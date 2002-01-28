Midem-suksess krever forberedelse

Med nesten tjue Cannes-besøk bak seg kan Helge Westbye fra Grappa med rette kalles en norsk Midem-veteran. Og at messen er positiv for små, norske labler er han ikke i tvil om. Selv har han et råd til labler som planlegger å legge turen til musikkmessen Midem neste år. – Forbered dere godt! Først da kan dere få ordentlig utbytte av turen. Selv får vi mer og mer igjen for besøkene våre på Midem for hvert år som går, sier Westbye til Ballade.

— Jeg skjønner godt at unge mennesker som kommer relativt uforberedt til Midem kan bli slått til jorden av alt kaoset som råder der nede, forteller Westbye og husker tilbake til da han for første gang besøkte Midem som journalist-vikar for Arbeiderbladet i 1972. Siden den gang har det blitt maange turer til Cannes, først gjennom plateselskapet Polydor og nå de siste årene på vegne av Grappa Musikkforlag.

— For en fersk utsending kan hele messen virke vanskelig og kaotisk, og preget av overdrevent mye glamour. Men slik er det jo i showbusiness. Litt glamour og pompøse rammer blir det liksom i slike sammenhenger. Da er det fort gjort å miste gløden. Det er allikevel ikke den pompøse staffasjen som er viktig, men det faktum at du kan møte veldig mange nyttige kontakter der, forteller Westbye som sammen med tre andre utsendte fra Grappa har vært på omlag tredve møter fordelt på fem hektiske dager i år.

— Er man disiplinert og legger planer god tid i forveien kan man som lite plateselskap få masse igjen for et besøk på Midem. Men det er også viktig å påpeke at dette ikke først og fremst er en tumleplass for artister. Jeg har selv hatt med meg artister som ikke har trivdes. Midem er først og fremst en møteplass for platebransjefolk.

I år kan Westbye se tilbake på en særdeles produktiv Midem-mimiuke.

— Grappa tenker langsiktig og bygger oss opp steg for steg. I år har vi fått mer utbytte av Midem-visitten vår enn noensinne, forteller han. – Nå som markedet for oss i Norge ser stadig mer dramatisk ut, er det viktig å se mot utenlandske markeder. På Midem har vi fått sjansen til å møte representanter fra land som vi ellers ville ha brukt en formue på å reise og besøke. Våre to merker Heilo (folkemusikk) og Simax (klassisk) har vi for eksempel nå fått distribusjon på å Italia, og utsiktene for å få en tilsvarende avtale for Spania er nå meget gode. Dette var to konkrete mål vi hadde før vi reiste hjemmefra.

— Johanna Demker som vi har forlagsrettighetene på har vi dessuten nå fått med på en samleplate som Universal skal gi ut. Utgivelsen har estimert salgstall i Frankrike på 80 000, så slike avtaler er gull verdt for oss.

Westbye ser ikke bort ifra at den økte Norges-fokusen i år også har bidratt til å gjøre det enklere for norske selksaper å få kontakter i utlandet.

— Norge er veldig markert for tiden. Slik var det ikke for knappe to år siden. Norway Now-markeringen tror jeg var med på å gi en enda større bit av søkelyset til norsk musikk. Nå er det opp til hver enkelt hvordan man velger å benytte seg av det, avslutter Westbye.