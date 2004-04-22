Felefenomen på vei ut i verden

21. mai uteksamineres verdens første diplomstudent på hardingfele fra Norges Musikkhøgskole. Noen dager senere er Andreas Ljones solist med Trondheim Symfoniorkester i Olavshallen. Ljones kom i 2002 som første folkemusiker inn på diplomstudiet på Norges Musikkhøgskole. Nå skal han flytte til London og satse internasjonalt innen world music, og da lekr vi ikke butikk. – Firmaet skal styre karrieren min. Det skal til og med styre hva jeg sier og hvordan jeg ser ut. Intervjuene skal være innenfor rammene vi ønsker, sa han til Gudbrandsdølen Dagningen nylig. Andreas Ljones er også medlem av Spellemannsprisvinner Majorstuen. Med andre ord har verden noe å vente på.

Av Hild Borchgrevink

Ballade kan ikke for det, dette (og de syv forslagene til overskrift som følger pressemeldingen), inspirerer oss til å lage en liten sak helt uten at Andreas vet det. For det er nemlig absolutt grunn til å stoppe opp ved dette felefenomenet! Vi håper at han tilgir oss, men er forberedt på å møte brandingpolitiet med rak rygg hvis det banker på.

Andreas Ljones begynte på Norges Musikkhøgskole i 1998 og har studert med Sven Nyhus og Arve Moen Bergset, og var altså den første folkemusikkstudenten som kom igjennom det trange nåløyet til diplomstudiene på NMH. Han er medlem av og har vært med å starte opp suksessgruppa Majorstuen som stakk av med fjorårets Spellemann i folkemusikklassen. Han skriver musikk selv for teater og dans. I løpet av studiet har han også tatt steget over i det kunstmusikalske ved å jobbe med komponister og innstudere verker komponert for hardingfele og orkester.

Til disse orkesterverkene har Andreas Ljones i samarbeid med felemakeren Harald Lund fått bygget en konserthardingfele. – Den tradisjonelle hardingfela er vanligvis for spak sammen med et stort orkester, forklarte Ljones til nrk.no nylig. Derfor har Harald Lund laget en hardingfele med en instrumentkropp som ligner fiolinene til de italienske mesterne fra Cremona. Dette gjør at fela bærer bedre gjennom orkesterklangen.

Det finnes noe komponert norsk repertoar for hardingfele i den klassiske genren, for eksempel Geir Tveitts ”Tri Fjordar” og ”Fossegrimen” av Johan Halvorsen. Under årets Ultimafestival ble det også urframført fem nye bestillingsverk for solo hardingfele, av den sørafrikanske komponisten Kevin Volans, briten Michael Finnissy, koreaneren Kunsu Shim, den unge svenske komponisten Malin Bång og de norske komponistene Asbjørn Schaathun og Nils Økland.

Andreas Ljones har også nye samarbeid med komponister på trappene, ved siden av at han vil satse i verdensmusikk-genren med den nye gruppa Andreas Ljones Band. Når diplomkonsertene er unnagjort flytter den unge utøveren til London, der han skal arbeide for å nå det unge publikummet. – Det er så mange som har fordommer mot folkemusikk, så jeg må gjøre noe mer ekstremt og ha en mer åpen dialog. Jeg forsøker å lage en ny profil, slik at ungdom kan møte musikken på en åpen basis, fortalte Ljones til GD. Blant annet har han testet en promovideo sammen med musikken i Andreas Ljones Band, for et ungt publikum, med suksess.

Til den forestående diplomeksamenen har han engasjert stylist. Hvis ikke London legger merke til denne karen, ligger hatten vår klar til spising her på bordet, og er man i Trondheim 27. mai så kan man også få en forsmak (på moroa, altså, ikke på hatten).