Tigerlily til Nordic Roots Festival i USA

Helgen 18. til 21. september arrangeres Nordic Roots Festival i Minneapolis, USA. Der skal det norske bandet Tigerlily med frontsekkepipespiller Elisabeth Vatn gi konsert, og dessuten holde sekkepipeworkshop for sekkepipefrelste amerikanere. Nylig vendte bandet, som friskt kombinerer norsk og intrenasjonal instrumentering, også tilbake fra en turné i Malawi i regi av UD og den malawiske forfatterforening.

Tigerlily ga ut den kritikerroste CDen «Tigerlily» våren 2003, og omtales for tiden som et av de mest spennende bandene på den norske cross over-scenen. Nylig vendte bandet – som består av Elisabeth Vatn (sekkepiper, harmonium, meråkerklarinett, bassklarinett), Olav Torget (gitarer, konting, bass, kinesisk månegitar, banjo), Harald Skullerud (perksusjon, trommer) og Harald Skulleud (keyboards, harmonium) – tilbake fra en turné i Malawi i regi av UD og den malawiske forfatterforening.

Den urgamle sekkepipetonen kombinert med konting (et strengeinstrument fra Senegal), harmonium, Meråkerklarinett (et norsk gjeterinstrument), kinesisk månegitar, perkusjon, bass og sammen med disse elektronikk, sies å Tigerlily et helt karakteristisk sound. Kombinasjonen av internasjonale og norske folkeinstrumenter har vært beskrevet som «melankolsk, rått, søtt og industrielt».

Jim Fooley i magasinet Folk Roots har omtalt Tigerlilys musikk som «psychedelically reminiscent of early King Krimson recordings» og «elevatormusic for an alien culture».

Blandt andre artister ved Nordic Roots festival dette året er Maria Kalaniemi (Finland), Solo Cissokho og Ellika Frisell, vinnere av BBC World Music Awards 2003 og det svenske bandet Filarfolket.