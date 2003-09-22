Folkemusikk

Majorstuen åpner høstsesongen i konsertserien OsloFOLK

22.09.2003
- Red.

Majorstuen består av unge, godt skolerte musikere med kreativitet og vilje til fornying. Torsdag 25. september åpner de høstens konsertserie OsloFOLK i hovedstaden – en konsertserie som ønsker å presentere tradisjonsmusikk på en ny måte. – Utgangspunktet for OsloFOLK er å presentere band som beveger seg fritt i ulike musikklandskap av groover, klanger og arrangeringstradisjoner, men samtidig har en fellesnevner – tilknytningen til en folkemusikkultur, sier daglig leder av FolkemusikkSCENA Oslo, Nils-Øyvind Bergset.

Med utgangspunkt i den norske folkemusikken serverer Majorstuen raffinert og elegant musikk, kombinert med humor og selvironi. Med sitt fargerike klangbilde, varierte repertoar og egne arrangementer presenterer Majorstuen ei samspillsform som gir gruppa en sterk identitet.

— Majorstuen kan karakteriseres med ordene: energisk og elegant, blendende teknikk og presisjon, utstråling, sjarm, humør, trøkk og tæl, reklamerer Nils-Øyvind Bergset, som sammen med Elisabeth Vatn er en av de ansvarlige for konsertserien OsloFOLK.

Majorstuen består av Jorunn Marie Rypdal Kvernberg (fele), Tove Hagen (fele/cello), Synnøve Sæmundsdotter Bjørset (fele/bratsj), Ragnhild Furebotten (fele), Gjermund Larsen (fele/cello) og Andreas Skeie Ljones (fele/bratsj). De ga tidligere i år ut debutalbumet «Majorstuen» på 2L, og høstet blant annet følgende omtale i Nationen: «Her er et overskudd av tøffe tak og vemodige strøk. Av det vemodige kan vi trekke frem «Sirdølen», med mørk, tung cello og vare motstemmer, og «Tussgubbin» av Hans W. Brimi med flotte harmoniseringer som gir vakre klanglige virkninger. Av det tøffe kan vi nevne polsen «Tøger» som både har driv og dynamikk. Tøff er også Gjermund Larsens hybridlåt «Rett vest med Eric Øst». Etter en slags sigøyneråpning kommer en urkul svensk-amerikansk sammensmeltning, som akselererer som et godstog.»

Også i utlandet er platen lagt merke til, der CDRoots skriver følgende: «Norwegian fiddlers rule the world, and this CD is solid proof. This vital stuff, brilliant performances, beautifully recorded and altogether essential listening for anyone with a love of the Nordic fiddle sound.»

Konserten finner sted på Parkteatret torsdag 25. september, og dørene åpner som vanlig klokken 20.

OsloFOLK oppsto som en idé fra FolkemusikkSCENA – Oslo, som startet opp våren 2001. FolkemusikkSCENA samarbeider også med Rikskonsertene og Samspill om programmet for konsertene i denne serien.

Høsten 2003 kan du høre følgende artister på OsloFOLK:

Torsdag 25. september: Majorstuen
Torsdag 16. oktober: Cissokho system
Torsdag 30. oktober: Milonga Nord
Torsdag 6. november: Kimmo Pohjonen
Torsdag 4. desember: Fliflet/Hamre/Reiersrud

Du kan lese mer om artistene her: http://www.folkemusikkscena.no/oslofolk.html

