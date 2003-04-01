Kunstmusikk

Gunilla Süssmann debuterer i Gamle Logen

01.04.2003
- Red.

Førstkommende mandag spiller Gunilla Süssmann sin debutkonsert i Gamle Logen i Oslo med verk av Racmaninoff, Prokofieff, Mortensen, Schumann og Beethoven. – Da Beethoven skrev sin sonate nr. 30 var han døv. Det er nesten ufattelig å tenke at han bare har hørt denne musikken for sitt indre øre, sier Süssmann.

Det er store forventninger knyttet til Gunilla Süssmanns karriere som konsertpianistinne. I en alder av 25 år har hun utmerket seg som mottaker av bl.a. Robert Levins Festspillpris 2002, kåret til Intromusiker av Rikskonsertene 2001-03, vært finalist i EBUs musikkkonkurranse i Lisboa 1996 og vunnet Ungdommens Pianomesterskap i 1987 og 1995.

Gunilla Süssmann har kandidateksamen i klaver fra Norges Musikkhøgskole (2000), og avslutter sin solistutdanning ved Musikkhøyskolen i Hanover i 2003, hvor hun studerer med professor Einar Steen-Nøkleberg.

En pressemelding fra Gamle Logen forteller at Süssmann kommer til å bli en opptatt dame i 2003. Oppdrag i år omfatter bl.a. Griegs a-moll med Symfoniorkesteret i Santiago de Chile, og Oiseaux Exotique av Olivier Messiaen med Bergen Filharmoniske Orkester. Sammen med Ernst Simon Glaser turnérer hun Norden og Baltikum i regi av Rikskonsertene, hun spiller trio med Martin Fröst og Tanja Tetzlaff i Tyskland og ved Festspillene i Bergen, og spiller recitals bl.a. i Horten, Skien, Oslo, Stavanger, Festspillene i Bergen, Santiago de Chile og Hanover foruten engasjementer ved Olavsfestdagene i Trondheim, Nordland Musikkfestuke, Festspiele Mecklenburg Vorpommern og Ultima.

For plateselskapet Naxos har Gunilla Süssmann spilt inn Geirr Tveitts konsert for to klaverer og orkester, sammen med pianist Håvard Gimse og Royal Scottish Symphony Orchestra under ledelse av Bjarte Engeseth. Innspillingen fikk glimrende mottakelser, og var bl.a. «Editor’s Choice» i det anerkjente tidsskriftet Gramophone i oktober 2002.

Debutprogrammet ble sist søndag fremført i Horten. I tillegg til Oslokonserten den 7. vil programmet også spilles i Skien 6. april og i Stavanger 9. april.

