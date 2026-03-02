Om Nye Takter, Mute og mystisk bekledning
Kommer Mute til å legge ned nå som Bernt Erik Pedersen har slått fast at Bernt Erik Pedersen skriver bedre...
Kommer Mute til å legge ned nå som Bernt Erik Pedersen har slått fast at Bernt Erik Pedersen skriver bedre...
Klubbstyret ved Studentersamfundet i Oslo er svært fornøyd med innsatsen musikkmagasinet Mute gjorde for årets Sement-festival på Betong. De peker...
Mute-redaksjonen svarer her på kritikken fra Bjørn Torjus Hanssen i OSITO Records. Torjus Hanssen var i sin tid var med...
Kraftige innsparinger fra redaktøren og tilsig av nye abonnementer til tross: Jazznytt fikk ikke den økningen i støtte fra Norsk...
Silje Nergaards Spellemann-nominerte album «At First Light» har seilet opp på toppen av norske salgsbarometre for jazzplater. Kun slått av...
St. Thomas er postbudet fra Furuset som tok kassegitaren sin og reiste til Berlin for å satse på musikken. Med...
– Både artister og publikum ler av Spellemannprisen, uttalte So What-sjef Claes Olsen til Dagsavisen lørdag. – Prisen har ingen...
I torsdagens utgave av NRKS Stereo ble det lagt frem påstander om at Faro-redaktør Asbjørn Slettemark hadde fått munnkurv av...
– Asbjørn Slettemark skrev nok litt for bombastisk, og det er lite lurt når man har Sæmund Fiskvik i den...
Tidligere nestformann Ragnar Halvorsen er utnevnt til ny styreformann i Oslo Filharmonien. Han tar over etter Arve Johnsen som gikk...
Kulturrådet har nå gjort kjent denne rundes tildelinger av turné- og arrangørstøtte til rock og beslektede musikkformer. Støtten gjelder turneer...
Fra sin base på Kongsberg stuper Arne Fredriksen ut i det internasjonale verdensmusikk-markedet med både sekkepiper, tablas og hardingfele i...
– Mikal Telle skyter seg selv i foten når han angriper Norway Now-satsingen, sier Larry Bringsjord i etterkant av Tellé-gründerens...
Med nesten tjue Cannes-besøk bak seg kan Helge Westbye fra Grappa med rette kalles en norsk Midem-veteran. Og at messen...
For første gang i Norge smelter lyd og bilde sammen på en samtidsmusikk-DVD. Bak står Notam-direktør, komponist og nybrottsarbeider Jøran...
dBut hanker inn gullkantede lisensavtaler, mens Black Balloon og Tellé får distributører over hele Europa. Allikevel vil ikke Mikal Telle...
Klubbmusikken, som er blant Norges fremste musikkeksport-artikler, ble altså det minst besøkte innslaget på den norske satsingen i Midem i...
I det solen gikk ned på den franske riviera i går, våknet den norske musikken til liv. I sju timer...
Ballade- og Nye Takter-journalist, samt kommende Mute-redaktør, Marianne Jemtegård velger sine favoritter fra plateåret 2001. Her finner du både skrangelpop...
Amulet, JR Ewing, Lano Places og Päronsoda er blant artistene som stiller opp gratis når musikkprisen Alarm skal feires på...
Åpningen av verdens største musikkmesse får royalt selskap når Kronprins Haakon tar turen til Cannes for å selge norsk musikk....
Kaizers Orchestra ser ut til å bli den store vinneren av Alarmprisen 2002. Nesten halvparten av alle stemmene i kategorien...
I november inntar nordiske komponister Berlin med ni dager fylt med samtidsmusikk, nordisk kulturhistorie og sirkus. Berlin har i de...
Det er ikke bare norsk jazz- og popmusikk som får vist seg fram for verdens musikkbranjse under Midem 2002. Også...
– Norske rap’ere bør slutte å late som om de kommer fra New York og heller representere det stedet de...
– Du trenger ikke finne opp kruttet på nytt for å tilfredstille mine musikalske lyster, sier Herjulv Arnkværn, direktør i...
For de som er lei av julesanger vier Petre julen til lange konsertopptak. 1. juledag kan du få med deg...
Perculator, Sternklang, Palace of Pleasure og Moon Orchestra drar i mars/april på en lengre turné i Tyskland, Østerrike, Sveits og...
Siden 1972 har jazzklubben New Orleans Workshop satt sitt preg på Oslos konserttilbud. Med en blanding av internasjonale jazznavn og...
Vinterkulda kan brukes til mer enn snømåking og skiturer. Trenger du inspirasjon i mørke vinterkvelder kan du for eksempel ta...