Jazz

Norges eldste jazzklubb 30 år

20.12.2001
Marianne Jemtegård

Siden 1972 har jazzklubben New Orleans Workshop satt sitt preg på Oslos konserttilbud. Med en blanding av internasjonale jazznavn og norske artister har klubben en aktiv og pådrivende rolle i det norske trad- og swingjazz-miljøet. Neste år feirer klubben sitt 30 års jubileum, og mens andre klubbkonsepter i hovedstaden sliter med å få hjulene til å få rundt, er New Orleans på full fart inn i det nye året med uforminsket styrke. – Vi er noen store entusiaster, kanskje de siste? sier Mona Pedersen og presenterer en tettpakket jubileumfeiring denne måneden.

1. januar 1999 ble to jazzklubber i Oslo slått sammen: New Orleans Workshop, stiftet 27 januar 1972, og Stortorvets Jazzklubb, stiftet i april 1982. Som Norges eldste jazzklubb feirer den «nye» klubben nå sitt 30-årsjubileum 24.-26. januar 2002. Klubbens styre består av styreleder, nestleder, kasserer, bookingansvarlig, PR-ansvarlig, vaktkorpsansvarlig, sekretær og tre styre/- varamedlemmer. I tillegg kommer valgkomité og revisor. Alt gjøres frivillig på idealistisk basis.- Vi som driver klubben er glad i den musikkformen New Orleans Workshop presenterer og representerer, og dessuten er vi noen store entusiaster – kanskje de siste? sier Mona Pedersen.

New Orleans WorkshopJazzclub har arrangert klubbkveld hver torsdag fra august til juni i tredve år. Hit kommer både medlemmer og folk som bare stikker innom for å høre på god musikk i tradjazz-sjangeren. Jazzklubben har fast tilholdssted på Stortorvets Gjæstgiveri, og har i en årrekke satt sitt preg på Oslos konsertscene.

Det var musikerne i Christiania Jazzband som dro i gang jazzklubben, blant annet for å skaffe bandet et fast spillested. På høstparten kom også Magnolia Jazzband, og disse to bandene ble klubbens faste husorkestre. New Orleans Workshop Jazzclub ble valgt til Årets jazzklubb i 1992, og arrangerte i denne forbindelse «Åpent Øre» sammen med Foreningen Norske Jazzmusikere. En gammel drøm om å etablere et storband med tradjazzstil ble realisert, og Christiania 12 så dagens lys. I dag er dette bandet et av kubbens faste husorkestre.

Christiania 12 og Magnolia Jazzband er også hovedattraksjonen når New Orleans Jazzklubb feirer seg selv med jubileumskonsert i Gamle Logen fredag 25. januar.

New Orleans Workshop Jazzclub har i dag rundt 350 medlemmer, og alle konserter er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer. Gjennom tredve år har klubben gitt fritt spillerom til en rekke store navn:

Magnolia Jazzband, Topsy Chapman (USA), Lillian Boutté (USA), Caledonia Jazzband og Carl Petter Opsahl, Sammy Rimmington (br), Christiania Jazzband, Einar Iversen, Benny Waters (USA), Funky Butt, Ophelia Ragtime Orchestra, Anne Nyborg, Ståle Ytterli, Hot Club De Norgvège, Bob Willber (USA), Dick Hyman (USA), Laila Dalseth /Totti Bergh kvintett, Reiss Rhythm Rascals, Jesper Thilo (dk), Papa Bues Viking Jazzband (dk), Theiss Nygaards Jazzband (dk), Chris Barber Jazz & Bluesband (br), Louisiana Jazzband, Magnolia Jazz Quartet, Majken Swing Society, Dr Bekken, Borg Hot Jazz, Aspheim Oldtimers, Big Chief Jazzband, Northern Europe Jazz Quartet, Marwin Charles Trio, Per Borthen Swing Dept.Ltd, Royal Garden Jazzband, Røshnes Jazzband, Sinatra Songbook, Norske Rytmekonger, Christiania 12, Stokstad/Jensen Tradband, Bayou, Stavanger, Louisiana Wahboard Five, Kustbandet (sv), Swedish Jazz Kings, Swingsters (sv), Vintage Jazz Big Band (sv), Doc Houlind All Stars (dk), Erik «Krølle» Andersen (dk), George Masso (br), Bob Barnard (Australia), Dan Barrett (USA), Scott Hamilton (USA), Joe Muranyi (USA) og Big Al Carson (USA) og Ytre Suløen Jassensemble.

