Bransjen

Glissent for norsk klubb-fremstøt

Publisert
22.01.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Ballade kunne i går melde om en vellykket hovedkonsert, men svært få tilskuere under det avsluttende electronica-nachspielet med Illumination, Bjørn Torske og Mikal Telle & Annie. Mikal Telle i Telle Records går i dagens Dagbladet hardt ut mot Music Export Norway, som han hevder ikke har peiling på klubbmusikk. – Music Export Norway har fått til mye her nede, men man kan spørre seg om det er riktig prioritering å bruke fire millioner kroner på Midem. Folk kommer ikke til Midem for å gå på konsert med nye band, sier Telle.

Det er Dagbladets Håkon Moslet som slår opp denne saken i dag, og som alt i ingressen fastslår at «den norske storoffensiven under verdens største musikkmesse, Midem, har gitt blandede resultater.» Som bevis trekker han frem frem noe Ballades Marianne Jemtegård også påpekte i sin reportasje fra Cannes i går: Både Illumination og DJ-paret Annie & Mikal Telle måtte spille for et nærmest tomt lokale på det eksklusive hotellet Martinez, der bare bransjefolk med delegatpass fikk slippe inn.

— Vi spilte for sju mann, og alle er venner av oss fra Bergen, sier Telle til Moslet. – Her har vi hotellrom til 5000 kroner natta, og så kommer det bare en håndfull nordmenn for å høre på oss. Det er sløsing med penger, og det er litt meningsløst.

Moslet gjør i sin artikkel et nummer av at «den norske stat er med på å betale de svinedyre rommene til Telle og resten av den norske klubbmusikkeliten på det luksuriøse hotellet Martinez.» «Norway Now»-framstøtet er «støttet av tre forskjellige departementer med til sammen 1,7 millioner kroner», skriver Dagbladets underholdningsjournalist videre.

— Music Export Norway har fått til mye her nede, men man kan spørre seg om det er riktig prioritering å bruke fire millioner kroner på Midem. Folk kommer ikke til Midem for å gå på konsert med nye band, sier en kritisk Telle, som mener at både lokalet og settingen var feil under søndagens klubb-fokus. Han mener at Music Export Norway ikke har greie på klubbkultur, og fyrer ellers av følgende bredsalve mot norsk musikkbransje generelt:

— Den etablerte musikkbransjen hjemme har aldri gjort noe for oss. Klubbscenen er blitt ignorert av de store selskapene. Men de vil gjerne at vi skal være med og fronte den norske musikksatsingen her nede. Det føles litt rart. Derfor har jeg litt blandede følelser. Men man kan jo håpe at de fra nå av også kan strekke ut ei hånd når vi jobber hjemme i Norge, ikke bare når vi er her nede og briefer.

Leder i Music Export Norway, Inger Dirdal, beklager at ikke flere kom for å høre Illumination og artistene fra Telle Records.

— Det er veldig synd. Vi burde nok ha åpnet dørene for vanlig publikum, men det gikk ikke på grunn av sikkerheten.

Hun uttrykker samtidig glede over at den første delen av den norske klubbkvelden var godt besøkt, i likhet med selve åpningskonserten i festivalpaleet.

Du kan ellers også lese mer om saken i Ballades eget intervju med Telle i dag.

BransjeDebattEksportGenrePopulærmusikkTechno / House / ElektronikaKonferanser / SeminarerKonserter / ForestillingerMesserOrganisasjonerPresseUtlandet

Relaterte saker

Mikal Telle i

Telle for tomme saler på Midem

Klubbmusikken, som er blant Norges fremste musikkeksport-artikler, ble altså det minst besøkte innslaget på den norske satsingen i Midem i...

Furia

Vellykket norsk åpning

I det solen gikk ned på den franske riviera i går, våknet den norske musikken til liv. I sju timer...

Maria Solheim

Norge i Cannes: KKV stiller igjen

Det er ikke bare hippe, norske elektronika-duoer som har et marked i utlandet. Kirkelig Kulturverksted har lenge gjort det bra...

Helge Gaarder

Norge i Cannes: Rikskonsertene er til stede

Det er slett ikke bare den rene platebransjen som har løst flybilletter til Franrike denne helgen. Også Rikskonsertene synes et...

Cato Salsa Experience

Norge i Cannes: MIDEM åpner søndag

En årlig mønstring av det internasjonale musikklivet finner sted langs den franske riviera. Kanskje er den ikke like kjent som...

Nils Heldal (foto: Øyvind Holen)

Norge i Cannes: Delegatene til MIDEM 2002

Ballade vil dekke MIDEM 2002 på direkten i år, men lader alt nå opp med en rekke artikler i tilknytning...

Ingrid Kindem, styreleder i NOPA

#hørnorsk: Løft for norsk musikk

Kampanjen for norsk musikk i offentligheten fortsetter.

Glassmanet

Ballade video: Bylarm spesial x 12

Sjekk ut videoer med Bylarm-aktuelle artister som Tolou, Bargee, Unge Obi, SA_G, Glassmanet, Aktiv Dödshjelp, Beforefrances, Mathias Angelhus, Anna Lille,...

Bergen barnekor Foto: Eivind Senneset / Bergen kommune

Kan kor brukes til integrering?

Prosjektet Barn synger har som mål å gi kor til alle. Pilotprosjekt med lavterskel-kor er i gang i Bergen og...