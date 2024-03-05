Jazzstudenter på norgesturné

Morgendagens jazzhåp har booket seg spillejobber i mange norske byer og tettsteder.

16 unge musikere legger ut på turné.

Jazzlinja-studentene ved NTNU Trondheim skriver at de også denne våren legger ut på selvbooka norgesturné.

Tirsdag 6. mars starter de på det første av 13 forskjellige steder i Norge: Victoria Nasjonal Jazzscene i Oslo – turnéen avsluttes på Vossajazz 23. mars.

Tell Us mener de gir et godt innblikk i 16 forskjellige unge musikeres ideer og impulser.

– Besetningen er unik, med blant annet cello, vibrafon, tre kontrabasser og fire sangere. Musikken er inspirert av ulike retninger og sjangere: soul, rock, swing, samtidsmusikk, klassisk, folkemusikk og pop. Tell Us byr på fortellinger om det dystopiske og det håpefulle, om usikkerhet og kjærlighet. Historier om mennesker, planter, dyr og kloden Tellus, skriver de.

– Vi gleder oss enormt til å reise gjennom Norge sammen og endelig spille musikken vår for folk! sier Hannah Furberg i pressemeldinga de har sendt ut i forkant.

Musikerne kommer fra Norge, Sverige og Estland, og er mellom 21 og 26 år:

Ida Malmedal Hauge, vokal – Sula / Alicia Panambi Cubas Tapia, vokal – Stockholm, Sverige / Hannah Furberg, vokal – Oslo / Amelia Gómez Snerte, vokal – Hemsedal / Åsne Fossmark, saksofon – Trondheim / Mikkel Dahl Amundsen, trompet – Oslo / Børge Brustad, fiolin – Sarpsborg / Isak Hungnes, piano – Molde / Sondre Moshagen, piano – Vinstra / Skage Larsen, vibrafon – Stavanger / Selma Edwards Granly, cello – Ski / Johannes Lykkås, bass – Trondheim / Kertu Aer, bass – Tallinn, Estland / Tarald Kongshaug, bass – Averøya / Jørgen Fiske, slagverk – Nøtterøy / Elias Baadsvik, slagverk – Trondheim

Etter Oslo skal de videre til disse spillestedene rundt om i landet:

7. mars: Vinstra videregående skole

9. mars: BARE Studenthus, Kristiansand

10. mars: Hemsedal Kultursal

11. mars: Hemsedal Kulturskule (workshop)

12. mars: Hamar Teater

13. mars: Dokkhuset Scene, Trondheim

14. mars: Primstaven, Inderøy Jazzforum

15. mars: Kulturfabrikken, Kristiansund

16. mars: Molde Domkirke, arr. Storyville Jazz Club Molde

19. mars: Folken Scene, Stavanger

20. mars: Sirakompasset, Utsira

21. mars: Bergen Jazzforum

22.–23. mars: Vossajazz

Om NTNU Jazzlinja i Trondheim skriver de at den har siden sin oppstart i 1979 blitt til en av Europas mest anerkjente institusjoner innenfor musikerutdanning. Jazzlinja har gjennom sine 45 år utdannet flere enn 400 musikere, blant dem kjente navn som Eirik Hegdal, Hanna Paulsberg, Erlend Skomsvoll, Veslemøy Narvesen og Emilie Nicolas.