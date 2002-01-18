Bransjen

Norge i Cannes: MIDEM åpner søndag

Publisert
18.01.2002
Skrevet av
Jan-Olav Glette

En årlig mønstring av det internasjonale musikklivet finner sted langs den franske riviera. Kanskje er den ikke like kjent som filmfestivalen i Cannes. Likefullt er denne messen i samme by en viktig arena for norske og utenlandske aktører. I år reiser flere norske delegater enn noen gang ned til festivalen for å fronte det norske flagget, og gjøre nye avtaler om eksport og import av fonogrammer, musikkartikler og livemusikk.

Med fokuset på fedrelandet i åpningskonserten under mottoet «Norway Now!», og en rekke av landets mest profilerte utøvere tilstede, regner man med en hel del oppmerksomhet omkring norsk musikk og norske artister. Ballade har snakket med noen av dem som skal dit i helgen om forventninger og planer før avreise.

Direktør Øyvind Hagen i distribusjonsselskapet Tuba i Oslo er en av dem som har fylt opp møteboken på forhånd:

— Vi planlegger 30 møter med ulike kontakter som vi jobber med. I stor grad er dette de distributørene og plateselskapene som vi handler med. Vi skal bli enige om priser og vilkår for innkjøp og kår, samt pleie personlige kontakter.

— Det som gjør det viktig med MIDEM, er at nesten alle drar dit. Vi i Tuba jobber med folk i USA, Canada og på New Zealand – kort sagt store deler av jordkloden. I stedet for å reise halve året for å treffe disse, drar vi til bransjetreffene på Midem og Popkomm. og har møter med dem der. Alle våre forretningsforbindeler er der, noe som gjør det mye lettere for oss.

— Vi jobber også andre veien, og forsøker å selge inn det vi sitter på av norske ting til eksport. Vi har merket en viss økning på salget av Telle- og Garralda-produkter, og relativt sett er det nok mer interesse for norsk musikk enn før. Likevel må det sies å være ganske begrenseda kvanta som går den veien. Vi skulle gjerne sett det tidoblet.

Øyvind Hagen mener for øvrig at det han kaller «hele denne «look to Norway»-greia» må sies å være noe oppskrytt.

— Vi er nok ikke kommet så langt som vi liker å tro ennå. Vi prøver likevel å få mest mulig ut av dette.

— Midem er en sjanse til å prøve stå samlet under ett for norsk musikkliv. Alle samarbeider med Music Export Norway som har standen. Utover det har vi ikke noe utbredt samarbeid med andre norske deltakere der nede. Men om noen kommer bort og spør oss om vi vet hvem Claes Olsen eller Jon Birger Wormdahl i Racing Junior er, forteller vi dem selvsagt det. Ellers skjer det hele veien sånt som dukker opp fordi man er venner, eller introduserer hverandre for kolleger i bransjen.

Relaterte saker

Sondreportrett

Kronprins Haakon til Midem

Åpningen av verdens største musikkmesse får royalt selskap når Kronprins Haakon tar turen til Cannes for å selge norsk musikk....

Inger Dirdal og Larry Bringsjord, FONO

Norge er vertsnasjon for MIDEM 2002

Norge og Music Export Norway har takket ja til det ærefulle oppdraget å være såkalt vertsnasjon når MIDEM 2002 skal...

Furia

Norge i fokus på Midem

Sondre Lerche, Briskeby og Xploding Plastix er blant artistene som for alvor skal sette Norge på verdenskartet når verdens viktigste...

Grete Knudsen og Ellen Horn

Storsatsing under MIDEM 2002

Ballade har i en serie artikler satt fokus på den norske tilstedeværelsen under de internasjonale bransjetreffene MIDEM og POPKOMM. Nå...

Ole Kristian Ruud

Klassisk norsk på Midem

Det er ikke bare norsk jazz- og popmusikk som får vist seg fram for verdens musikkbranjse under Midem 2002. Også...

Maria Solheim

Norge i Cannes: KKV stiller igjen

Det er ikke bare hippe, norske elektronika-duoer som har et marked i utlandet. Kirkelig Kulturverksted har lenge gjort det bra...

Flere saker

Stillbilde fra Swank Mami biff bergen h23

Ballade video spesial: Noen smakebiter fra BiFF 2023

Vi ser på kandidatene til Årets musikkvideo under Bergen Internasjonale Filmfestival, inkludert Slomosa, Rick Grove, Swank Mami, Rambow og Theo...

Desibel

Naturen vil ikke beskytte deg lenger

Komponister pleide å feire naturens skjønnhet. Klimakrisen og koronaviruset er imidlertid håndfaste beviser på at naturen har vendt seg mot...

Unni Wilhelmsen Foto: FFNP

Audun Tyldens Minnepris til Unni Wilhelmsen

Wilhelmsen mottok prisen mandag kveld.