OsloFOLK – ny festival for folkemusikken

OsloFOLK er et nytt skudd på festivalstammen i Oslo, og byr på en langhelg i folkemusikkens tegn midt i sentrum av hovedstaden. Fra torsdag 24. oktober kan du oppleve konserter med Blåmann Blåmann, Tindra og Jon Balkes nye band Batagraf, samt egen Oslokappleik lørdag.

OsloFOLK-festivalen presenterer et bredt spekter av folkemusikk, og gjennom å besøke festivalen kan du orientere deg i ulike strømninger i folkemusikkmiljøet i dag. På festivalen kan du oppleve et sterkt miljø som kan og vil eksperimentere, men som samtidig har beina solid plantet i sine egne tradisjoner.

Festivalen består av fire arrangement:

* Torsdag 24. oktober kl 21.00: Jon Balke / Batagraf (OsloFOLK)

* Fredag 25. oktober kl 21.00: Blåmann Blåmann (OsloFOLK)

* Lørdag 26. oktober kl 11.00: Oslokappleik

* Mandag 28. oktober kl 20.30: Tindra (FolkemusikkPØBB)

OsloFOLK-festivalen presenterer ytterligheter innen dagens folkemusikkmiljø. Det norske folkemusikken overlevde 18- og 1900-tallet takket være kappleikene, som fremdeles er en ryggrad som forener miljøet. På Oslokappleiken opplever du de tradisjonelle formene for spel, dans og sang. Dette er først og fremst tevlinger for solister og rene felelag.

Konsertserien OsloFOLK presenterer rene konserter med grupper som blander tradisjonelle uttrykksformer med nyere. Jon Balke og hans Batagraf presenterer et perkusjonsbasert, helt nytt bandkonsept, og kan også plasseres i kategorien for grensesprengende jazz. Batagraf kan ses på som en mega-trio innen jazzidiomet, der hele trommeslagerrollen er bygd ut til et mektig, men organisk og elastisk kraftelement, kontrastert mot elektronikk og saksofon. Trommen er noe av det eldste vi har av norsk folkemusikk, en tradisjon som har blitt tatt fram igjen de siste årene. Bandet bygger på Jon Balkes ideer, som en videreføring fra band som Jøkleba og Magnetic North Orchestra.Bandet består av Jon Balke (perkusjon, keyboards), Helge Norbakken (perkusjon), Ingar Zach (perkusjon), Kenneth Ekornes (perkusjon), Harald Skullerud (perkusjon) og Frode Nymo (saksofon).

Videre har vi Blåmann Blåmann, fire musikere fra Vinje i Telemark. Repertoaret består av middelalderballader, lydarslåtter, springarer, gangarer, hallinger, slåttestev og viser, men arrangementene er inspirert av nyere populærmusikk. Gruppa har med sin humoristiske og energiske sceneopptreden, samt CDen «Blåmann Blåmann», opparbeidet seg et stort navn på den norske folkemusikkarenaen. På denne konserten stiller bandet med utvidet besetning. Med på scenen denne gangen er Odd Nordstoga (gitar, trekkspill, sang), Lars Underdal (hardingfele og fele), Silje Hegg (fløyter og sang), Asgaut Bakken (gitarer og sang), John Vinge (rhodes), Erik Holm (perkusjon) og Kjetil Dallan (bass).

FolkemusikkPØBB er en soial møteplass for de folkemusikkinteresserte. Her møtes folk til en konsert og prat i et uformelt miljø. Tindra er en folkemusikktrio som består av Åshild Vetrhus fra Suldal i Rogaland (kveding), Jorun Marie Rypdal Kvernberg fra Fræna i Romsdal (fele/hardingfele) og Irene Tillung fra Voss (akkordeon). Gruppa har eksistert siden høsten 2000, og oppstod i folkemusikkmiljøet ved Norges Musikkøgskole. På programmet står for det meste tradisjonsmusikk fra hjemtraktene til de tre, som de selv bearbeider og arrangerer for besetningen. Jentene i Tindra legger vekt på å skape gjennomførte, gode arrangement der gruppa som helhet står i sentrum. Mye av repertoaret til Tindra er lyrisk preget, men de har også lystige slåttestev og drivende hallinger på programmet.

OsloFOLK – Festival er et samarbeid mellom FolkemusikkSCENA – Oslo og Laget for folkemusikk om en langhelg med folkemusikk i Oslo. FolkemusikkSCENA – Oslo er en del av prosjektet Den norske Folkemusikkscena som skal gi folkemusikerne flere arenaer å opptre på. Laget for Folkemusikk er lokallaget til Landslaget for Spelemenn i Oslo og laget fyller 100 pr i 2003.

