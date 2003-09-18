Stig Nilsson ridder av Den Kongelige Norske Fortjenstorden

18.09.2003
- Red.

Under en mottagelse i Konserthuset etter kveldens konsert med Oslo Filharmoniske Orkester, ble konsertmester Stig Nilsson utnevnt til Ridder av første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for sitt bidrag både til musikklivet i Norge og til nasjonens kulturelle anseelse internasjonalt.

Ordenen ble innstiftet av Kong Olav i 1985, og gis til utenlandske statsborgere for fortjenstfull innsats for norske interesser, i Norge eller utlandet. Andre kjente musikkutøvere med mangeårig virke i Norge som har mottatt denne ordenen, er Mariss Jansons og Iona Brown, mangeårige kunstneriske ledere for h.h.vis Oslo Filharmoniske Orkester og Det Norske Kammerorkester. Stig Nilsson er svensk statsborger, men har hatt sitt virke i Norge siden 1975. Først var han konsertmester i Den Norske Operas Orkester, og fra 1976 i Oslo Filharmoniske Orkester. Han regnes også blant Nordens fremste konsertsolister, har gitt tallrike konserter i inn- og utland og har en rekke plateinnspillinger. Så sent som i forrige uke var han solist med sitt eget orkester under ledelse av André Previn. Tidligere har Stig Nilsson mottatt bl.a. Den Norske Musikkritikerprisen. Stig Nilsson er ogå idéskaperen bak, stifteren og lederen av Hardanger Musikkfest, som for lengst har institusjonert seg i norsk musikkliv.

Stig Nilsson er født i Karlskoga i Sverige, og etter musikkstudier i Stockholm og ansettelse i Sveriges Radios Symfoniorkester kom han til Oslo etter invitasjon fra Den Norske Opera. Etter kort tid ble han ansatt som konsertmester i Oslo Filharmoniske Orkester (1976). Stig Nilsson har lenge vært anerkjent blant de fremste nordiske konsertsolister. For sine tolkninger har han mottatt bl.a. Musikkritikerprisen (Bartóks fiolinkonsert), og han ble i 1995 kåret til Årets utøver etter uroppførelse av Thoresens symfoniske konsert for fiolin og orkester. Han har også vært konsertsolist under Oslo-Filharmonikernes turneer med Mariss Jansons, og har både i Norge og utlandet høstet mange rosende kritikeromtaler for sine orkestersoli. Som kammermusiker spiller Stig Nilsson bl.a. i Oslo Trio, et av Norges fremste kammerensembler med stor turnévirksomhet i inn- og utland. Han er også initiativtager til og leder av Hardanger Musikkfest, som på få er blitt en sentral og profilsterk musikkbegivenhet. For tre år siden hadde han også en sentral rolle som konsertmester under etableringsfasen til symfoniorkestret i Kuala Lumpur, Malaysia. Blant Stig Nilssons mange plateinnspillinger som solist og kammermusiker nevnes hans soloplate Music in a Nordic Summernight samt fiolinkonserter av flere norske samtidskomponister med Oslo Filharmoniske Orkester. Hans seneste olistfremførelser i Oslo-Filharmonien wer Lars-Erik Larssons fiolinkonsert (dirigent Manfred Honeck) og Mozarts Sinfonia concertante (dirigent André Previn).

