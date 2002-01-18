Norge i Cannes: MIDEM åpner søndag

En årlig mønstring av det internasjonale musikklivet finner sted langs den franske riviera. Kanskje er den ikke like kjent som filmfestivalen i Cannes. Likefullt er denne messen i samme by en viktig arena for norske og utenlandske aktører. I år reiser flere norske delegater enn noen gang ned til festivalen for å fronte det norske flagget, og gjøre nye avtaler om eksport og import av fonogrammer, musikkartikler og livemusikk.

Med fokuset på fedrelandet i åpningskonserten under mottoet «Norway Now!», og en rekke av landets mest profilerte utøvere tilstede, regner man med en hel del oppmerksomhet omkring norsk musikk og norske artister. Ballade har snakket med noen av dem som skal dit i helgen om forventninger og planer før avreise.

Direktør Øyvind Hagen i distribusjonsselskapet Tuba i Oslo er en av dem som har fylt opp møteboken på forhånd:

— Vi planlegger 30 møter med ulike kontakter som vi jobber med. I stor grad er dette de distributørene og plateselskapene som vi handler med. Vi skal bli enige om priser og vilkår for innkjøp og kår, samt pleie personlige kontakter.

— Det som gjør det viktig med MIDEM, er at nesten alle drar dit. Vi i Tuba jobber med folk i USA, Canada og på New Zealand – kort sagt store deler av jordkloden. I stedet for å reise halve året for å treffe disse, drar vi til bransjetreffene på Midem og Popkomm. og har møter med dem der. Alle våre forretningsforbindeler er der, noe som gjør det mye lettere for oss.

— Vi jobber også andre veien, og forsøker å selge inn det vi sitter på av norske ting til eksport. Vi har merket en viss økning på salget av Telle- og Garralda-produkter, og relativt sett er det nok mer interesse for norsk musikk enn før. Likevel må det sies å være ganske begrenseda kvanta som går den veien. Vi skulle gjerne sett det tidoblet.

Øyvind Hagen mener for øvrig at det han kaller «hele denne «look to Norway»-greia» må sies å være noe oppskrytt.

— Vi er nok ikke kommet så langt som vi liker å tro ennå. Vi prøver likevel å få mest mulig ut av dette.

— Midem er en sjanse til å prøve stå samlet under ett for norsk musikkliv. Alle samarbeider med Music Export Norway som har standen. Utover det har vi ikke noe utbredt samarbeid med andre norske deltakere der nede. Men om noen kommer bort og spør oss om vi vet hvem Claes Olsen eller Jon Birger Wormdahl i Racing Junior er, forteller vi dem selvsagt det. Ellers skjer det hele veien sånt som dukker opp fordi man er venner, eller introduserer hverandre for kolleger i bransjen.