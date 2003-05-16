Bryggenspelet – folkemusikalsk maktdemonstrasjon i Bergen

– Dette er det råeste programmet for en folkemusikk-festival i Norge jeg har hørt noen gang, sa Steinar Ofsdal, da primus motor for arrangøren Folkemusikkens Venner i Bergen, Tore Hansen, presenterte listen over folkemusikere som kommer til Bryggenspelet i Bergen midt i beste Festspilltid. Den omfatter sterke navn som Knut Hamre, Sondre Bratland, Arve Moen Bergset, Håkon Høgemo, Berit Opheim, Marylands, Per Anders Buen Garnås, Hauk og Knut Buen og Hallvard T. Bjørgum, samt flere til.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Programmet for Bryggenspelet inkluderer navn som Knut Hamre, Finn og Øivind Vabø, Leif og Steinar Rygg, Frank Rolland, Sondre Bratland, Arve Moen Bergset, Håkon Høgemo, Berit Opheim, Marylands, Per Anders Buen Garnås, Bård Vegard Bjørhusdal, Hallvard T. Bjørgum, Hauk og Knut Buen, samt forskjellige gjesteartister. I tillegg vil spelemenn og dansere fra Hordaland underholde i timene før hver konsert. Det historiske miljøet i og rundt Bryggen i Bergen danner rammen for de tolv konsertene på like mange dager, der de fem aktuelle konsertlokalene ligger tett i tett.

Bryggenspelet inntar vestlandets hovudstad parallelt med at det kulturelle Bergen for øvrig trommer til Festspill. Hovedtanken er å presentere en konsert per kveld, der solospelet og sangen står senmtralt. Her skal publikum få anledning til å høre grunntonen i norsk folkemusikk.

— Arrangøren stolar fullt og fast på den tradisjonelle folkemusikken sine ibuande kvalitetar – her slepp ikkje ein tone cross-over eller fusion til – og dei er ikkje i tvil om at det vil komme folk, skriver Norsk Folkemusikk- og Danselag på sine nettsider.

Eventuell kritikk for manglande bredde eller mangel på moderne musikkuttrykk, kommenterer Bryggenspelet-general Tore Hansen slik: – Vil folk høre rock’n’roll, så får de komme på konsert med Hallvard T. Bjørgum, fredag 30. mai. Dét blir rock’n’roll!

Norsk Folkemusikk og Danselag slår også fast at dette initiativet lett kan oppfattes som en kritikk av de etablerte Festspillene i Bergen, og det er ingen hemmelighet at daglig leder Jan Lothe Eriksen har kritisert Festspillene for nettopp å ignorere den norske folkemusikken i programsammenheng.

— Det er likevel ikkje slik at arrangøren ynskjer å opptre som ei motrørsle til, eller på noko vis motarbeide Festspillene, skriver nettstedet.

— Tvert om, sier Tore Hansen, som ønsker samarbeid og dialog. Han legger samtidig vekt på at bergensernne er glade i Festspillene sine, og at det ville være å skyte seg selv i foten å ikke opptre konstruktivt i en slik samanheng.

— Det viktige er å komme med et tilbud når byen likevel er full av mennesker som er genuint glade i og interesserte i musikk.

Folkemusikkens Venner ble startet i ren og skjær begeistring over norsk folkemusikk.

— Dette uttrykket er så sterkt at det suger inn lytteren om hun stiller med et opent sinn. Dette vil flere nå få oppleve, seier Hansen, som frå 1997-2000 arrangerte «Troldspel – Mestermøte på Troldhaugen». Her passet han på å få gjort opptak av alle konserter, noe som også vil bli tilfelle under Bryggenspelet.

— At vi går så høyt ut første året, gjør det selvsagt vanskelig å overgå oss selv senere, men dette er noe vi har tro på kan bli noe stort, uttaler Hansen i et intervju med Bergens Tidende. – Jeg har selv vært på en rekke musikkfestivaler verden rundt, og vet at samme hvilken musikk festivalene presenterer, er det ofte sterke innslag av landets egen etniske musikk, og som alltid trekker et visst publikum. Det tror vi at BryggenSpelet også vil gjøre under Festspillene, sier Hansen.

Under festivalen vil det strømme folkemusikk fra Mariakirken, Meyerkjelleren, Schøtstuene, Holmedalsgården III og Tracteurstedet, alle sentralt plassert i nærheten av Bryggen. Alle konsertene, med ett unntak, begynner ellers kl. 20.00, og finner sted fra 21. mai til 1. juli.

BryggenSpelet 2003 blir arrangert av Folkemusikkens Venner i Bergen, i samarbeid med Norsk Folkemusikk- og Danselag, Bergens Tidende, Bryggen Kunstskole, Bryggen Tracteursted, Det Hanseatiske Museum & Schøtstuene, Kvintessens Os, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Olav Lothe, Tim & Prince og To koner.

Om Ballade-leserne ellers vil støtte dette tiltaket, er det mulig å melde seg inn i Folkemusikkens Venner i Bergen for kroner 200, og derved få 10% konsertrabatt.