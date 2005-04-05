Svein Tindberg med nye Bibeltekster til Hardanger Musikkfest

Publikum som befinner seg rundt Sørfjorden i Hardanger i pinsen, får tre muligheter til å høre Svein Tindberg lese og leke seg med tekster fra bibelen. Tindberg har tidligere hatt stor suksess med enmannsforestillingene «Evangeliet etter Markus» og «Apostlenes gjerninger». Blant de mer musikalske gjestene på Hardanger Musikkfest finner vi utøvere som Knut Buen, Gunilla Süssmann, Arve Moen Bergset, Ole Edvard Antonsen, Wolfgang Plagge, Åge Kvalbein og Arve Tellfsen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Den mest spektakulære forestillingen med Tindberg blir nok inne i fjellet på Lilletopp, i regi av Hardanger Musikkfest og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal, søndag 15. mai, kl 11.

— Da jeg var i hulen på Lilletopp og alle snakket om hvor fint det hadde vært med arbeider/rallartekster der inne, tenkte jeg i en litt annen retning, forteller Svend Tindberg. – Jeg tenkte Bibeltekster: Grunntekster for vår kultur i grunnfjellet. Jeg så for meg en liten scene inn mot hjørnet, et par lyskastere fra hver side og tente stearinlys.

— Jeg vil holde en forestilling på ca 90 minutter, basert på Bibeltekster. Det blir en kveld hvor jeg i anledning pinsen vil bruke tekster fra Apostlenes Gjerninger, men også fra Markus. Videre tar jeg publikum med litt «bak kulissene» og snakker, leker med måten å nærme seg disse tekstene med teatrets øyne – ikke med teologiens.

Forestillingen er kalt «Som skrevet står», og beskrives av Tindberg selv som en forestilling med mye humor.Tindberg er utdannet fra Statens Teaterhøgskole i 1974. Han har vært ved Det Norske Teatret, Fjernsynsteatret, Trøndelag Teater, Nationaltheatret og Riksteatern (Sverige). Enmannsforestillingene «Evangeliet etter Markus» og «Apostlenes Gjerninger» var begge i regi av Kjetil Bang-Hansen.

Hardanger Musikkfest åpner i år dørene for tiende gang, og vil i den anledning bli offisielt åpnet av H.M. Dronning Sonja. Det er Bergen Filharmoniske orkester som står for åpningskonserten, med den verdsberømte fløytisten James Galway som solist og dirigent.

Pinseaften er det bl.a. konsert med Vladimir og Dimitri Ashkenazy, far og sønnn, på klaver og klarinett. Siden går det slag i slag gjennom hele pinsehelgen, inntil musikkfesten toner ut med en norsk konsert om kvelden 17. mai.

— Ballettgallaen i fjellhallen i Sima kraftverk med stjernedansere fra Nasjonalballetten, Schubertiade frå morgen til kveld, nordisk konsert i brorskapens ånd med tanke på 1905, og de «Musikalske Landskaper» som Ole Edvard Antonsen tek oss gjennom på 17. mai, er bare noen av høydepunktene, sier arrangørene selv.

Konsertarenaene er rundt og langs Hardangerfjorden, helt fra Vøringsfossen til Alsåker, fra Odda til Eidfjord, fra Sima til Aga og til Tyssedal og Lofthus. Her står også naturopplevelsene i kø, lover arrangørene.

Hardanger Musikkfest mener at årets program er det mest rikholdige noensinne, og kan bl.a. lokke med respekterte utøvere som Arve Tellefsen, Knut Buen, Gunilla Süssmann, Arve Moen Bergset, Ole Edvard Antonsen, Wolfgang Plagge, Åge Kvalbein, Oslo strykekvartett, Ellen Siegel og Ragnhild Heiland Sørensen.

På den tekstmessige siden har man spent buen fra Henrik Wergeland til Frode Grytten, som begge er representert under forestillinmgen «Hardingaspel – eit program om fjorden og folket i bilete, tekst og musikk av kunstnarar knytt til Hardanger».

Blant de mange komponistene som skal fremføres under årets jubileumsutgave av Hardanger Musikkfest, nevner vi i farten Edvard Grieg, Johan Svendsen, Ole Bull, Geirr Tveitt og Halfdan Kjerulf, samt Albinoni, Bach, Schumann, Schönberg, Poulenc og Mozart.

Åse Kleveland ble i fjor ansatt som ny styreleder i Hardanger Musikkfest, og vil i år ønske velkommen til sin første festival i denne posisjonen. Med seg i styret har hun Knut Terje Solstad, Einar Steensnæs, Solfrid Borge og Hans Petter Westfal-Larsen. Festivalen arrangeres av stiftelsen Hardanger Musikkfest i samarbeid med Ullensvang Herad.

— Jeg ser frem til å få delta i arbeidet med Hardanger Musikkfest og ønsker å styrke festivalens posisjon på det høye kvalitetsnivå som allerede kjennetegner den, har Kleveland uttalt.

Festivalens kunstneriske leder er Stig Nilsson, som på sin side ønsker publikum velkommen med følgende ord:

— Gjennom et nært og inspirerende sammarbeid med engasjerte mennesker og institusjoner i Hardanger har festivalen vokst, kunstneriskt og inneholdsmessig, slik at vi i år kan tilby et program mer omfattende og variert enn noensinne. Fra enkle soloer til fullt symfoniorkester, fra barokkmusikk til helt nyskreven musikk, fra den intime folkedans til den storslagne ballettgalla, bare for å nevne noe. Det er min forhåpning at vi alle, tilreisende og fastboende, utøvere og publikum, skal få noen opplevelsesrike dager sammen her i Hardanger.

For fullstendig program anbefaler Ballade et besøk til http://www.hardangermusikkfest.no.