Glissent for norsk klubb-fremstøt

Ballade kunne i går melde om en vellykket hovedkonsert, men svært få tilskuere under det avsluttende electronica-nachspielet med Illumination, Bjørn Torske og Mikal Telle & Annie. Mikal Telle i Telle Records går i dagens Dagbladet hardt ut mot Music Export Norway, som han hevder ikke har peiling på klubbmusikk. – Music Export Norway har fått til mye her nede, men man kan spørre seg om det er riktig prioritering å bruke fire millioner kroner på Midem. Folk kommer ikke til Midem for å gå på konsert med nye band, sier Telle.

Det er Dagbladets Håkon Moslet som slår opp denne saken i dag, og som alt i ingressen fastslår at «den norske storoffensiven under verdens største musikkmesse, Midem, har gitt blandede resultater.» Som bevis trekker han frem frem noe Ballades Marianne Jemtegård også påpekte i sin reportasje fra Cannes i går: Både Illumination og DJ-paret Annie & Mikal Telle måtte spille for et nærmest tomt lokale på det eksklusive hotellet Martinez, der bare bransjefolk med delegatpass fikk slippe inn.

— Vi spilte for sju mann, og alle er venner av oss fra Bergen, sier Telle til Moslet. – Her har vi hotellrom til 5000 kroner natta, og så kommer det bare en håndfull nordmenn for å høre på oss. Det er sløsing med penger, og det er litt meningsløst.

Moslet gjør i sin artikkel et nummer av at «den norske stat er med på å betale de svinedyre rommene til Telle og resten av den norske klubbmusikkeliten på det luksuriøse hotellet Martinez.» «Norway Now»-framstøtet er «støttet av tre forskjellige departementer med til sammen 1,7 millioner kroner», skriver Dagbladets underholdningsjournalist videre.

— Music Export Norway har fått til mye her nede, men man kan spørre seg om det er riktig prioritering å bruke fire millioner kroner på Midem. Folk kommer ikke til Midem for å gå på konsert med nye band, sier en kritisk Telle, som mener at både lokalet og settingen var feil under søndagens klubb-fokus. Han mener at Music Export Norway ikke har greie på klubbkultur, og fyrer ellers av følgende bredsalve mot norsk musikkbransje generelt:

— Den etablerte musikkbransjen hjemme har aldri gjort noe for oss. Klubbscenen er blitt ignorert av de store selskapene. Men de vil gjerne at vi skal være med og fronte den norske musikksatsingen her nede. Det føles litt rart. Derfor har jeg litt blandede følelser. Men man kan jo håpe at de fra nå av også kan strekke ut ei hånd når vi jobber hjemme i Norge, ikke bare når vi er her nede og briefer.

Leder i Music Export Norway, Inger Dirdal, beklager at ikke flere kom for å høre Illumination og artistene fra Telle Records.

— Det er veldig synd. Vi burde nok ha åpnet dørene for vanlig publikum, men det gikk ikke på grunn av sikkerheten.

Hun uttrykker samtidig glede over at den første delen av den norske klubbkvelden var godt besøkt, i likhet med selve åpningskonserten i festivalpaleet.

