Populærmusikk

Sterke navn til Alarm

Publisert
09.01.2002
Skrevet av
Marianne Jemtegård

Amulet, JR Ewing, Lano Places og Päronsoda er blant artistene som stiller opp gratis når musikkprisen Alarm skal feires på Rockefeller i Oslo lørdag 2. februar. – Det kommer til å bli en morsom kveld, sier Erlend Mokkelbost fra JR Ewing da Ballade presenterer lista over konsert-klare band. Alarm-konserten vil bli JR Ewings første spillejobb i år, og skal vi tro Alarm-juryen blir det en forrykende opplevelse. Bandet er nemlig nominert i klassen «årets liveband», og ligger på en foreløpig andreplass under publikumsavstemmingen. Selv er gruppa overrasket: – Vi hadde aldri trodd at et bråkeband som oss ville bli nominert.

I følge Alarm har responsen fra bandene vært overveldende. Nitti prosent av de forespurte artistene takket ja ‘på direkten’. En av dem var JR Ewing.

— Vi visste ikke engang hva vi sa ja til. Om vi bare skulle spille en låt eller om det var et helt sett. Ja sa vi uansett. Når det nå viser seg at vi får spille et helt sett, er jo det strålende, sier Mokkelbost. Alarm-konserten vil bli bandets første i år, før nesa vendes mot Tyskland og en ti dagers mini-turné i påsken. Deretter står en lang rekke konserter her hjemme for tur.

Foreløpig ligger JR Ewing på en andreplass i publikumsavstemmingen på Alarmprisens nettsider, slått av Kaizers Orchestra. Tidligere har hardcore-gruppa fått norske kritikere til å bli svært så løssluppen i sin bruk av rosende superlativer, og fortsatt strømmer lovord inn fra utlandet.

– Rett før jul dumpet Kerrang ned i postkassa mi, med en JR Ewing anmeldelse der vi fikk fem av fem mulige. Slikt er gøy, forteller Mokkelbost.

I utvelgelsen av artister til Alarmpris-showet har prisen lagt vekt på nominerte artister og artister som man tror vil gjøre seg bemerket i tiden fremover. Sjansen er stor for at JR Ewing vil fortsette å holde seg også i sistnevnte kategori en stund fremover.

Alarmprisen vil foreløpig ikke si hvilket band som skal åpne showet. Men ellers har de nå klar en liste på 23 navn som skal fordeles på flere scener på Rockefeller i Oslo.

Alarm-bandene 2002 er Amulet, Askil Holm, DJ Gordon, DJ Storm & Da Kid, Gatas Parlament, Gåte, Håkon Kornstad Trio, JR Ewing, Khold, Lano Places, MadCon, Nils Noa, Opaque, Paperboys, Päronsoda, Sondre Lerche, Span, Stockhaus, Surfer Rosa, Trulz & Robin, Uncle’s Institution, Vidar Busk, Warlocks.

To-tre artister vil dessuten komme til de næreste dagene

Alarmprisen går av stabelen 2. februar på Rcokefeller i Oslo. Dørene åpner kl. 20.00, og prisutdelingen begynner kl. 21.00, og billetter koster 175.- (studenter 150.-)

Relaterte saker

Amulet

Alarm for andre gang

Alarmprisen 2002 ble arrangert sist lørdag, og fremsto som en profesjonell og temmelig helstøpt begivenhet. Det alternative preget var det...

Vibeke Saugestad

Saugestad i ny rolle

Lørdag kveld går den andre Alarmprisen av stabelen med et mangfold av fremadstormende norske artister på scenen. Hele Oslos konsert-storstue...

Thulsa Doom

Caliban Sessions imponerer

The Caliban Sessions, som slipper sin første utgivelse idag, er et prosjekt hvor Ole Petter Andreassen, a.k.a El Doom (Black...

Svein Bjørge

By:Larm og Alarm slår seg sammen

På en pressekonferanse på Mono i Oslo i går ble det gjort kjent at by:Larm og Alarm-prisen heretter vil arrangeres...

Gåte,

Trolske Gåte: Hulderlokk og spontan-nudisme

Gåtes debutalbum «Jygri» er det foreløpig siste forsøket på å blande norsk folkemusikk og progressiv, til tider pompøs rock. «Gåte...

Sondre Lerche 2 (foto: Øyvind Holen)

Sondre Lerche til England

Sondre Lerche er, etter eksponeringen han har fått igjennom plata «Faces Down» og diverse vellykkede festivaljobber, blitt booket in som...

Ole Jacob Bull (th) og Tone Hansen, leder Norsk kulturråd. Foto: Tellef Øgrim

Stiftelser i tussmørke?

Kulturlivet har mye mer å hente fra stiftelsene, hvis vi utvikler en bedre politikk for dem, sier Ole Jacob Bull.

Bente Johnsrud Oslo kirkemusikkfestival fransk orden Florence Robine Frankrikes ambassadør til Norge privat

Fransk ridderorden til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals Bente Johnsrud

Festivaldirektøren får utmerkelsen «Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres» for sitt fremme av fransk kultur og musikk i Norge.

Stein Torleif Bjella Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Blå sanger om gode liv

– Også i vonde tider kan du ha et godt liv. Fastslår Stein Torleif Bjella som til tross for mange...