blir cafè-konsert kl. 13 og jubileums-festkonsert kl. 20. Jubileumskonserten blir en helaftens opplevelse med servering av kreolsk mat, og krydres med gjesteopptredener og muligheter for dans ut i de små timer.

Pianisten Morten Gunnar Larsen dannet Ophelia Ragtime Orchestra i 1977 etter å ha bli inspirert av gruppen New Orleans Ragtime Orchestra, som besøkte både Club 7 og New Orleans Workshop i 1974. En drøm ble til virkelighet da ORO så dagens lys i 1977. Samme år besøkte den legendariske ragtimepianisten Eubie Blake Oslo. Han var da 94 år gammel. Flere av Blakes komposisjoner var da allerede på Ophelias repertoar, og det var derfor en stor ære for orkesteret å få anledning til å delta på legendens konsert på Club 7.

Den gamle pianisten ble etter sin avdeling sittende og lytte til Ophelia og Morten Gunnar – tydelig imponert over utøvernes nivå, stilfortrolighet og ektefølte engasjement for musikken. Ikke minst under framførelsen av hans egne komposisjon» Randi´s Rag», som han hadde tilegnet jazzjournalisten Randi Hultin, ble han beveget. Det er liten tvil om at mesterens tilstedeværelse og oppmuntrende deltagelse i 1977, har inspirert til at orkesteret gjennom 25 år har bibeholdt sin profesjonelle holdning og stadig søken etter autentisk uttrykk i denne musikkformen.

Morten Gunnar Larsen har samlet det meste av Ophelias repertoar på sine musikeropphold i New Orleans og New York, men har også trålet notearkiver på Ringve Museum i Trondheim, i Stockholm og i Berlin. Sistnevnte da han med Ophelia satte sammen et musikalsk portrett av Kurt Weill til hans 100 års jubileum for Oslo Jazzfestival 2000.

Ophelia Ragtime Orchestra tolker og formidler ragtime, tidlig jazz og beslektet underholdningsmusikk i tidssperspektivet ca.1898-1940. Samtidig viser orkesteret hvordan denne musikken er en levende tradisjon i dag. I tillegg til den særpregede blandingen av strykere, blåsere og jazzkomp, gir originalarrangementer fra tidsepoken orkesteret en varm og sjarmerende klang. Musikken kan gjerne kalles populærmusikk i jugend- og art deco-stil. Vokalisten bidrar med crooner-sang og en brilliant ragtime-piano solo er et av varemerkene ved OROs konserter. ORO er kjent for å formidle musikken på en informativ, utadvendt og ofte humoristisk måte.

Etter sitt opphold i New York som pianist i forestillingen «Jelly Roll!», har Morten Gunnar Larsen laget tre turneer i USA for Ophelia. Både i 1995, 1999 og 2001 hadde orkesteret opptredener på jazzklubber i New York, New Orleans og Chicago, samt konserter bl.a. i Missouri («ragtimens vugge»), Colorado og California. Etter turneen i 1999 ble Ophelia, ved en leseravstemning i tidsskriftet «Missisippi Rag», kåret til verdens beste ragtimeorkester.

I mars 2002 gjorde Ophelia sitt første samarbeid med Kringkastingsorkesteret, kanskje for første gang i historien var et 10-manns orkester solister foran et helt symfoniorkester. Konsertens tittel: «From Ragtime to Radio» var også tittelen på bandets siste CD. En kritikerrost utgivelse som bl.a. høstet seks stjerner i Dagbladet.

I tillegg til det musikalske portrettet av Kurt Weill, har Ophelia også laget programmer med fokus på Eubie Blake («Memories of Eubie»), og utdrag fra Scott Joplins berømte folkeopera «Treemonisha». Sistnevnte vil være tema for orkesterets femte CD-produksjon, våren 2003.

Det planlegges også en prosjekt med kreolsk/latin-amerikansk musikk for Oslo Jazzfestival i august 2003.

I forbindelse med jubileet har ORO lagt opp en liten jubileumsturne. I neste uke vil orkesteret spille følgende steder :

* 12.november: Modum Bad, Modum

* 13.november: «New Orleans Workshop», Gamla/Stortorvets Gjestegiveri, Oslo (som også markerer 25-års jubileet)

* 14.november: Nøtterøy Kulturhus, Nøtterøy

* 17.november: Hedemarksmuseet, Hamar