AktueltKunstmusikk

Posten markerer Norges Musikkorps Forbunds jubileum med frimerker

Publisert
21.04.2018
Skrevet av
Aslaug Olette Klausen

Spjelkavik skolekorps fra Ålesund og Kampen Janitsjar er motivet på de to frimerkene som ble lansert fredag.

Det blir frimerker for full musikk når Posten markerer at Norges Musikkorps Forbund fyller hundre år i 2018.

Spjelkavik skolekorps fra Ålesund og Kampen Janitsjar fra Oslo er korpsene som er valgt som motiver på de to frimerkene som kom ut fredag 20 april. De er plukket ut blant til sammen 1600 korps som i disse dager ligger i hardtrening for høysesongen.

– Ingen kan tenke seg 17. mai uten korpsmusikk. I hundre år har korpsbevegelsen skapt glede og vært en viktig hobby for hundretusenvis av norske gutter og jenter. For mange er hobbyen blitt livsvarig, og for noen også et yrke, sier konsernsdirektør Gro Bakstad i Posten i en pressemelding.

De to korpsene som er blitt frimerkemotiver er blant veteranene i forbundet. Spjelkaviks skolekorps feirer sitt 65-årsjubileum i 2018, mens Kampen Janitsjar ble etablert alt i 1929.

Begge korpsfrimerkene har verdi Innland, og kan dermed brukes på vanlige brev opp til 20 gram i Norge.

frimerkekampen janitsjarKorpsMusikkorpsnorges korpsforbundNorges Musikkorps Forbundpostenspjelkavik skolekorps

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

